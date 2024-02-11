Festival di Sanremo 2024, vince Angelina Mango: «Siete matti!»

È Angelina Mango la vincitrice del Festival di Sanremo 2024, edizione numero 74. Nel testa a testa con Geolier, alla fine ha avuto la meglio la super figlia d’arte. E ci sono solo applausi per la ventiduenne figlia del cantautore Mango e di Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar.

Faccia pulita, sorriso fresco, gioia incontenibile, si è persa in un tripudio emozionato di «grazie». Incredula, ha anche saltellato dalla felicità, e poi ha sgranato «Non ci credo» e «Siete matti». Era da dieci anni che non vinceva una donna, dal successo di Arisa del 2014.

Al secondo posto il rapper di Secondigliano Geolier, che nella serata dei duetti era invece arrivato primo, gettando nello scompiglio il pubblico dell’Ariston, in un coro di fischi di disapprovazione. Chiude il podio, al terzo posto, Annalisa, con la sua canzone già tormentone Sinceramente.

I premi di Sanremo 2024

Angelina Mango ha fatto incetta anche di altri premi importanti. Ha vinto il premio Lucio Dalla della sala stampa con la sua canzone La noia. E anche il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall’orchestra del festival. Le sue parole: «Grazie di cuore. Mi sento così piccola di fronte a tutto questo».

Premio della critica Mia Martini invece a Loredana Bertè con Pazza. Miglior testo, premio Sergio Bardotti, a Fiorella Mannoia con Mariposa.

Ma ancora una volta è soprattutto Amadeus il trionfatore del Festival di Sanremo 2024, alla sua quinta conduzione consecutiva e ultima. «Cinque anni sono sufficienti, tutto deve terminare», aveva detto qualche giorno fa. Con un mix di artisti capace di attrarre le vecchie generazioni come il pubblico più giovane, dall’eleganza senza tempo di Fiorella Mannoia al rap di strada di Geolier, ha raggiunto ascolti ad alta quota. Un esempio? Su tutte, la quarta serata dedicata a duetti e cover: da sempre la serata più amata, quest’anno ha toccato 11.983 milioni di spettatori e il 67.8% di share. È la quarta serata più vista degli anni 2000, sia in valori assoluti che per share.

Al suo fianco per il gran finale, come frizzante “cocò” co-conduttore, Fiorello, che è entrato in scena in stile Michael Jackson cantando Vecchio frak di Modugno. E poi ha screziato le pause con la sua ironia: «Sei ore, questo non è un festival, è un travaglio». Esilarante poi l’esecuzione de Il ballo del qua qua sulla musica di Farfallina di Luca Carboni: momento di autoironia (ogni riferimento all’imbarazzante ospitata di John Travolta non è puramente casuale).

Photo by Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images Fiorello, Angelina Mango e Amadeus con il Leoncino d’oro

La top five finale del Festival di Sanremo 2024

Ecco la top five finale del Festival di Sanremo 2024, dopo che è stato riaperto il voto solo per i primi cinque, nella fase finale della serata.

1) Angelina Mango – La noia

2) Geolier – I p’ me, tu p’ te

3) Annalisa – Sinceramente

4) Ghali – Casa mia

5) Irama – Tu no

La classifica finale del Festival di Sanremo 2024

Il resto della classifica, dal sesto al trentesimo posto.

6) Mahmood – Tuta gold

7) Loredana Bertè – Pazza

8) Il Volo – Capolavoro

9) Alessandra Amoroso – Fino a qui

10) Alfa – Vai!

11) Gazzelle – Tutto qui

12) Il Tre – Fragili

13) Diodato – Ti muovi

14) Emma – Apnea

15) Fiorella Mannoia – Mariposa

16) The Kolors – Un ragazzo una ragazza

17) Mr.Rain – Due altalene

18) Santi Francesi – L’amore in bocca

19) Negramaro – Ricominciamo tutto

20) Dargen D’Amico – Onda alta

21) Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

22) BigMama – La rabbia non ti basta

23) Rose Villain – Click boom!

24) Clara – Diamanti grezzi

25) Renga & Nek – Pazzo di te

26) Maninni – Spettacolare

27) La Sad – Autodistruttivo

28) Bnkr44 – Governo punk

29) Sangiovanni – Finiscimi

30) Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Le esibizioni più belle della serata finale

Loredana Bertè, che “balla sulle vipere”, è stata accolta dall’Ariston dal coro «Loredana! Loredana!». E la galleria ha ballato entusiasta durante il suo brano Pazza.

Ormai è proprio una star Mahmood. Al suo terzo Festival di Sanremo, flirta con la camera con sguardo sicuro di chi sa che conquista. Ha addosso la sua Tuta gold, come quella del titolo della sua canzone, e sul finale si avventura in un ballo insieme a un gruppo di ballerini hip hop. Con un appello significativo a fine esibizione: «Volevo ringraziare tutte le artiste e gli artisti che ci hanno regalato la loro visione del mondo in maniera totalmente libera su questo palco. Viva le differenze e la libertà di pensiero sempre e comunque».

