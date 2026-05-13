Drake rompe il ghiaccio: il nuovo album “Iceman” esce il 15 maggio

Drake ha scelto il caos per annunciare “Iceman”, il suo nono album in studio, che uscirà il 15 maggio 2026. Tutto è cominciato con un post su Instagram: coordinate di un parcheggio di Toronto e la promessa “Data di uscita all’interno”. L’interno era una scultura di ghiaccio alta sette metri e mezzo, composta da centinaia di blocchi, diventata in pochi minuti il centro di una caccia al tesoro di massa. I fan si sono armati di tutto costringendo persino la polizia di Toronto a intervenire.

A risolvere l’enigma è stato lo streamer Kishka. Scalata la cima della scultura, ha recuperato un sacchetto blu impermeabile con la scritta “Freeze the world”. In diretta con Adin Ross, si è poi presentato davanti alla villa di Drake, dove ha aperto il bottino: dentro, la data del 15 maggio e una ricompensa in contanti di circa 100.000 dollari. Poche ore dopo, il rapper ha ufficializzato tutto con un poster: “ICEMAN MAY 15”.

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Iceman: contesto, brani e aspettative

“Iceman” rappresenta il nono album in studio del rapper canadese, nonché il suo primo progetto solista completo da “For All the Dogs” del 2023. L’album arriva in un momento cruciale della sua carriera, essendo il primo dai suoi scontri verbali e legali con Kendrick Lamar. La faida, culminata nella primavera del 2024 con la diss track “Not Like Us”, ha segnato un capitolo turbolento per Drake, spingendolo persino a un’azione legale per diffamazione contro Universal Music Group, poi archiviata dal tribunale federale lo scorso autunno.

Il titolo e l’estetica gelida permeano l’intera campagna promozionale. Drake ha iniziato a stuzzicare i fan con riferimenti al personaggio di Val Kilmer in “Top Gun” già nel 2024. Il lancio di “Iceman” è stato una lunga e articolata operazione di marketing. A marzo, aveva congelato i suoi sedili a bordo campo allo Scotiabank Arena durante una partita dei Toronto Raptors, trasformando il suo posto vuoto in uno spettacolo virale. Poco dopo, un’esplosione controllata nei cieli di North York, legata alle riprese di un video musicale, aveva ulteriormente alimentato l’hype.

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La data del 15 maggio è ora cerchiata in rosso sul calendario di fan e addetti ai lavori. Le aspettative sono altissime. L’ultimo album solista di un artista della sua portata risale a quasi 1.000 giorni fa, un’eternità per i ritmi dell’industria musicale odierna. I pareri sull’efficacia di questa campagna sono contrastanti. C’è chi loda la genialità del marketing, capace di trasformare un anuncio in un evento di piazza, e chi, al contrario, esprime un certo scetticismo per un rollout che si trascina ormai da centinaia di giorni, ipotizzando che serva solo a “prendere tempo”.

I frammenti trapelati finora, come le liriche cariche di frecciate del brano “What Did I Miss?”, che ha raggiunto la posizione numero 2 nella classifica Billboard Hot 100, suggeriscono un Drake affilato e diretto, pronto a replicare alle polemiche con la sua musica. La tracklist ufficiale resta ancora segreta, ma grazie ai livestream e alle anticipazioni degli ultimi mesi, la sagoma del progetto inizia a delinearsi. Oltre al singolo di punta “What Did I Miss?”, sembrano certi “Which One” con la star del drill inglese Central Cee e “Dog House” con Julia Wolf e Yeat. Tra i brani più attesi circolano voci su “Somebody Loves Me Pt. 2” e altre collaborazioni di alto profilo.

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La saga di “Iceman” sembra solo all’inizio. Drake ha promesso ai suoi fan un faccia a faccia, un disco che suonerà come una conversazione a tu per tu. Se le premesse sono queste, il 15 maggio il termometro del mondo hip-hop potrebbe segnare temperature ben al di sotto dello zero.