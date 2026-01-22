Oscar 2026, tutte le nomination: è record per “I peccatori”
L’horror folk di Ryan Coogler vola con 16 candidature, come nessun film era mai riuscito prima. Segue con 13 “Una battaglia dopo l’altra” con Leonardo DiCaprio
Con ben 16 nomination, l’horror folk black I peccatori è il film da battere agli Oscar 2026. Diventa il titolo con più candidature di sempre. Sono state appena annunciate dagli attori Danielle Brooks e Lewis Pullman. E a sorridere è soprattutto il regista e produttore Ryan Coogler, che già si era fatto notare con Prossima fermata Fruitvale Station, Creed – Nato per combattere e Black Panther.
Supera il precedente record di 14 nomination condiviso da Eva contro Eva (1950), Titanic (1997) e La La Land (2016).
Coogler è anche il secondo regista afroamericano ad essere stato nominato nello stesso anno per tre categorie importanti come miglior film, regia e sceneggiatura originale, dopo Jordan Peele nel 2018 con il film d’orrore politico Scappa – Get out.
Tra gli attori Chalamet vs DiCaprio
Una battaglia dopo l’altra, che invece era stato il frontrunner dei Golden Globe 2026, segue con 13 nomination.
Sul fronte migliore attore protagonista, c’è il testa a testa tra veterani e nuove generazioni di Hollywood, tra Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio. Anche se probabilmente la sfida sarà tutta tra Michael B. Jordan dei I peccatori e il brasiliano Wagner Moura de L’agente segreto, già vittorioso ai Golden Globe.
Quest’anno gli Oscar 2026 contano una categoria in più. La novità è il premio al miglior casting. «I direttori del casting svolgono un ruolo essenziale nella produzione cinematografica e, man mano che l’Academy si evolve, siamo orgogliosi di aggiungere il casting alle discipline che riconosciamo e celebriamo», hanno dichiarato il ceo dell’ Academy of Motion Picture Arts and Sciences Bill Kramer e la presidentessa Janet Yang.
La cerimonia di premiazione della 98^ edizione degli Oscar svolgerà il 15 marzo 2026 a Los Angeles al Dolby Theatre.
Tutte le nomination agli Oscar 2026
Oscar al miglior film
Bugonia di Yorgos Lanthimos
F1 di Joseph Kosinski
Frankenstein di Guillermo del Toro
Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao
Marty Supreme di Josh Safdie
Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson
L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho
Sentimental value di Joachim Trier
I peccatori di Ryan Coogler
Train dreams di Clint Bentley
Oscar alla migliore regia
Chloé Zhao per Hamnet – Nel nome del figlio
Josh Safdie per Marty Supreme
Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra
Joachim Trier per Sentimental value
Ryan Coogler per I peccatori
Oscar al miglior attore protagonistaTimothée Chalamet in Marty Supreme
Leonardo DiCaprio in Una battaglia dopo l’altra
Ethan Hawke in Blue Moon
Michael B. Jordan in I peccatori
Wagner Moura in L’agente segreto
Oscar alla migliore attrice protagonista
Jessie Buckley in Hamnet – Nel nome del figlio
Rose Byrne in Se solo potessi ti prenderei a calci
Kate Hudson in Song Sung Blue
Renate Reinsve in Sentimental Value
Emma Stone in Bugonia
Oscar al miglior attore non protagonista
Benicio Del Toro in Una battaglia dopo l’altra
Jacob Elordi in Frankenstein
Delroy Lindo ne I peccatori
Sean Penn in Una battaglia dopo l’altra
Stellan Skarsgard in Sentimental value
Oscar alla migliore attrice non protagonista
Elle Fanning in Sentimental value
Inga Ibsdotter Lilleaas in Sentimental value
Amy Madigan in Weapons
Wunmi Mosaku ne I peccatori
Teyana Taylor in Una battaglia dopo l’altra
Oscar al miglior film d’animazione
Arco di Ugo Bienvenu
Elio di Domee Shi, Madeline Sharafian e Adrian Molina
KPop Demon Hunters di Maggie Kang e Chris Appelhans
La piccola Amélie di Maïlys Vallade e Liane-Cho Han
Zootropolis 2 di Byron Howard e Jared Bush
Oscar al miglior film internazionale
L’agente segreto (Brasile)
Un semplice incidente (Francia)
Sentimental Value (Norvegia)
Sirāt (Spagna)
La voce di Hind Rajab (Tunisia)
Oscar alla migliore sceneggiatura originale
Blue moon, Robert Kaplow
Un semplice incidente, Jafar Panahi e collaboratori
