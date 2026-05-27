House of the Dragon 3, finalmente! Quando esce, new entry, cosa aspettarci

Le armate sono in marcia, navi veleggiano verso il loro destino, un nuovo drago solca i cieli… House of the Dragon 3 sta per arrivare, in un subbuglio di battaglie, intrighi e morti. La guerra è pronta alla devastazione.

La serie tv spin off e prequel del cult Il Trono di spade, ambientata 200 anni prima, torna con la terza stagione, quella più attesa, che vedrà divampare la Danza dei Draghi. Sangue e fuoco e la leggendaria Casa Targaryen lacerata da un conflitto fratricida: chi sarà, alla fine, a governare?

Ecco quando uscirà House of the Dragon 3, cosa attendersi dai nuovi episodi, il trailer, gli attori che ritroveremo e le new entry.

Credits: HBO Max Immagine di “House of the Dragon 3”

Quando esce House of the Dragon 3 e dove vederla

House of the Dragon 3 è composta da 8 nuovi episodi. Sarà trasmessa dal 22 giugno 2026 su HBO Max Italia e su Sky e in streaming su Now, in contemporanea con gli Stati Uniti.

Basata in parte sul romanzo fantasy Fuoco e sangue di George R. R. Martin, co-creatore e fra i produttori esecutivi,la serie tv firmata HBOha creato premesse di rivalità tra consanguinei e di amicizie tradite con le prime due stagioni. Ora la terza alza la posta, con l’inevitabile e incendiario scontro di armi e draghi.

Il trailer della terza stagione: le prime immagini

«Non ci saranno dubbi su chi hanno scelto gli dei per regnare»: è il vaticinio che chiude il teaser trailer di House of the Dragon 3. Nel video vediamo Daemon rivolgersi a sua moglie (e nipote) Rhaenyra, legittima erede al trono di spade del regno di Westeros, dicendole: «Tu avrai un impero incontestabile, Rhaenyra, e i nostri figli lo governeranno per l’eternità». Che sa già di profezia al contrario.

Lord Corlys Velaryon, il Serpente di Mare, prosegue apostrofando: «Non ti resta altro che decidere veramente cosa vuoi da questa guerra».

La rivale e in fondo amica di sempre Alicent rimbrotta: «Farai cose che il tuo cuore avrebbe ritenuto ignobili quando non sedevi sul trono». E poi l’usurpatore Aegon, figlio di Alicent e fratellastro di Rhaenyra, a promettere: «Ucciderò mio fratello o morirò provandoci». Con Aemond inquadrato mentre siede spavaldo sul trono di spade. Ferri sguainati, pietre ad affilar le lame, fiamme e voli di drago. E Rhaenyra, disperata, in lacrime.

Cosa aspettarsi da House of the Dragon 3: la trama

Dai capelli di platino, dinastia scelta dai draghi, i Targaryen si stanno avvicinando all’inizio della loro fine. Da una parte c’è Rhaenyra Targaryen, prima donna ad essere ufficialmente nominata erede al trono di spade, da suo padre Viserys I, quinto re dei Sette Regni. Scelta legittima, ha però diviso la corte.

Dall’altra parte c’è l’amica d’infanzia Alicent Hightower con i suoi figli scellerati: il pericoloso Aemond, infido principe reggente, e l’inetto re Aegon, scampato alla morte ma malconcio dopo l’attacco di Vhagar, gigantesco drago del fratello. Gli uni contro gli altri, i Neri, pro- Rhaenyra, e i Verdi, a favore di Alicent e figli.

Cosa aspettarsi ora da House of the Dragon 3? Sicuramente tanta brutalità. Stavolta sarà guerra davvero. Sarà «astronomica. E disperata», anticipa lo showrunner Ryan Condal. «Le proporzioni di questa stagione sono enormi», promette Matt Smith, iconico e umorale Daemon Targaryen.

Credits: HBO Max Immagine di “House of the Dragon 3”

Nei giochi di alleanze, i Neri contano almeno sei draghi, i fedeli Velaryon e gli Stark. Negli intensi minuti finali di House of the Dragon 2 abbiamo visto la piccola Rhaena alle prese con il fantomatico drago selvaggio: riuscirà a cavalcarlo?

I Verdi hanno dalla loro i Lannister, la flotta della Triarchia e gli Hightower. E sì, c’è anche Daeron, il figlio di Alicent cresciuto altrove in gentilezza, che si unisce ai fratelli con il suo drago Tessarion. E a proposito di Hightower, abbiamo visto il sagace Otto far la sua riapparizione in una cella chissà dove: c’è da scommetterci che avrà la sua parte in gioco.

Nell’ultima puntata Alicent, segretamente, aveva offerto a Rhaenyra un facile accesso ad Approdo del Re e – forse – la vita di Aegon: quali le mosse successive? E Rhaenyra, regale e passionale, tra una battaglia e l’altra avrà tempo per un ritorno di fiamma con la sua consigliera Mysaria?

«L’ambizione della stagione non è seconda a niente», ha detto James Norton, new entry nel cast.

House of the Dragon 3 sarà fuoco. E probabilmente la quarta stagione, già confermata, sarà cenere.

Le new entry del cast di House of the Dragon 3

Sono ovviamente confermati gli attori dei personaggi principali di House of the Dragon, da Emma D’Arcy splendida Rhaenyra a Olivia Cooke, quell’Alicent in modo sotterraneo sempre sulla scia dell’ex amica. E anche Matt Smith imprevedibile Daemon, Fabien Frankel viscido Ser Criston Cole, Phia Saban sensibile Helaena Targaryen da visioni preveggenti… E poi Steve Toussaint, Rhys Ifans, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin e Abubakar Salim.

Le new entry nel cast sono Tommy Flanagan nel ruolo di Ser Roderick Dustin, Dan Fogler che sarà Ser Torrhen Manderly e James Norton nella parte di Ormund Hightower.

I registi dei nuovi episodi? Due donne e due uomini: Clare Kilner, Andrij Parekh e Loni Peristere sono dei ritorni, Nina Lopez-Corrado è alla sua prima volta tra fuoco e sangue, ma già ha firmato puntate di serie tv come Un milione di piccole cose, The last of us e Agents of S.H.I.E.L.D..