Concerti d’autunno 2026, la guida: tutti i grandi artisti in Italia

Il gothic rock drammatico degli Evanescence e la voce avvolgente della loro fondatrice Amy Lee sono il flow ideale per aprire una stagione autunnale di live imperdibili. Dal romanticismo crepuscolare della band americana allo space rock sperimentale dei Muse fino alle note polverose e calde del leggendario Bob Dylan, ecco gli artisti internazionali che popoleranno un autunno 2026 di grandi concerti.

Getty Images Amy Lee degli Evanescence ai Game Awards a Los Angeles, 11 dicembre 2025

Evanescence

La voce straordinaria di Amy Lee è di bellezza struggente e Sanctuary, l’ultimo album della band dell'Arkansas, la esalta in vertigini e picchi di estensione. A Bologna l’occasione per lasciarsi trasportare in un viaggio ipnotico e celebrare i vent’anni di carriera degli Evanescence, che hanno attraversato generazioni con il loro stile tra gotico e alternative rock.

Quando: 28 settembre 2026

Dove: Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Deep Purple

Un’antologia di inni storici accanto ai nuovi brani di Splat!, il nuovo disco lanciato a luglio che gli stessi Deep Purple hanno definito «il nostro album più heavy degli ultimi anni», parola del frontman Ian Gillan. L’iconica band britannica fa tappa a Milano con lo Splat! World Tour e sarà un’immersione tra riff granitici e assoli fulminanti, dentro l’hard rock che non muore mai.

Quando: 17 ottobre 2026

Dove: Milano, Forum di Assago

Fontaines D.C.

Sono così visceralmente alternative rock e così poetici. I Fontaines D.C., il volto del rinascimento post-punk, accompagnano il loro quinto album in studio Dopamine Chamber con un tour nelle arene di Regno Unito ed Europa. Solo un concerto in Italia, a Bologna, tra melodie ombrose e scrittura inquieta. In apertura è previsto il live dei Chalk.

Quando: 26 ottobre 2026

Dove: Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Getty Images Grian Chatten dei Fontaines D.C. si esibisce al Finsbury Park a Londra, 5 luglio 2025

Niall Horan

Al suo quarto album da solista, dopo lo scioglimento dei One Direction, Niall Horan porta Dinner Party in tournée, con brani che sembrano ricordi che prendono forma dolcemente e atmosfere pop a tinte pastello. Parte dall’Europa e fa tappa in Italia con due concerti, per poi far volare il Dinner Party: Live on Tour oltreoceano tra States, Canada e Australia. Non mancherà il malinconico omaggio all’amico ed ex compagno di band Liam Payne con la canzone a lui dedicata, End of an Era.

Quando e dove:

28 ottobre 2026, Milano, Forum di Assago

29 ottobre 2026, Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Bob Dylan

Dopo il successo del Rough and Rowdy Ways Tour, a distanza di tre anni il menestrello di Duluth torna in Italia con tre concerti a Milano, Roma e Bologna, tra i più attesi dell'autunno 2026. L’incontro con Bob Dylan, leggenda del folk-rock e premio Nobel per la letteratura, sarà immersivo e così meravigliosamente disconnesso, per una vera connessione: durante lo show sarà vietato l’uso di cellulari, videocamere e dispositivi di registrazione.

Quando e dove:

2 novembre 2026, Milano, Unipol Dome

5 novembre 2026, Roma, Palazzo dello Sport

7 novembre 2026, Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Getty Images Brian Molko dei Placebo al festival Mad Cool 2022 in Spagna

Placebo

Era il 1996 quando i Placebo lanciavano i loro album di esordio, tra i migliori di sempre del Britpop. Ora la band dalle sonorità alternative e oscure celebra i trent’anni dal folgorante debutto con un tour, che accompagna anche l’album Placebo RE: CREATED, la nuova versione del disco della consacrazione. Una sola tappa in Italia, a Milano: uno dei concerti più attesi dell'autunno 2026.

Quando: 6 novembre 2026

Dove: Milano, Forum di Assago

Tokio Hotel

Con le loro sonorità d'avanguardia pop punk in continua evoluzione, i Tokio Hotel stanno per tornare con Encore, il nuovo album in uscita il 16 ottobre. E hanno già annunciato un tour a supporto per il 2027, che toccherà anche l’Italia, 14 luglio a Roma. Ma prima è ancora Arena Tour 2026, tra i principali palazzetti d’Europa. La band tedesca di hit come Durch den Monsun e White Lies si esibirà a novembre a Milano!

Quando: 11 novembre 2026

Dove: Milano, Forum di Assago

Muse

I Muse portano il loro Wow! Signal Tour a Milano, in due date all’Unipol Dome. Si alterneranno i brani dell’ultimo album The Wow! Signal, un mistero cosmico ed esistenziale di space rock e melodie intense, e pezzi amati dai fan come Hysteria e Supermassive Black Hole. Tra sperimentazioni sonore e la chitarra graffiante del frontman Matt Bellamy.

Quando: 20 e 21 novembre 2026

Dove: Milano, Unipol Dome

Getty Images Bryan Adams al festival iHeartRadio Music a Las Vegas, 19 settembre 2025

Bryan Adams

Sarà un concerto ad alta energia, c’è da scommetterci. Bryan Adams farà tappa a Milano con il travolgente e planetario Roll with the Punches Tour, che sta portando nel mondo da più di un anno, affastellando entusiasmo e recensioni positive. Ai nuovi brani il cantautore canadese alternerà hit scolpite nel tempo come Run to You e Summer of ’69, tra rock anthemico e ballate romantiche.

Quando: 28 novembre 2026

Dove: Milano, Unipol Dome

Macy Gray

Era il 1999 quando Macy Gray scolpiva la stupenda I Try, canzone avvolgente inno alla vulnerabilità, con l’R&B e il pop che si fondono in sfumature caldamente malinconiche. Voce graffiata inconfondibile del neo-soul americano, la cantante statunitense torna in Italia dopo tre anni con The Trouble With The Truth Tour e tre concerti, i più emblematicamente jazz dell'autunno 2026. Sarà un viaggio intimo e pieno di groove.

Quando e dove:

5 dicembre 2026, Milano, Magazzini Generali

6 dicembre 2026, Roma, Auditorium Parco della musica Ennio Morricone

7 dicembre 2026, Nonantola (Mo), Vox Club