I 10 personaggi più celebri di Game of Thrones

Game of Thrones è una serie da record

Ha collezionato un record dopo l’altro, come quello del suo episodio finale, seguito in diretta da 45 milioni di spettatori soltanto in America. Il Trono di Spade, tratto dalla saga “Cronache del ghiaccio e del fuoco” di George R.R. Martin, in otto stagioni ha saputo sorprendere i suoi fan con continui colpi di scena, con effetti speciali, draghi sputa fuoco e scene di guerre epiche. Tra i maggiori eventi di sempre nella storia della TV, Sky Atlantic le ha recentemente dedicato un intero canale, con una maratona completa di uno speciale di 90 minuti titolato “The Game of Thrones Reunion”. Condotto da Conan O’Brien, è stato girato a Belfast durante le riprese dell’ottava stagione de Il Trono di Spade ed è disponibile su Sky on demand. La serie ha tutt’oggi una nutrita schiera di fan in tutto il mondo, proprio quelli che puntavano la sveglia nel cuore della notte per seguire i nuovi episodi in diretta dagli USA (rigorosamente in lingua originale). Gli stessi che oggi attendono con trepidazione lo spin-off “House of Dragon” che sarà prodotto proprio quest’anno. Così, per celebrare il decimo anniversario dalla prima puntata di Game of Thrones, abbiamo creato una classifica con i dieci personaggi più celebri della saga. Chi ancora non ha visto tutti gli episodi non abbia nulla da temere, questo articolo è spoiler free!

Daenerys Targaryen

Ogni puntata che l’ha vista presentarsi a popoli e sovrani, ha dedicato almeno due minuti all’elenco di tutti i suoi nomi. Conosciuta (tra i tanti) come “Madre dei draghi” e “Signora dei Sette Regni”, l’ultima erede di casa Targaryen ha vagato per tutta Esteros prima di tornare in occidente e tentare di riprendersi il trono di spade, liberando la città di Approdo del Re dalla tirannia dei Lannister. A cavallo dei suoi tre draghi ha conquistato Regni e distrutto le catene di migliaia di schiavi, destreggiandosi con fierezza e coraggio tra sesso, guerre e politica.

Tyrion Lannister

HBO, Sky Atlantic

Con una famiglia come la sua sarebbe stato facile comportarsi in modo spietato e senza scrupoli. Invece, il Folletto più celebre delle serie tv interpretato da Peter Hayden Dinklage, ha mostrato al pubblico un’onestà senza pari, moderando con la sua incredibile intelligenza e un pizzico di astuzia, le dispute cruciali della serie. Per un periodo ha anche vestoto il ruolo di consigliere di Daenerys Targaryen, la regina dei draghi tornata per riprendere il controllo Westeros e della sua capitale, Approdo del Re.

Arya Stark

Da piccola e ingenua terzogenita della casata Stark di Grande Inverno, è il personaggio protagonista della trasformazione più cinica e spietata di tutta la serie. Indipendente, forte e amante di armi e combattimenti, il suo percorso mette in atto una fine vendetta che la vede incarnare il ruolo del Punitore di Westeros, in prima linea nella lotta contro i Lannister e il Re della Notte. Magistrale l’interpretazione di Maisie Williams, che cresce nelle otto stagioni insieme al suo personaggio.

Jaime Lannister

Protagonista di un incesto con la sorella Cersei, Jaime Lannister è la rappresentazione della continua incertezza tra bene e male, giustificata dall’intento di preservare l’amore. Nelle scene iniziali appare in tutta la sua perfidia, arrivando quasi a uccidere uno degli eredi della famiglia Stark, poi si redime e passa dall’altra parte dello schieramento, salvando la vita di una nobile guerriera, fino a poco tempo prima sua nemica. Nella lotta interiore di Jaime vincerà l’amore oppure la giustizia?

Bran Stark

HBO, Sky Atlantic

Il “sopravvissuto” della serie, tra i pochi personaggi a sopravvivere per tutte e otto le stagioni, Bran Stark ha subito una profonda trasformazione nel corso della saga di Game of Thrones. Al contrario della solitaria sorella Arya però, ha avuto al suo fianco molti aiutanti con cui ha cercato di bloccare l’avanzata del Re della Notte e dell'esercito di Estranei. Saggio e morigerato, rappresenta uno dei personaggi più misteriosi della serie.

Jorah Mormont

L’angelo custode di Daenerys Targarien è il fedele consigliere che tutti vorrebbero avere, che dopo uno scivolone si riprende e porta a termine la sua più grande missione. Proteggere la vita della sua Regina e restarle accanto in ogni travagliato passaggio della storia, attraversando due continenti e sconfiggendo fianco a fianco i più crudeli tiranni.

Oberyn Martell

Anche se è apparso in poche puntate, la “Vipera Rossa di Dorne” ha conquistato il pubblico femminile (e non solo) con la sua sensualità. Interpretato da Pedro Pascal, visto anche nella serie TV Narcos di Netflix, regala ai fan de Il Trono di Spade scene lussuriose, che ne raccontano la sessualità fluida e la libertà di esprimere il proprio essere. In prima linea nella lotta contro i Lannister, il fascino magnetico del suo personaggio viaggia di pari passo con un’implacabile sete di vendetta.

Cersei Lannister

Passionale, disposta a tutto per proteggere i suoi figli e innamorata del fratello Jaime. Cersei incarna il personaggio femminile più tagliente e spietato, capace di tenere testa a tutti pur di non cedere il trono di spade ai suoi nemici. Fredda e decisa nelle sue mosse politiche, l’interpretazione magistrale di Lena Headey ha diviso gli amanti di Game of Thrones, perché con lei non esistono mezze misure. Si può solo detestarla oppure amarla follemente.

Jon Snow

HBO, Sky Atlantic

Nessuno si è mai messo i guanti con Jon Snow. Il “bastardo” di Ned Stark esiliato per proteggere la barriera dai Bruti e dall’incombente arrivo del Re della Notte, con più vite di un gatto nero e una sorte non di certo più felice. Con un velo di malinconia sempre stampato sul volto, guida la riconquista di Giardino d’Inverno e, insieme a 'fratellastri' vari, è in prima linea nella guerra per salvare Westeros dagli Estranei. Un colpo di scena sulla sua vera identità gli farà incrociare il percorso di Daenerys Targaryen molto da vicino.

Sansa Stark

Chi si immagina la vita di una principessa di certo non pensa a tutte le disavventure che si è trovata ad affrontare Sansa Stark nel corso delle otto stagioni de Il Trono di Spade. Figlia di Ned Stark, è costretta ad abbandonare Grande Inverno e affrontare un tortuoso percorso per farvi ritorno, soggiogata da diverse figure maschili che tentano di reprimerla. Ma la sua forza d’animo e l’intuito da stratega, l’hanno fatta amare a coloro che hanno lottato per ottenere i propri successi senza l’ombra di nessuna scorciatoia. E lei, è proprio il caso di dirlo, ce l’ha messa davvero tutta.