Marty Supreme, Ronald Bronstein e Josh Safdie
Sentimental value, Joachim Trier ed Eskil Vogt
I peccatori, Ryan Coogler
Oscar alla migliore sceneggiatura non originale
Bugonia, Will Tracy
Frankenstein, Guillermo del Toro
Hamnet – Nel nome del figlio, Chloé Zhao & Maggie O’Farrell
Una battaglia dopo l’altra, Paul Thomas Anderson
Train dreams, Clint Bentley & Greg Kwedar
Oscar alla migliore fotografia
Frankenstein – Dan Laustsen
Marty Supreme – Darius Khondji
Una battaglia dopo l’altra – Michael Bauman
I peccatori – Autumn Durald Arkapaw
Train dreams – Adolpho Veloso
Oscar ai migliori costumi
Avatar – Fuoco e cenere – Deborah L. Scott
Frankenstein – Kate Hawley
Hamnet – Nel nome del figlio – Malgosia Turzanska
Marty Supreme – Miyako Bellizzi
I peccatori – Ruth E. Carter
Oscar alla migliore colonna sonora
Bugonia – Jerskin Fendrix
Frankenstein – Alexandre Desplat
Hamnet – Nel nome del figlio – Max Richter
Una battaglia dopo l’altra – Jonny Greenwood
I peccatori – Ludwig Goransson
Oscar alla migliore canzone originale
Dear me dal film Diane Warren: Relentless – Diane Warren
Golden dal film KPop Demon Hunters – EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon, Teddy Park
I lied to you dal film I peccatori – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
Sweet dreams of joy dal film Viva Verdi! – Nicholas Pike
Train dreams dal film Train dreams – Nick Cave, Bryce Dessner
Oscar al miglior casting
Hamnet – Nel nome del figlio – Nina Gold
Marty Supreme – Jennifer Venditti
Una battaglia dopo l’altra– Cassandra Kulukundis
L’agente segreto – Gabriel Domingues
I peccatori – Francine Maisler
Oscar al miglior documentario
The Alabama Solution di Andrew Jarecki e Charlotte Kaufman
Come See Me in the Good Light di Ryan White
Cutting Through Rocks di Mohammadreza Eyni e Sara Khaki
Mr. Nobody against Putin – candidati da determinare
The Perfect Neighbor di Geeta Gandbhir
Oscar al miglior montaggio
F1 – Stephen Mirrione
Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
Una battaglia dopo l’altra – Andy Jurgensen
Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté
I peccatori – Michael P. Shawver
Oscar alla migliore scenografia
Frankenstein – Tamara Deverell, Shane Vieau
Hamnet – Nel nome del figlio – Fiona Crombie, Alice Felton
Marty Supreme – Jack Fisk, Adam Willis
Una battaglia dopo l’altra – Florencia Martin, Anthony Carlino
I peccatori – Hannah Beachler, Monique Champagne
Oscar al miglior trucco e acconciatura
Frankenstein
Kokuho
I peccatori
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Oscar ai migliori effetti visivi
Avatar: Fuoco e cenere – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett
F1 – Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson
Jurassic World – La rinascita – David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan, Neil Corbould
The Lost Bus – Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen, Brandon K. McLaughlin
I peccatori – Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean
Oscar al miglior sonoro
F1 – Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta
Frankenstein – Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern
Una battaglia dopo l’altra – José Antonio García, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor
I peccatori – Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor, Steve Boeddeker
Sirāt – Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas
Oscar al miglior cortometraggio documentario
All the Empty Rooms di Joshua Seftel
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud di Craig Renaud
Children No More: Were and are Gone di Hilla Medalia
The devil is busy di Christalyn Hampton e Geeta Gandbhir
Perfectly a Strangeness di Alison McAlpine
Oscar al miglior cortometraggio
Butcher’s Stain di Meyer Levinson-Blount
A Friend of Dorothy di Lee Knight
Jane Austen’s Period Drama di Julia Aks e Steve Pinder
The Singers di Sam A. Davis
Two People Exchanging Saliva di Natalie Musteata e Alexandre Singh
Oscar al miglior cortometraggio d’animazione
Butterfly di Florence Miailhe
Forevergreen di Nathan Engelhardt e Jeremy Spears.
The Girl Who Cried Pearls di Chris Lavis e Maciek Szczerbowski
Retirement Plan di John Kelly
The Three Sisters di Konstantin Bronzit