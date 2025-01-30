Film e serie tv in uscita a febbraio 2025 da vedere

Da Andrew Garfield e Florence Pugh innamorati a Robert De Niro al debutto nella serialità, ecco film e serie tv più attesi in uscita a febbraio 2025. Sulla scia dei Golden Globe, in attesa degli Oscar, arrivano in sala film attesi, da The Brutalist, Leone d’argento a Venezia, a Il seme del fico sacro, denuncia contro il regime iraniano. Sul fronte serie tv tornano show amati attesi, come la terza stagione di The white lotus.

Ecco i film e le serie tv in uscita a febbraio 2025 da non perdere.

Film in uscita a febbraio 2025 da vedere

We live in Time – Tutto il tempo che abbiamo di John Crowley

John Crowley, regista irlandese già autore del film candidato agli Oscar 2016 Brooklyn, tesse un film romantico sulla capacità dell’amore di plasmare il tempo e la vita delle persone.

Insieme Florence Pugh e Andrew Garfield.

Un incontro fortuito cambia le vite di Almut (Pugh), una chef in ascesa, e Tobias (Garfield), appena uscito da una storia travagliata. Attraverso istantanee della loro vita insieme – innamorarsi perdutamente, costruire una casa, diventare una famiglia – emerge una verità che mette a dura prova la loro storia d’amore. Mentre intraprendono un percorso scandito dalla dittatura del tempo, imparano ad apprezzare ogni attimo del loro amore.

Dal 6 febbraio 2025 al cinema distribuito da Lucky Red.

The Brutalist di Brady Corbet

Terzo film diretto da Corbet, ha vinto il Leone d’argento – Premio speciale per la regia all’ultimo Mostra del cinema di Venezia e quattro Golden Globe.

Girato in pellicola 70mm, racconta 30 anni della vita di un architetto geniale e visionario, László Toth (interpretato da Adrien Brody), ebreo ungherese sopravvissuto ad Auschwitz, per nulla incline ai compromessi. Emigrato negli Usa nel 1947 con la moglie Erzsébet (Felicity Jones), vive i primi anni in povertà sino a quando incontra un cliente misterioso e facoltoso (Guy Pearce), che gli affida un progetto gigantesco.

Dal 6 febbraio 2025 al cinema distribuito da Universal Pictures.

Captain America: Brave New World di Julius Onah

35° film del Marvel Cinematic Universe, vede Anthony Mackie nei panni di Capitan America. Falcon, interpretato da Mackie nei precedenti film dell’MCU, ha assunto ufficialmente il ruolo di Capitan America nel finale di The Falcon and The Winter Soldier.

Dopo aver incontrato il neoeletto presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford al suo debutto nel mondo Marvel, Sam si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale. Deve scoprire le ragioni di un efferato complotto globale.

Dal 12 febbraio 2025 al cinema distribuito da Disney.

Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof

Premio speciale della giuria al Festival di Cannes, candidato al Golden Globe 2025 come miglior film in lingua straniera, nella short list da 15 per l’Oscar al miglior film internazionale, Il seme del fico sacro è diretto dal regista dissidente Mohammad Rasoulof, riuscito a fuggire clandestinamente da Teheran.

Denuncia contro il regime iraniano, si incentra su un giudice istruttore la cui pistola scompare inaspettatamente proprio mentre a Teheran scoppiano enormi dimostrazioni. All’interno della sua famiglia, un tempo molto unita, si instaura un’atmosfera velenosa…

Dal 20 febbraio 2025 al cinema con Lucky Red.

Noi e loro di Muriel e Delphine Coulin

Già presentato all’ultima Mostra del cinema di Venezia, al Lido Noi e loro (titolo originale Jouer avec le feu) è valso la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Vincent Lindon.

L’attore francese è un padre che alleva i suoi due figli da solo, ma mentre il più giovane (Stefan Crepon) riesce negli studi e avanza facilmente nella vita, il maggiore (Benjamin Voisin) cerca il suo posto in un mondo che sembra volerlo rifiutare e trova un percorso che lo porta agli antipodi dei valori paterni, avvicinandolo a movimenti di estrema destra. Un dramma familiare dolente e di stringente attualità.

Proprio al Lido per questo film avevamo intervistato Benjamin Voisin.

Dal 27 febbraio 2025 al cinema con I Wonder Pictures.

A real pain di Jesse Eisenberg

Presentato al Sundance Film Festival e candidato a quattro Golden Globe 2025, vede Jesse Eisenberg nella doppia veste di regista e attore, alla sua seconda prova dietro la macchina da presa.

Protagonisti David (Eisenberg) e Benji (Kieran Culkin), due cugini non in sintonia tra loro, che si ritrovano per un tour in Polonia in onore della loro amata nonna. L’avventura prende una svolta quando le vecchie tensioni della strana coppia riemergono sullo sfondo della loro storia familiare.

Dal 27 febbraio 2025 al cinema distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Serie tv in uscita a febbraio 2025

Yellowjackets 3

Torna la serie tv originale Showtime. Creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson, Yellowjackets racconta la saga di una squadra di talentuose giocatrici di calcio liceali, (s)fortunatamente sopravvissute a un incidente aereo nelle remote terre selvagge del nord. La serie racconta la loro discesa da una squadra complessa, ma forte e unita, a un clan selvaggio, e allo stesso tempo segue le vite che hanno cercato di rimettere insieme quasi 25 anni dopo, dimostrando che il passato non è mai veramente passato.

Combinando epopea di sopravvivenza, horror psicologico e dramma di formazione, la terza stagione, composta da dieci episodi, riprende dopo il drammatico finale della seconda stagione.

Nel cast Melanie Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress, Lauren Ambrose, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Steven Krueger, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins e Simone Kessell, con il ritorno di Elijah Wood in un ruolo ricorrente.

Dal 14 febbraio 2025 su Paramount+.

The white lotus 3

Riaprono le porte i paradisiaci resort di The white lotus. Dopo le esotiche Hawaii e l’affascinante Sicilia, la terza stagione della premiatissima serie HBO e Sky Exclusive creata da Mike White, è ambientata nell’assolata Thailandia. Girato a Koh Samui, Phuket e Bangkok, il nuovo capitolo segue le avventure di un originale gruppo di vacanzieri.

Protagonisti della terza stagione: Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood.

Dal 17 febbraio 2025 su Sky e in streaming su Now.

Reacher 3

Basata sul romanzo La vittima designata di Lee Child, la terza stagione di Reacher, serie tv ricca di azione, vede il suo protagonista Jack Reacher (Alan Ritchson) precipitare nel cuore oscuro di una vasta impresa criminale nel tentativo di salvare un informatore della DEA sotto copertura il cui tempo sta per scadere. Qui l’ex militare, ora lupo errante, trova un mondo di segreti e violenza e si confronta con alcune questioni in sospeso del suo passato.

Dal 20 febbraio 2025 in streaming su Prime Video.

Zero Day

Tra le serie tv più attese in uscita a febbraio 2025, Zero Day è il debutto di Robert De Niro nella serialità. Thriller cospirativo, vede l’iconico attore nei panni di un presidente degli Stati Uniti alle prese con un devastante attacco informatico.

La mini serie di sei episodi si pone la domanda che è nella mente di tutti: come trovare la verità in un mondo in crisi e apparentemente lacerato da forze al di fuori dal nostro controllo? E in un’epoca piena di teorie del complotto e sotterfugi, quanto di queste forze è frutto delle nostre stesse azioni, o forse persino della nostra immaginazione?

Nel cast anche Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen, Connie Britton, Angela Bassett.

Dal 20 febbraio 2025 in streaming su Netflix.