“Icon Dream”: in edicola il nuovo numero del magazine

DREAM, questa è la “parola chiave” che ICON ha scelto per il primo numero dell’anno in edicola il 13 gennaio 2026. Un invito ai nostri lettori a non smettere di sognare. Diversi i punti di vista emersi intervistando registi e attori, camminando per città e gallerie d’arte, degustando bottiglie e ascoltando musica. Si parlerà di sogni e di come i personaggi delle storie di copertina li hanno costruiti e realizzati.

“Eva Herzigová è la protagonista della prossima cover di ICON, ritratta per la prima volta insieme alla sua famiglia in uno scatto d’autore firmato da Bruce Weber, il fotografo che negli anni ’80 ha definito e rivoluzionato la fotografia lifestyle nella moda”, dichiara Andrea Tenerani, direttore di ICON. “Icona assoluta delle passerelle e delle campagne internazionali, Eva Herzigová ha iniziato la sua carriera nel 1989 e continua ancora oggi a essere volto dei più prestigiosi brand del lusso, attraversando generazioni come pochissime altre top model della sua epoca. In questa cover esclusiva, ICON racconta non solo la sua straordinaria longevità professionale, ma anche il suo lato più intimo e autentico di donna e madre di tre figli.





Nelle altre copertine si parlerà di musica con il ritorno di Blanco che ha saputo quando fermarsi per rimettere ordine nella sua vita, e con Louis Tomlinson, che dopo un successo planetario con gli One Direction, continua la sua carriere da solista. Nella quarta cover invece ci sarà Saul Nanni che grazie alla volontà di trasformare i propri sogni in realtà e alla sua determinazione riesce ad affrontare ruoli intensi.

Leggerezza raffinata sarà il fil rouge della sezione moda che racconterà il nuovo guardaroba maschile fluido, destrutturato, dall’anima urbana e rock. Inoltre, in concomitanza alla tradizionale edizione di Pitti Uomo, a Firenze, questo numero di ICON svelerà le tendenze fashion, i designer emergenti e le collezioni della primavera/estate 2026, che verranno approfondite ampiamente anche sul sito Iconmagazine.it.





Fragranze d’autore, collezioni speciali e marchi di profumeria artistica per celebrare storie personali, saranno al centro delle pagine dedicate al beauty, mentre nella rubrica watches ci saranno una selezione di orologi dalle prestazioni sempre più alte, modelli leggendari e dispositivi di ultima generazione.

Il tema del numero, verrà sviluppato anche attraverso le rubriche: da quella storica di Saturnino, a quella di Nicola Guiducci con le sue compilation musicali, fino ad Explicit Lyrics, in cui Gianluca Cantaro analizzerà e commenterà senza tanti giri di parole difetti, malcostumi e paradossi della moda e della società odierna. Chiuderà la rivista il giovane scrittore Riccardo Pedicone con Noci, uno sguardo sull’abitante che di volta in volta intervista singolari personaggi della moda, della cultura e delle arti.





L’evento

In occasione di Pitti Immagine Uomo, ICON celebra lo stile maschile contemporaneo e l’eccellenza del lifestyle italiano con un evento esclusivo. L’appuntamento è per lunedì 12 gennaio, a partire dalle ore 18, nella storica boutique Eredi Chiarini, simbolo della tradizione e dell’eleganza fiorentina.

La boutique nel cuore della città ospiterà un cocktail serale che riunirà professionisti del settore, ospiti e amici del brand durante una delle settimane più rilevanti del calendario internazionale della moda maschile. A rendere l’atmosfera ancora più distintiva, un allestimento speciale con una selezione delle cover più iconiche di ICON, in un racconto visivo tra moda, cultura e stile.

L’evento sarà realizzato con il supporto degli sponsor Giabsarchivio, brand di moda sartoriale, e Gisada, maison svizzera di profumi. Si ringrazia Castello di Uviglie in qualità di sponsor tecnico per vini e spumanti.

Il magazine accompagnerà il pubblico anche oltre l’evento, con una distribuzione speciale del nuovo numero: le copie saranno disponibili sui principali treni in arrivo a Firenze e all’interno della fiera, rafforzando la sua presenza nei luoghi chiave della manifestazione e intercettando buyer, addetti ai lavori e appassionati.