Bad Bunny x Zara è la collezione che vedremo ovunque quest’estate. Ecco perché

Tra una data del tour, un film, una comparsata su un red carpet e l’altra, Bad Bunny ha trovato il tempo di fare anche una collezione. Ovviamente con Zara. E non siamo poi così sorpresi, visti i precedenti: il Super Bowl e il Met Gala erano solo i primi indizi di una collaborazione che oggi è diventata totale con capsule collection in edizione limitata di 150 pezzi.

La linea, battezzata con il vero nome del cantante portoricano, si chiama “Benito Antonio” e potremo definirla come un guardaroba autobiografico che rende lo stile personale del cantante accessibile a tutti. Il lancio è stato perfetto. Ma dal colosso di Inditex non ci aspettavamo nulla di meno. È avvenuto a ridosso del suo “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” World Tour, che farà tappa in Italia il 17 e 18 luglio all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano. Difficile trovare un tempismo migliore.

Courtesy Zara

E abbiamo anche una buona notizia. Sappiamo bene che la collezione è andata immediatamente sold out al lancio, ma Zara ha già effettuato un restock silenzioso dei capi più gettonati. Una boccata d’ossigeno per chi aveva visto i propri pezzi preferiti esaurirsi nel giro di pochi minuti dal lancio del 21 maggio. La mossa suggerisce che Zara punti a cavalcare l’onda dell’entusiasmo per tutta la stagione, rifornendo i modelli di maggior successo per soddisfare la domanda incessante.

I pezzi di punta della collezione

Sviluppata insieme allo storico collaboratore e direttore creativo Janthony Oliveras, la collezione è pensata come un’estensione naturale dell’estetica di Bad Bunny, ed è unisex. Nasce così un guardaroba estivo che spazia da capi tailoring a volumi oversize, texture materiche e uno spirito rilassato ma mai banale.

Tra i capi che domineranno la prossima stagione spiccano innanzitutto le camicie e le polo. Le camicie a righe azzurre e i modelli check rosa o giallo chiaro sono destinati a diventare un must, affiancati da polo bianche dal taglio cropped e moderno. Passando ai pantaloni e ai jeans, la collezione offre modelli ampi color burro e jeans neri dal taglio dritto, perfetti per un look quotidiano che fonde eleganza e comodità. I grandi protagonisti sembrano essere gli shorts, tra i pezzi più amati fin dal primo giorno: li troverete in una varietà di colori e finiture arancio acceso, verde prato, rosa con profili rossi, bordeaux plissettati e persino versioni con microfantasie da pigiama chic.

Courtesy Zara

Per chi cerca qualcosa di più sofisticato, l’anima più sartoriale della linea si esprime in blazer doppiopetto e camicie in suede, mentre gli abiti coordinati e gli spezzati sartoriali vengono descritti come i veri cavalli di battaglia della collezione. Infine, non mancano felpe e accessori come cappelli e borse da viaggio completano la proposta, con un’attenzione particolare a dettagli che richiamano l’immaginario caraibico dell’artista.

In maniera più o meno condivisibile, Bad Bunny ha democratizzato il suo inconfondibile stile, trasformando Zara nel point of reference per chiunque voglia catturare l’essenza dell’estate più attesa degli ultimi anni. E con un tour mondiale in corso è facile pronosticare che i capi “Benito Antonio” invaderanno le strade e i festival di tutta Europa (concerto di Milano compreso) molto prima che l’estate finisca.