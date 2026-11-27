Le note del pianoforte di Kirill Richter, l’ironia di Mattia Stanga sul palco, i calici di champagne e le conversazioni tra volti della cultura, dello sport e dell’intrattenimento. È stata una serata speciale quella di ieri a Garage 21, a Milano. Nello spazio dal carattere industriale, tra musica, ospiti e nuove connessioni, ICON ha celebrato la terza edizione di ICON Next Gen, il progetto che racconta i talenti destinati a lasciare il segno e a contribuire all'evoluzione della cultura contemporanea.

1 / 14 Il direttore Andrea Tenerani con Riccardo Pedicone e Mattia Stanga 2 / 14 Daniela Sola, amministratrice delegata di Reworld Media Italia, e Andrea Tenerani, direttore di Icon 3 / 14 Lorenzo Zurzolo 4 / 14 Kirill Richter 5 / 14 Riccardo De Rinaldis 6 / 14 Andrea Iannone 7 / 14 Emanuele Maria Di Stefano 8 / 14 Riccardo Pedicone 9 / 14 Mattia Stanga 10 / 14 Luca Melucci 11 / 14 Manfredi Marini 12 / 14 22simba 13 / 14 Matteo Sioli 14 / 14 Malcolm McRae

«Grazie a tutti di essere qui», le parole di Andrea Tenerani, direttore di Icon. «Ogni edizione di Next Gen è il risultato di una scelta editoriale: individuare le figure che, in ambiti differenti, ci hanno colpito di più per talento, qualità e modo di interpretare il proprio lavoro. Non ci interessa soltanto celebrare un successo, ma capire cosa c’è dietro, cosa rende un artista o uno sportivo riconoscibile e quale contributo può portare al proprio settore».

Champagne Perrier-Jouët

Sulle pareti di Garage 21, le gigantografie in bianco e nero dei protagonisti di ICON Next Gen 2026, i talenti raccontati nel nuovo numero del magazine di Reworld Media Italia. Dal rapper 22simba all'atleta del salto in alto Matteo Sioli, dal pugile e attore Giordano Giansanti al pianista e compositore Kirill Richter, fino agli attori Riccardo De Rinaldis, Emanuele Maria Di Stefano, Manfredi Marini e Luca Melucci: una selezione di talenti che attraversano linguaggi, discipline e mondi diversi, accomunati da una visione e dalla capacità di guardare oltre.

Foto: Raoul Grandolfo x Lucas Possiede Studio 1 / 14 Foto: Raoul Grandolfo x Lucas Possiede Studio 2 / 14 3 / 14 Foto: Raoul Grandolfo x Lucas Possiede Studio 4 / 14 Foto: Raoul Grandolfo x Lucas Possiede Studio 5 / 14 Foto: Raoul Grandolfo x Lucas Possiede Studio 6 / 14 Foto: Raoul Grandolfo x Lucas Possiede Studio 7 / 14 Foto: Raoul Grandolfo x Lucas Possiede Studio 8 / 14 Foto: Raoul Grandolfo x Lucas Possiede Studio 9 / 14 Foto: Raoul Grandolfo x Lucas Possiede Studio 10 / 14 Foto: Raoul Grandolfo x Lucas Possiede Studio 11 / 14 Foto: Raoul Grandolfo x Lucas Possiede Studio 12 / 14 Foto: Raoul Grandolfo x Lucas Possiede Studio 13 / 14 Foto: Raoul Grandolfo x Lucas Possiede Studio 14 / 14

A introdurre i protagonisti sul palco è stato Mattia Stanga, creator e volto tra i più riconoscibili della scena digital italiana, alla conduzione anche di questa edizione. Al suo fianco Riccardo Pedicone, autore che si distingue per uno sguardo originale sulla cultura contemporanea.

1 / 3 Okkia, partner esclusivo dell'evento 2 / 3 Occhiali Okkia 3 / 3 DENZA tra i partner della serata

Un progetto che guarda a chi sta costruendo il proprio percorso, senza fermarsi alle etichette generazionali. Lo sa bene Lorenzo Zurzolo, che negli anni è diventato uno dei volti più riconoscibili della nuova scena cinematografica italiana e che, da protagonista della copertina, torna anche sulle pagine del magazine.

Tra i momenti della serata la danza immersiva del Collettivo Cult of Magic in Lotto e l'esibizione al pianoforte di Kirill Richter, con le sue composizioni e un linguaggio musicale che intreccia minimalismo e ricerca espressiva.

Gli ospiti della serata

1 / 12 Teo Guerriri e Luca Ciceri 2 / 12 Marco Suardi 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 Gabriele Greco 10 / 12 Federica Balzano 11 / 12 12 / 12

A seguire, il DJ set di Nicola Guiducci, cofondatore del Plastic e protagonista della nightlife milanese, ha accompagnato gli ospiti nel corso della serata. A sorpresa, anche Fatima Koanda, tra i talenti emergenti della scena elettronica, che ha portato a Garage 21 un set dall'atmosfera ipnotica.

L'evento ha riunito personalità del mondo della moda, dello sport, della musica e dell'intrattenimento, insieme agli amici del brand e ai partner Okkia, DENZA, Intesa Sanpaolo e Dolce&Gabbana, in occasione del lancio del nuovo numero di ICON dedicato alla Next Gen.

Avvolgente e caldo Diplomático Rum

Ad accompagnare la serata le bollicine di Perrier-Jouët, i vini di Marchesi Antinori e i cocktail a base di Diplomático Rum, contribuendo a creare un'atmosfera di convivialità tra musica, incontri e celebrazione.

Una serata che racconta lo spirito di ICON Next Gen: intercettare talenti, visioni e percorsi che stanno contribuendo a ridefinire la cultura contemporanea, dando spazio a chi ha ancora molto da raccontare.