Se te li perdi te ne penti: gli artisti internazionali in Italia nel 2026

Un’estate di fuoco, un autunno da non perdere e qualche perla anche nella prima parte dell’anno: il 2026 si preannuncia come un anno stellare per la musica dal vivo in Italia, con una lista di concerti e nomi che sembra uscita dai sogni proibiti di ogni appassionato. Dalla trap al rock, dal pop alla sperimentazione più visionaria, i palchi italiani si preparano ad accogliere alcuni dei più grandi fenomeni globali. Ecco la guida definitiva: prendete l’agenda e segnatevi tutto, perché molte di queste date sono già sold out o destinate a esaurirsi in un lampo.

Kanye West (18 luglio 2026 – Reggio Emilia)

(Photo by Luo Yunfei/China News Service/VCG via Getty Images)

La data più attesa e chiacchierata dell’anno. Dopo oltre un decennio di assenza dai palchi europei, Kanye West sceglie l’Italia per il suo grandioso ritorno. L’appuntamento è per il 18 luglio alla colossale RCF Arena di Reggio Emilia, nel ruolo di headliner della serata conclusiva dell’inedito Hellwatt Festival. Sarà la prima esibizione italiana ufficiale dell’artista, un evento progettato per una scala monumentale (l’arena può infatti ospitare fino a circa 103.000 spettatori) e circondato da un’aura di unicità. Prevendite partite, biglietti già molto richiesti: chi vuole esserci deve muoversi in fretta.

Bad Bunny (17 e 18 luglio 2026 – Milano)

(Photo by Emma McIntyre/Getty Images)

L’uragano latino investirà l’Italia con la potenza di un tour mondiale. Ben due date consecutive, il 17 e 18 luglio, all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, per il DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. La febbre per Bad Bunny è più alta che mai, come dimostrano i biglietti polverizzati in pochi minuti. Un consiglio: tenete d’occhio le piattaforme ufficiali per eventuali recuperi last minute, perché queste serate promettono di essere l’evento – letteralmente – più caldo dell’estate.

A$AP Rocky (10 settembre 2026 – Milano)

(Photo by Erika Goldring/WireImage)

Anche il 2026 ha la sua “prima volta” storica. A$AP Rocky debutta finalmente in concerto in Italia, con l’unica data nazionale del suo Don’t Be Dumb World Tour. L’appuntamento è per giovedì 10 settembre nel circuito degli I-DAYS Milano Coca-Cola, all’Ippodromo SNAI San Siro. Il tour segue l’uscita dell’attesissimo album Don’t Be Dumb, il primo dopo otto anni, già circondato da numeri da record e un’hype globale fortissima.

Rosalìa (25 marzo 2026 – Milano)

(Photo by Kristy Sparow/Getty Images)

Dopo il trionfo agli I-Days 2023, Rosalía torna per un appuntamento più intimo ma non meno imperdibile. Il 25 marzo all’Unipol Forum di Assago, l’artista spagnola presenta il suo Lux Tour 2026. Unica data italiana, segna il suo ritorno in un contesto da headliner puro, permettendo al suo meticoloso universo artistico di dispiegarsi in uno show pensato e costruito nei minimi dettagli.

Tyler, The Creator (25 agosto 2026 – Milano)

(Photo by VALERIE MACON / AFP)

Uno degli innovatori più versatili della scena contemporanea fa tappa a Milano. Il 25 agosto, alla Fiera Milano Rho, Tyler, The Creator presenterà dal vivo le sonorità dancefloor, house e funky del suo ultimo progetto, DON’T TAP THE GLASS. Annunciata come una delle poche date europee, questa tappa è un appuntamento cruciale per chi vuole assistere all’evoluzione di un artista che non smette mai di sorprendere, senza mai perdere il suo inconfondibile controllo autoriale.

