I concerti del 2026 più attesi in Italia. Le date da non perdere

Con le esibizioni di star giganti come Lady Gaga e Dua Lipa ormai alle spalle, anche il nuovo anno promette grande musica. Dalla voce soul e sofisticata di Raye alla latin trap dai ritmi portoricani di Bad Bunny fino all’R&B globale di The Weeknd, ecco i concerti più attesi in Italia nel 2026. Artisti stranieri di prim’ordine, ma anche super big italiani, con il ritorno del Blasco e una nuova festa estiva targata Jova.

Raye

Where is my husband! è il singolo R&B che ha anticipato l’uscita del nuovo album di Raye, hit che ha scalato le classifiche britanniche. Voce soul e stile sofisticato, la superstar londinese è attesa per l’imminente tour “This tour may contain new music”, in Europa e Nord America, in cui sarà supportata dalle sorelle cantanti Absolutely e Amma. Una sola data italiana, a Bologna.

Quando: 30 gennaio 2026

Dove: Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

David Byrne

A sette anni da American Utopia, David Byrne, il mitico fondatore dei Talking Heads, è tornato con un nuovo album da solista, Who is the sky?. Lo porterà in tour nel 2026 con più tappe italiane in uno spettacolo coinvolgente ed elaborato, che vedrà sul palco tredici elementi tra musicisti e danzatori. Si parte subito da Milano.

Quando e dove:

21 e 22 febbraio 2026, Milano, Teatro degli Arcimboldi

23 giugno 2026, Bari, Fiera del Levante

25 giugno 2026, Lucca Summer Festival

26 giugno 2026, Marostica Summer Festival

Morrissey

Dopo i concerti estivi dello scorso anno, Morrissey, l’ex frontman degli Smiths, torna a esibirsi in Italia con il nuovo tour. In un’unica tappa, a Milano. Se con la band con soli quattro dischi ha ridefinito la storia della musica, l’icona del pop-rock britannico da solista ha realizzato ben tredici album in studio, tutti entrati nella top 10 UK.

Quando: 9 marzo 2026

Dove: Milano, Fabrique

Jade

Dopo l’uscita del suo album di debutto da solista That’s Showbiz Baby!, Jade affronta il primo tour senza le Little Mix, in pausa dal 2022. Il singolo Angel of my dreams le è valso il premio “Pop Act” ai Brit Awards 2025, affermandosi come prima ex-membro di una girl band a vincere un riconoscimento in solitaria.

Quando: 14 marzo 2026

Dove: Milano, Fabrique

Rosalía

L’abbiamo vista agli I-Days Milano nel 2023. Ora Rosalía torna per il tour a sostegno del suo ultimo disco Lux, quarto album in studio che si muove tra suggestioni religiose ed elettronica essenziale. Solo una tappa in Italia e, ancora una volta, la cantautrice spagnola sceglie il capoluogo lombardo.

Quando: 25 marzo 2026

Dove: Milano, Forum di Assago

Louis Tomlinson

Il 23 gennaio l’uscita del nuovo album How Did I Get Here?, anticipato dai singoli Lemonade e Palaces, brani che uniscono maturità di sguardo a leggerezza pop. Louis Tomlinson partirà quindi in tournée, la terza da solista dopo lo scioglimento dei One Direction. Due le tappe italiane.

Quando e dove:

9 aprile 2026, Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

10 aprile 2026, Milano, Forum di Assago

Vasco Rossi

C’è già fermento e frenesia per il Vasco Live 2026. A quasi 74 anni, il Blasco è ancora un magnete irriducibile. Il nuovo tour, che Vasco Rossi ha annunciato sui social in groppa a un cavallo di fuoco, toccherà sei città italiane. Come ha vaticinato il rocker di Zocca, «vedrai che concerto… vedrai».

Quando e dove:

29 e 30 maggio 2026, Rimini, Stadio Romeo Neri

5 e 6 giugno 2026, Ferrara, Parco urbano Bassani

12 e 13 giugno 2026, Olbia, Olbia Arena

18 e 19 giugno 2026, Bari, Stadio San Nicola

23 e 24 giugno 2026, Ancona, Stadio del Conero

28 e 29 giugno 2026, Udine, Stadio Friuli

Lenny Kravitz

Rinnovata linfa creativa per Lenny Kravitz, che già aveva sedotto il pubblico italiano con il suo rock & funk disinvolto l’estate scorsa, nel suo tour mondiale dedicato al nuovo album Blue Electric Light. Ora torna, attesissimo, con un’unica tappa, come headliner del festival Firenze Rocks.

