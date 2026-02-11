I film sulla moda più attesi del 2026: da Il diavolo veste Prada 2 a Tom Ford

Passerelle illuminate dai flash, abiti che diventano ossessione, rivalità creative e scandali che attraversano il fashion system. Il 2026 sarà un anno chiave per i film sulla moda, con una serie di uscite cinematografiche molto attese che intrecciano stile, potere, celebrità e cultura pop. Dal ritorno di Il diavolo veste Prada 2, con Meryl Streep di nuovo nei panni di Miranda Priestly, ai nuovi titoli firmati da registi e designer come Tom Ford, passando per thriller psicologici e satira sociale, questi sono i film fashion da segnare in agenda e da aggiungere subito alla watchlist.

Il diavolo veste Prada 2 di David Frankel

Con il suo short cut niveo e il piglio arrogante e spietato, Miranda Priestly sta per tornare. 20 anni dopo Il diavolo veste Prada, Meryl Streep riprende il ruolo iconico di direttrice della patinata rivista di moda Runway di New York, che gli valse uno dei suoi nove Golden Globe. Questa volta dovrà vedersela con la crisi della carta stampata.

David Frankel torna alla regia. La sceneggiatura si basa sul romanzo sequel La vendetta veste Prada – Il ritorno del diavolo di Lauren Weisberger.

Riecco anche Anne Hathaway, ovvero Andy, licenziatasi dal lavoro per cui «milioni di ragazze ucciderebbero», come assistente di Miranda. Tornano Emily Blunt e Stanley Tucci, rispettivamente Emily e Nigel. Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono i loro ruoli di “Lily” e “Irv”. Ma ci saranno anche nuovi personaggi, interpretati da Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora.

Mentre risuonano in mente i consigli di Nigel a Andy («ora Chanel, hai un bisogno disperato di Chanel»), ci aspettiamo di annotare presto altri dettami di stile. Il trailer fomenta le attese: ci mostra Miranda sola di notte a Milano, in pieno centro, in Galleria Vittorio Emanuele II.

Data da segnare in agenda: 29 aprile 2026.

I love Boosters di Boots Riley

Cos’è un “booster”? «Qualcuno che ruba vestiti da un negozio e li rivende a un prezzo scontato». «È come un servizio alla comunità». Nel trailer di I love Boosters ci sono risposte, ritmo e, soprattutto, una frotta di ingredienti da fregar le mani, pregustando quella che sembra una delle uscite più estrose dell’anno: abiti audaci, colori choc, battute rock.

E poi, soprattutto, c’è Demi Moore, che dopo il ruolo estremo nel body horror The Substance si è rilanciata alla grande. Ora sarà un’importante Ceo nel mirino della Velvet Gang, una banda di taccheggiatrici che ruba nei negozi di lusso, svaligiando ogni stilista della Bay Area.

Satira sull’industria della moda e sul capitalismo, ha nel cast Keke Palmer, Naomi Ackie, Taylour Paige, Poppy Liu e LaKeith Stanfield.

Si tratta del secondo lungometraggio da regista sceneggiatore per Boots Riley. Il rapper aveva già debuttato dietro la macchina da presa nel 2018 con l’apprezzata commedia sci-fi Sorry to bother you.

Data di uscita negli States: 22 maggio 2026.

Mother Mary di David Lowery

Ancora Anne Hathaway. Per lei non solo Il diavolo veste Prada 2. C’è un altro film che flirta con la moda, in maniera oscura, presto in uscita.

Prodotto da A24, la casa di produzione cool e un po’ dark che ha centrato successi come Moonlight, Hereditary, Everything everywhere all at once e la serie tv Euphoria, Mother Mary è un thriller psicologico diretto dallo statunitense David Lowery, già alla regia dei remake in live action di Elliott, il drago invisibile e de Le avventure di Peter Pan.

Hathaway interpreta la cantante pop Mary. La trama segue la turbolenta relazione psicosessuale che la lega alla famosa stilista Sam (incarnata da Michaela Coel), ingaggiata perché realizzi un vestito per il suo nuovo tour. Sono garantite tensione e atmosfere da incubo.

Data di uscita negli Stati Uniti: 17 aprile 2026.

La Sposa! di Maggie Gyllenhaal

La Sposa! promette di essere una meravigliosa cavalcata di abiti in stile gotico. Al suo secondo film da regista dopo La figlia oscura, l’attrice Maggie Gyllenhaal rilegge in modo non convenzionale il mito di Frankenstein, o meglio, della sposa di Frankenstein. Si ispira al film cult del 1935 La moglie di Frankenstein di James Whale e, ovviamente, al romanzo senza tempo di Mary Shelley.

Gyllenhaal ha ingaggiato per gli abiti di scena la mitica costumista britannica Sandy Powell, già tre volte premio Oscar (per Shakespeare in Love, The Aviator e The Young Victoria).

Christian Bale è un solitario Frankenstein. Annette Bening è la pionieristica scienziata Dr. Euphronious, a cui chiede di creargli una compagna. Ma ciò che segue va ben oltre ogni aspettativa: omicidi, possessioni e un movimento culturale selvaggio e radicale. Due amanti fuorilegge uniti in una storia d’amore esplosiva e incontrollabile. Chi interpreta “la sposa” del titolo? La bravissima Jessie Buckley, che probabilmente tra poco alzerà il suo primo Oscar (come tragica e palpitante moglie di Shakespeare in Hamnet – Nel nome del figlio).

Il film arriverà nelle sale italiane il 5 marzo 2026.

Cry to Heaven di Tom Ford

Con A single man, nel 2009, ha folgorato tutti, dimostrando di aver sublimi visioni di regia, oltre che di stile. Con Animali notturni, nel 2016, la conferma. Ora Tom Ford torna con un terzo film dietro la macchina da presa, da regista, sceneggiatore e produttore.

Cry to Heaven è l’adattamento dell’omonimo romanzo (in italiano tradotto Un grido fino al cielo) della scrittrice americana Anne Rice, l’autrice di Intervista col vampiro.

Ambientato nell’Italia del XVIII secolo, tra Venezia e Napoli, si focalizza sul mondo dell’opera e dei castrati, giovani mutilati perché la loro voce conservasse tonalità cristalline. Segue le vicende di due improbabili collaboratori: un nobile veneziano e un maestro di canto, entrambi votati al successo.

Il cast è super. Ritrova attori che già hanno lavorato con lo stilista regista, da Aaron Taylor-Johnson a Colin Firth e Nicholas Hoult. E poi George MacKay, Mark Strong, Paul Bettany. Ma soprattutto Adele, la cantante dall’affascinante voce soul al debutto da attrice.

Le riprese sono iniziate a gennaio a Roma e dovrebbero chiudersi a marzo.