Icon celebra la Next Gen: una serata speciale dedicata ai talenti del futuro
Un evento esclusivo al Garage 21 di Milano, tra grandi ospiti, note avvolgenti e, soprattutto, i talenti che segneranno il futuro. Sono anche i volti che percorrono il nuovo numero del magazine
Le note del pianoforte di Kirill Richter, l’ironia di Mattia Stanga sul palco, i calici di champagne e le conversazioni tra volti della cultura, dello sport e dell’intrattenimento. È stata una serata speciale quella di ieri a Garage 21, a Milano. Nello spazio dal carattere industriale, tra musica, ospiti e nuove connessioni, ICON ha celebrato la terza edizione di ICON Next Gen, il progetto che racconta i talenti destinati a lasciare il segno e a contribuire all'evoluzione della cultura contemporanea.
«Grazie a tutti di essere qui», le parole di Andrea Tenerani, direttore di Icon. «Ogni edizione di Next Gen è il risultato di una scelta editoriale: individuare le figure che, in ambiti differenti, ci hanno colpito di più per talento, qualità e modo di interpretare il proprio lavoro. Non ci interessa soltanto celebrare un successo, ma capire cosa c’è dietro, cosa rende un artista o uno sportivo riconoscibile e quale contributo può portare al proprio settore».
Sulle pareti di Garage 21, le gigantografie in bianco e nero dei protagonisti di ICON Next Gen 2026, i talenti raccontati nel nuovo numero del magazine di Reworld Media Italia. Dal rapper 22simba all'atleta del salto in alto Matteo Sioli, dal pugile e attore Giordano Giansanti al pianista e compositore Kirill Richter, fino agli attori Riccardo De Rinaldis, Emanuele Maria Di Stefano, Manfredi Marini e Luca Melucci: una selezione di talenti che attraversano linguaggi, discipline e mondi diversi, accomunati da una visione e dalla capacità di guardare oltre.
A introdurre i protagonisti sul palco è stato Mattia Stanga, creator e volto tra i più riconoscibili della scena digital italiana, alla conduzione anche di questa edizione. Al suo fianco Riccardo Pedicone, autore che si distingue per uno sguardo originale sulla cultura contemporanea.
Un progetto che guarda a chi sta costruendo il proprio percorso, senza fermarsi alle etichette generazionali. Lo sa bene Lorenzo Zurzolo, che negli anni è diventato uno dei volti più riconoscibili della nuova scena cinematografica italiana e che, da protagonista della copertina, torna anche sulle pagine del magazine.
Tra i momenti della serata la danza immersiva del Collettivo Cult of Magic in Lotto e l'esibizione al pianoforte di Kirill Richter, con le sue composizioni e un linguaggio musicale che intreccia minimalismo e ricerca espressiva.
Gli ospiti della serata
A seguire, il DJ set di Nicola Guiducci, cofondatore del Plastic e protagonista della nightlife milanese, ha accompagnato gli ospiti nel corso della serata. A sorpresa, anche Fatima Koanda, tra i talenti emergenti della scena elettronica, che ha portato a Garage 21 un set dall'atmosfera ipnotica.
L'evento ha riunito personalità del mondo della moda, dello sport, della musica e dell'intrattenimento, insieme agli amici del brand e ai partner Okkia, DENZA, Intesa Sanpaolo e Dolce&Gabbana, in occasione del lancio del nuovo numero di ICON dedicato alla Next Gen.
Ad accompagnare la serata le bollicine di Perrier-Jouët, i vini di Marchesi Antinori e i cocktail a base di Diplomático Rum, contribuendo a creare un'atmosfera di convivialità tra musica, incontri e celebrazione.
Una serata che racconta lo spirito di ICON Next Gen: intercettare talenti, visioni e percorsi che stanno contribuendo a ridefinire la cultura contemporanea, dando spazio a chi ha ancora molto da raccontare.