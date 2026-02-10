Euphoria 3, tutto quello che sappiamo finora

Finalmente sarà Euphoria 3! Dopo anni di dubbi, arenati alla seconda stagione uscita nel 2022, tornerà la serie tv di HBO, con il suo universo cupo di Gen Z, tra droga, sesso ed esplorazioni alla ricerca di sé. Ci sarà ancora Zendaya, of course. E tante novità.

Ecco cosa sappiano dell’imminente Euphoria 3, tra data di uscita, trama, attori confermati e new entry.

I problemi di produzione

Il futuro di Euphoria 3 è stato in bilico a lungo. Rinnovata tecnicamente già a febbraio 2022, la terza stagione ha dovuto vivere lunghi momenti di limbo e anche gravi lutti, con la morte improvvisa, a soli 25 anni, di Angus Cloud, che interpretava Fezco, spacciatore dal cuore buono, e del produttore esecutivo Kevin Turen, mancato a 44 anni.

In mezzo ci sono stati lo sciopero di sceneggiatori e attori di Hollywood e le agende fitte di impegni dei membri del cast, sempre più popolari e richiesti. In più Sam Levinson, ideatore e creatore della serie tv, ha avuto problemi creativi. “Distratto” dalla creazione di un altro progetto, The Idol, poi rivelatosi fallimentare, ha faticato a trovare la giusta strada per proseguire le storie dei ragazzi di East Highland, città fittizia della California.

A febbraio 2025 è finalmente arrivata la buona notizia, con la prima foto di Zendaya dal set di Euphoria 3. L’attrice, ormai diva da copertine, deve molto al ruolo di Rue Bennet protagonista della serie, adolescente tossicodipendente che ha passato buona parte dei suoi giovani anni in cliniche di riabilitazione. Per questa parte ha ricevuto il plauso di pubblico e critica e conquistato due Emmy e un Golden Globe.

Quando uscirà Euphoria 3

Euphoria 3 uscirà in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti, dal 13 aprile 2026 su Sky e in streaming su Now.

Originariamente l’uscita era prevista per il 2025, per poi slittare. Le riprese sono iniziate ufficialmente il 10 febbraio 2025 a Los Angeles. Sui social l’annuncio che ha scatenato la gioia dei fan: «Season 3 is in production».

Realizzata in collaborazione con A24, la terza stagione della serie fenomeno della cultura pop – anche nella moda – è composta da otto episodi. Andranno in onda uno a settimana tutti i lunedì su Sky Atlantic.

Le prime due stagioni hanno ottenuto 25 nomination agli Emmy, con nove vittorie.

Sharon Stone farà parte di Euphoria 3

Tra le grandi novità dell’attesissima terza stagione di Euphoria ci sarà l’ingresso nel cast di una meravigliosa veterana, Sharon Stone.

L’attrice di Basic Instinct ha dichiarato entusiasta: «Non c’è niente di più emozionante che lavorare con questo team di talenti straordinari. Dal genio di Sam Levinson alla pura raffinatezza di questo cast profondamente toccante e della sua troupe affiatata. Sono onorata di essere Euphoric».

Gli attori confermati e le new entry

Fronte attori, ritroveremo il cast principale di Euphoria, con Zendaya in prima linea. La ventottenne californiana è attesa da uno sfavillante tour de force: è anche nel nuovo film di Christopher Nolan The Odyssey, che in questi giorni sta riempiendo il set di Favignana di star, e in Spider-Man 4.

E poi torneranno Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Hunter Schafer, Alexa Demie ed Eric Dane.

Martha Kelly e Chloe Cherry sono state promosse a presenze regolari.

Tra le new entry, c’è un altro nome elettrizzante: la popstar spagnola Rosalía! Già aveva avuto un piccolo ruolo da attrice in Dolor y gloria di Pedro Almodóvar, dove l’abbiamo vista lavare i panni al fiume e cantare divinamente accanto a Penélope Cruz.

Tra le facce nuove del cast anche l’ex giocatore di football americano Marshawn Lynch, Priscilla Delgado, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, James Landry Hébert e Anna Van Patten. E poi, da guest star, tra i vari, anche i candidati agli Emmy Asante Blackk, Kadeem Hardison, Natasha Lyonne.

Chi non ci sarà in Euphoria 3

Non ci saranno più l’attore e musicista Barbie Ferreira, Algee Smith e Austin Abrams, che interpretavano rispettivamente Kat Hernandez, Chris McKay ed Ethan, fidanzato di Kat.

Non ci sarà neanche Storm Reid, che ha interpretato la sorella minore della Rue Bennet di Zendaya.

Guest star che tornano nei nuovi episodi: Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner e Marsha Gambles.

Com’era finita Euphoria 2

Abbiamo lasciato Euphoria 2 con Rue (Zendaya) che, dopo un doloroso percorso di disintossicazione, aveva perdonato Elliot (Dominic Fike), che l’aveva denunciata. Dopo lo spettacolo di Lexi (Maude Apatow), si era riavvicinata a lei. C’era stata anche una piccola interazione con Jules (Hunter Schafer), che le ha detto di amarla ancora, nonostante tutto.

Nate (Jacob Elordi), a sorpresa, ha consegnato suo padre (Eric Dane) alla polizia per reati vari, tra cui adescamento di minori.

E poi sangue, sparatoria e tragedia. Custer (Tyler Chase), il fidanzato di Faye (Chloe Cherry), era stato accoltellato e ucciso da Ashtray (Javon Walton); Fez (Angus Cloud) aveva cercato di proteggere il fratello minore dall’assalto delle forze dell’ordine, invano.

La trama e il trailer di Euphoria 3

E ora? Cosa riserva il futuro ai ragazzi di East Highland? Non è trapelato molto finora della trama di Euphoria 3 ma ci si saranno grandi cambiamenti.

Ecco la logline ufficiale: un gruppo di amici d’infanzia si confronta con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male.

Dovrebbe esserci un salto temporale, con la narrazione ambientata diversi anni dopo i fatti della seconda stagione, quando tutti i personaggi avranno finito il liceo.

La lotta di Rue contro la droga non è finita, ma Zendaya ha detto di sperare che la terza stagione porti al suo personaggio «un po’ di felicità e un po’ di gioia».

Euphoria 3 in pellicola 65 mm

La terza stagione di Euphoria è stata girata utilizzando una nuova pellicola cinematografica Kodak, sia in 35mm che in 65mm.

Il creatore Sam Levinson e il direttore della fotografia Marcell Rév hanno collaborato a stretto contatto con Kodak.

Inoltre Euphoria 3 è la prima serie televisiva di finzione a utilizzare in modo significativo il 65mm, offrendo un’immagine più ampia sullo schermo che rispecchia il percorso dei personaggi, ormai fuori dal liceo, verso un mondo più grande e selvaggio.

Articolo aggiornato al 10 febbraio 2026