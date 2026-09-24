ICON ottobre 2026: “Euphoria”, il nuovo numero tra cinema, moda, arte e sport

Euphoria è il tema scelto da ICON per il numero di ottobre 2026, in edicola e in versione digitale dal 25 settembre. Un numero che esplora quell’energia che nasce dalla scoperta, dalla creatività e dalla condivisione, attraversando linguaggi, discipline e prospettive diverse.

Più che uno stato d’animo, Euphoria è una spinta a guardare oltre l’ordinario, lasciarsi sorprendere e creare nuove connessioni. Un’idea che attraversa le pagine del magazine diretto da Andrea Tenerani, dalle grandi figure del cinema e dello sport alle nuove espressioni della cultura, dalla moda al design, fino al lifestyle.

Sono cinque le cover story di questo numero. Dustin Hoffman ripercorre oltre sessant’anni di carriera attraverso i personaggi che hanno segnato la sua storia nel cinema. Nicholas Hoult racconta una nuova fase della sua vita e della sua carriera, confrontandosi con il ruolo di un padre pronto a tutto. Theo James, tra fascino, introspezione e ironia, interpreta una nuova idea di protagonista maschile dentro e fuori dallo schermo. Alexander Zverev parla di disciplina, pazienza e della strada che lo ha portato ai vertici del tennis mondiale. Victor Belmondo, infine, porta avanti una tradizione familiare profondamente legata al cinema francese attraverso un’identità personale fatta di eleganza spontanea e attenzione allo stile.

Il tema di Euphoria trova una delle sue espressioni più interessanti in Destination Future, che parte dall’arte di Marinella Senatore, da sempre attenta alla dimensione collettiva della pratica artistica e alla capacità dell’arte di generare nuove forme di partecipazione. Lo sguardo si sposta quindi verso due nuove istituzioni culturali: Kanal, il primo museo stabile di arte moderna, contemporanea e architettura di Bruxelles, e il Lucas Museum of Narrative Art di Los Angeles, fondato da George Lucas. Due realtà differenti, accomunate dalla volontà di superare il modello espositivo tradizionale e costruire un rapporto più aperto con il pubblico.

Nella Moda, ricerca creativa e comfort si incontrano in capi e accessori che rileggono il guardaroba maschile con un approccio sofisticato. Luca Santeramo, fondatore di un brand nato durante la pandemia e oggi arrivato al primo store fisico, racconta la sua idea di lusso accessibile e Italian lifestyle. Aubrey Joseph, attore, cantante e produttore cresciuto sulla scena di Broadway, è invece protagonista di una storia che lo vede oggi diretto da Spike Lee. In Conversation Piece, gli abiti e gli accessori delle ultime collezioni sono fotografati da Paolo Zambaldi all’interno di uno spazio progettato da Patricia Urquiola.

Le rubriche Beauty e Watches esplorano nuove fragranze, savoir-faire d’eccellenza, grooming e grandi icone dell’orologeria. Wheels guarda alle evoluzioni del lusso nell’automotive e alle due ruote da collezione, mentre Voicesattraversa ricordi, musica e nuovi linguaggi della cultura. Biz racconta aziende capaci di mettere in dialogo innovazione e tradizione; Drink accosta arte, design e tequila alle eccellenze del Pinot Nero. In Noci – Uno sguardo sull’abitare, infine, Riccardo Pedicone riflette sulla difficoltà di cominciare e sulla necessità di farlo ogni giorno. Questo e tanto altro sul nuovo numero di ICON. Stay tuned...STAY ICON!