Quando: 12 giugno 2026

Dove: Firenze Rocks

Robbie Williams

L’anno scorso l’ex Take That ha entusiasmato Trieste, con una sola data italiana del suo “Britpop Tour”, tra hit cantate all’unisono, cover e battute ironiche con il pubblico, da affascinante intrattenitore. Nel 2026 Robbie Williams ritorna, sul palco del Firenze Rocks come headliner.

Quando: 13 giugno 2026

Dove: Firenze Rocks

The Cure

Icone del gothic rock, i Cure tornano in Italia a distanza di quattro anni con uno dei concerti più attesi del 2026, in una sola tappa tricolore, come headliner del festival Firenze Rocks. Dopo essere riemersi nel 2024 con Songs of a lost world, la band di Robert Smith lascia intendere che un ulteriore nuovo album è in arrivo…

Quando: 14 giugno 2026

Dove: Firenze Rocks

Iron Maiden

Vera e propria istituzione dell’heavy metal, gli Iron Maiden festeggiano cinquant’anni di inni cavernosi, riff ipnotici e chitarre che graffiano con il “Run for your lives world tour“. L’unica tappa italiana, attesissima, sarà allo Stadio San Siro di Milano. La band londinese farà saltare e urlare il pubblico con i suoi più grandi successi.

Quando: 17 giugno 2026

Dove: Milano, Stadio San Siro

Bruno Mars

Anche Bruno Mars ha scelto San Siro per l’unica tappa italiana del suo “The Romantic Tour”, a supporto dell’album The Romantic, in uscita il 27 febbraio. Il singolo I Just Might è pop-funk che fa ballare col suo groove irresistibile. Tra i concerti più attesi del 2026, il cantautore hawaiano di Just the way you are torna in Italia dopo dieci anni.

Quando: 14 luglio 2026

Dove: Milano, Stadio San Siro

Marilyn Manson

L’Antichrist Superstar passa ancora per l’Italia, dopo le tappe estive del 2025. Sull’onda del successo dell’album One Assassination Under God – Chapter 1, il suo dodicesimo disco in studio, Marilyn Manson concede ai suoi fan tre ulteriori date, tra pezzi storici e nuovi brani. Con look gotici e testi controversi, sempre da provocatore dark.

Quando e dove:

11 luglio 2026, Ferrara Summer Festival

13 luglio 2026, Bari, Fiera del Levante

14 luglio 2026, Rock In Roma

Bad Bunny

Attenzione, superstar in arrivo. Il rapper portoricano dei record, che nel 2022 ha sbancato le vendite a stelle e strisce con Un verano sin ti, fa tappa in Italia con due date milanesi. Per Bad Bunny saranno i momenti finali del suo “Debí tirar más fotos world tour” – a supporto dell’omonimo album – che si chiuderà il 22 luglio a Bruxelles.

Quando: 17 e 18 luglio 2026

Dove: Milano, Ippodromo Snai La Maura

Katy Perry

Quello al Lucca Summer Festival sarà l’unico concerto in Italia del 2026 di Katy Perry. Sui social l’energica regina del pop ha dato appuntamento al pubblico italiano «proprio accanto alle bellissime mura storiche di Lucca, nella splendida Toscana», sognando già «tanta pasta». C’è da scommettere che nella scaletta non mancherà l’ultimo singolo Bandaids, che canta con intensità e influenze rock la fine di una storia d’amore.

Quando: 19 luglio 2026

Dove: Lucca Summer Festival

The Weeknd

Nuove date per l'”After hours til dawn tour”, che incorpora Hurry Up Tomorrow, l’ultimo album dell’artista canadese. Tra i concerti più attesi del 2026, The Weeknd arriverà in Italia con tre date, tutte a Milano. Star totale amatissima, è tra i cantanti R&B più influenti di sempre.

Quando: 24, 25 e 26 luglio 2026

Dove: Milano, Stadio San Siro

Jovanotti

L’Arca di Lorè si muove tra agosto e settembre nel Sud Italia, in luoghi meno battuti dalla grande musica. Sarà Jova Summer Party 2026. Questa volta Jovanotti non sceglie le spiagge ma location urbane e zone più periferiche, promettendo ospiti, deejay, live sets, cibo locale, collaborazioni sul palco e jam session, dalle 15 del pomeriggio fino a mezzanotte.

Quando e dove:

7 agosto 2026, Olbia, Arena Sound Park

12 agosto 2026, Montesilvano (Pe), Music Arena

17 agosto 2026, Barletta, Music Arena

22 agosto 2026, Catanzaro, Calabria Music Arena

29 agosto 2026,Palermo, Ippodromo La Favorita

5 settembre 2026, Napoli, Ippodromo di Agnano

12 settembre 2026, Roma, Circo Massimo