Scanzonato e solare, Alfa ha viso sincero e radioso da sogni da collezionare. Ha 23 anni ma sembra un teenager. La sua Vai! è un inno alla spensieratezza ragionata. Lui saltella e, anche se non ci consegna la hit dell’anno, riempie di positività e buonumore. E alla fine saluta così: «Grazie a tutti, sono stati i giorni più belli della mia vita».

Photo by D.Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images Alfa

Carica l’esibizione di Geolier, che sembrava voler replicare con grinta (o con sfida?) e dando il meglio di sé ai fischi della serata dei duetti. È sceso nella platea dell’Ariston, sfilando tra le poltroncine, con un cenno di saluto a Mara Venier e uno di intesa al figlio di Amadeus, per lanciare l’ultima strofa seduto sulla scalinata guardando il pubblico in faccia. Esibizione intensa e tosta. Con Amadeus e Fiorello alla fine a chiedergli: «Tutto bene?».

Tutto bene per Angelina Mango che, mentre risaliva le scale sulle note finali della sua La noia, è caduta. Pochi istanti, si è subito rialzata. E poi con tenerezza rivolta al pubblico di Sanremo: «Scusate. Voglio ringraziarvi. Mi avete regalato la settimana più bella di sempre». Ed è grande amore, nei suoi confronti. È scattata l’ovazione, in un coro di: «Angelina! Angelina!».

Bello il discorso di Sangiovanni dopo la sua esibizione, con riferimento all’ultimo posto occupato nella classifica provvisoria (poi tramutatosi in 29° posto): «Al di là delle classifiche, voglio bene a Finiscimi. La sconfitta e la vittoria non sono importanti. Ma è importante stare bene o quanto meno provarci. Sono grato alla vita, a questa esperienza, perché mi ha insegnato cosa significa vincere, cosa significa perdere».

Photo by D.Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images Sangiovanni

Gli ospiti della finale del Festival di Sanremo 2024

Dal debutto a Sanremo nel 2022, da ultimo in classifica, al ritorno da ospite, Tananai ha cantato Tango.

Ma è stato soprattutto Roberto Bolle, tra gli invitati speciali del gran finale del Festival di Sanremo 2024, a catalizzare ogni sguardo. Statuaria e somma la sua esibizione a torso nudo sulla musica del Bolero di Ravel, circondato da diciotto danzatori del Béjart Ballet di Losanna, in flessuosa connessione con il Re Sole al centro. Il balletto in televisione, anziché a teatro. «Per la prima volta sulla tv italiana, è un grande regalo», ha detto l’Étoile. «La ma missione è portare quest’arte meravigliosa al pubblico più largo possibile. Viva la danza».

Photo by Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images Roberto Bolle e il Béjart Ballet di Losanna

Gigliola Cinquetti ha celebrato i 60 anni di Non ho l’età riproponendo il brano di successo che vinse a Sanremo nel 1964, si aggiudicò l’Eurovision Song Contest – prima italiana a riuscirci – e vendette oltre quattro milioni di copie in tutta Europa. «Non riesco a dirvi cosa significhi per me cantare questa canzone ora», le parole rivolte al pubblico dell’Ariston. «È diventata della gente e ora è come se sia tornata a trovarmi».

Lazza sul finale ha portato la sua nuova straordinaria canzone Cento messaggi, che Amadeus ha rimpianto di aver ascoltato troppo tardi per poter portarla in gara a Sanremo. Lazza ha però risposto, emozionato: «Sono così affezionato a questo brano che non volevo vederlo in competizione».

I look migliori della finale di Sanremo 2024

Che spettacolo Mahmood! Eccolo, finalmente, in tuta gold. Un look ideato apposta per lui per il Festival di Sanremo 2024 da Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo di Valentino: pantaloni in paillettes dorate e blusa oversize di pelle nera. Capelli ricoperti di gel che disegnano geometrie, catene e aneli dorati.

Ennesimo look spaziale per Ghali al Festival di Sanremo 2024, in tuta nera con maglia in lurex.

Photo by Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images

1 / 6 Mahmood Photo by Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images

2 / 6 Ghali Photo by Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images

3 / 6 Santi Francesi Photo by Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images

4 / 6 Dargen D’Amico Photo by Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images

5 / 6 Diodato Photo by Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images

6 / 6 Mr.Rain

Se la canzone L’amore in bocca dei Santi Francesi non ruba l’attenzione, lo hanno fatto invece il loro look, ancora una volta by Dolce & Gabbana. Entrambi in total white, Alessandro De Santis ha vestito giacca corta e squadrata, con petto nudo, per Mario Francese invece blusa in merletto.

Semplice e raffinato Diodato in Zegna total black, dal taglio sartoriale rilassato. Elegante Mr.Rain in giacca lunga nera con abbottonatura laterale con gioiello by Fendi.

Ancora una volta non passa inosservato Dargen D’Amico. Dopo il completo tempestato di orsetti peluche e quello percorso di “parole, parole”, dopo il bianco e blu come un mare di notte e il total gold, questa volta si è ricoperto di cuori, su vestito rosso e nero. Sempre guidato dalla stylist Rebecca Baglini con Moschino, of course.