The Weeknd (24, 25 e 26 luglio 2026 -Milano)

(Photo by Prince Williams/WireImage)

Tre serate per una conquista totale. The Weeknd porta il suo maestoso After Hours Til Dawn Stadium Tour nel tempio del calcio italiano, lo Stadio San Siro di Milano, il 24, 25 e 26 luglio. Un tour nato nel 2022 e prolungato fino al 2026, che celebra la sua trilogia discografica trionfale composta da After Hours (2020), Dawn FM (2022) e l’ultimo Hurry Up Tomorrow (2025) e promette uno spettacolo visivo e sonoro di portata epica. Un evento da stadio in ogni senso, per vivere l’apoteosi del pop oscuro e ipertesturato dell’artista canadese.

Machine Gun Kelly (15 febbraio – Bologna)

(Photo by Mauricio Santana/Getty Images)

Per aprire l’anno con energia, Machine Gun Kelly porta il suo Lost Americana Tour in Italia. L’appuntamento è per domenica 15 febbraio all’Unipol Arena di Bologna. Un live che promette di mescolare l’energia rock del suo ultimo capitolo discografico con l’anima più introspettiva e cinematografica, confermando MGK come uno degli showman più elettrici della sua generazione.

Wu-Tang Clan (8 marzo – Bologna)

(Photo by Jeremychanphotography/Getty Images)

Un pezzo di storia dell’hip-hop dal vivo. I leggendari Wu-Tang Clan saranno all’Unipol Arena di Bologna l’8 marzo con il tour Wu-Tang Forever: The Final Chamber. Unica data italiana di quello che potrebbe essere uno degli ultimi grandi giradi del collettivo, è un appuntamento sacro per chi è cresciuto con i loro classici e una lezione necessaria per tutte le nuove generazioni.

Gorillaz (27 giugno – Lido di Camaiore) (25 luglio – Trieste)

(Photo by Michael Loccisano/Getty Images for Coachella)

I pionieri virtuali tornano a colorare l’estate italiana con due date speciali. Il 27 giugno saranno headliner al festival La Prima Estate di Lido di Camaiore, mentre il 25 luglio porteranno il loro The Mountain Tour nella splendida cornice di Piazza Unità d’Italia a Trieste. Un doppio appuntamento per celebrare anche i 25 anni di vita del progetto di Damon Albarn e Jamie Hewlett, accompagnando l’uscita del nuovo album The Mountain.

Lorde (23 luglio – Milano)

(Photo by Leon Neal/Getty Images)

La voce ieratica e raffinata del pop alternativo fa il suo ritorno. Lorde sarà in Italia per un’unica data, il 23 luglio, sul palco di Unaltrofestival a Milano. Il concerto è dedicato all’album Virgin e segna il primo ritorno su un palco italiano dopo diversi anni. Una tappa mirata e preziosa, per un’artista che continua a ridefinire il linguaggio del pop d’autore con essenzialità e profondità.

System Of A Down (6 luglio 2026 – Milano)

(Photo by Kevin Winter/Getty Images)

Un ritorno esplosivo per gli irriducibili del metal alternativo. I System Of A Down saranno in concerto il 6 luglio agli I-DAYS Milano Coca-Cola, all’Ippodromo SNAI La Maura. Una data unica per riascoltare dal vivo il repertorio storico che ha segnato un’epoca, in una lineup di peso massimo che include Queens Of The Stone Age. Una chiamata alle armi per tutte le generazioni di fan.

Katy Perry (19 luglio – Lucca)

(Photo by Xavi Torrent/Redferns)

L’icona del pop globale torna a illuminare un palco italiano. Katy Perry è attesa domenica 19 luglio sul palco delle Mura Storiche di Lucca, per il Lucca Summer Festival. Unica data italiana del suo tour europeo, sarà una serata di puro spettacolo e hit senza tempo, in un contesto da festival che esalta la capacità dell’artista di coinvolgere un pubblico immenso e trasversale.