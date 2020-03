Icon 58 è in edicola con un’immersione nella poetica di Bruce Weber

È uno dei fotografi di moda più celebrati al mondo e i suoi scatti hanno ritratto attori, musicisti e modelle icone del nostro tempo. Bruce Weber ha scolpito l'estetica del XX secolo e continua a farlo tutt'oggi attraverso le sue fotografie sensuali, rigorosamente in bianco e nero.

A lui, e alla sua poetica personalissima, è dedicato il nuovo numero di ICON in edicola dal 6 marzo, che ospita un portfolio di oltre 100 pagine dedicato ad alcune star della moda, del cinema e della musica come Leonardo DiCaprio, Puff Daddy e Christy Turlington. Da qui nasce anche il film Everybody’s Coming To My House, realizzato da Bruce Weber in esclusiva per ICON.

Anche questa volta saranno tre le copertine tra cui scegliere, tutte da collezionare: due hanno come protagonisti gli scatti realizzati da Bruce Weber ai modelli Piero e Antonio Cerbone-Teoli e a Brandon Thomas Lee, figlio di Pamela Anderson e Tommy Lee, mentre la terza copertina è un'opera d'arte, un ritratto del fotografo firmato da David Bowie.

Ma nel nuovo ICON ci sarà molto di più, come un'intervista esclusiva ad Anjelica Houston e uno speciale su Prada che racconta la nuova collezione per l'estate in arrivo. Non vogliamo dirvi altro. Vi aspettiamo in edicola!