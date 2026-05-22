La figura vestita di bianco entra nel tunnel del vento, aspirata nel vuoto si avvita in acrobazie impensabili, fluttua in una serie di figure che hanno richiesto ore infinite a ripetere i movimenti e perfezionarli… Máté Feith è un funambolo dello skydiving indoor, con un già consistente palmares, destinato a crescere visti i suoi 19 anni e una passione assoluta per questo sport.

Viso angelico e occhio ceruleo da cherubino, il giovane ungherese è in realtà un terrificante concentrato di determinazione e concentrazione, che nulla toglie alla gentilezza e naturalezza che esprime nei tanti sport che pratica: vela, surf, paracadutismo…



Maglia, bermuda e sneaker Dior

Quando hai scoperto lo skydiving?

«Per caso, a una festa di compleanno a 8 anni. Ho provato, ma non era solo divertimento, volevo capire come funzionava. Così a 10 anni ho iniziato con l’indoor».

A cosa hai dovuto rinunciare per arrivare dove sei?

«Se fai sport a questo livello, il tempo libero è un lusso, e molte cose che faccio le considero tali: volare, allenarmi, imparare… È una scelta consapevole, ho imparato a gestire scuola, allenamenti e viaggi. Certo, la mia vita è diversa da quella di molti miei coetanei. Amici a scuola ne ho, ma molti dei miei legami più forti nascono tra persone con la mia stessa passione. Non sento di aver perso qualcosa: ho solo costruito un equilibrio diverso».



Camicia e shorts Prada

Quali sono stati i momenti più importanti o le soddisfazioni più grandi?

«Beh, la medaglia di bronzo nel Solo Junior Freestyle ai Wind Games del 2020, la ricordo bene. Era la prima competizione internazionale, tutto era nuovo: la pressione, il pubblico… Ero nervosissimo, era la prima volta che ero in gara con una mia routine, costruita sulla musica composta dal mio allenatore e cantata da me».

Come si costruisce una routine?

«Si parte con alcune idee e una base coreografica, poi mentre la musica prende forma, anche la routine evolve. Si cambiano movimenti, tempi, accenti, e insieme si modificano ritmo e struttura musicale. Nel tunnel basta un dettaglio – la posizione di una spalla, l’angolo della mano – per cambiare tutto. È un lavoro lungo: circa sei mesi per una sola routine. Solo nel tunnel accumulo almeno settanta ore di allenamento per ognuna».



Trench Burberry, dolcevita e pantaloni Celine

Ti dici mai “Non posso farlo”?

«Ci sono momenti in cui provo alcuni movimenti o trucchi nuovi e mi sembrano impossibili. È lì che il mio allenatore, Leo, e i miei genitori fanno la differenza, mi ricordano che posso farcela. Una mattina i miei mi hanno proposto un elemento che non avevo mai eseguito. Io: “No, è impossibile”. E loro: “Provalo. Se non funziona, non sei obbligato a farlo”. Così ho provato. E mentre lo facevo ho pensato: “Forse non è impossibile. Forse è solo difficile”».

Che differenza c’è tra il tunnel e il cielo aperto?

«Nel cielo posso fare le stesse cose che faccio nel tunnel, anche se il paracadute sulla schiena modifica la distribuzione del peso e devi compensare di più con mani e piedi. Il flusso d’aria è molto simile, si muove sempre verso di te. La vera differenza è che in cielo hai più spazio, puoi provare quasi tutto. E se sbagli, spesso puoi correggere.

Ma il tempo scorre, sempre, e non puoi fermarlo. Quando ti lanci, l’aereo non è più il tuo punto di riferimento, sei tu che devi regolare la velocità di caduta. Il tunnel è più complicato perché è molto tecnico. Esistono diverse discipline: freestyle, speed, gare a due o quattro atleti, dynamic con coreografie, formazioni in verticale o in “sit”.



Pantaloni Louis Vuitton

Ogni posizione del corpo richiede una velocità dell’aria diversa. Se esponi più superficie al flusso, serve meno velocità, e viceversa. È un equilibrio continuo tra fisica e controllo del corpo. In ogni caso, quando voli devi essere pronto: devi sapere cosa fare se qualcosa va storto, quali gli scenari possibili, cosa succede se devi sganciare la vela principale e aprire quella di emergenza. Devi pensarci prima, con calma».

Qual è il tuo obiettivo ora?

«Prepararmi per nuove competizioni mondiali, crescere nel freefly e nel freestyle indoor. E poi ho un grande sogno: diventare un atleta sponsorizzato Red Bull. Negli sport estremi è uno dei traguardi più importanti. Significa essere scelti».

Che consiglio daresti a chi vuole iniziare?

«Mai dimenticare cosa ti fa sentire vivo. Continuare è l’unica cosa che ripaga davvero. Se smetti, è lì che perdi».

Nella foto d’apertura Máté Feith indossa giacca Parajumpers. Photos by Giampaolo Sgura, styling by Edoardo Caniglia. Grooming: Kiril Vasilev @ Green Apple. Fashion contributor: Valentina Volpe. Styling assistant: Jacopo Ungarelli. Production: Interlude Project.