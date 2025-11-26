Icon presenta “Next Gen”, il nuovo numero da oggi in edicola

ICON torna in edicola con NEXT GEN, un numero speciale che accende i riflettori sui protagonisti di una generazione che sta cambiando le regole del gioco. Volti, storie, linguaggi e identità nuove: un racconto corale che attraversa cinema, moda, musica, sport e creatività.

Le cover story del nuovo numero celebrano alcuni dei talenti più significativi del momento. Si parte da Paris Brosnan, 24 anni, attore, sceneggiatore e artista, nonché secondogenito di Pierce Brosnan, tra le voci più interessanti del nuovo cinema americano. Accanto a lui, Alexandre Grimaldi, giovanissimo figlio del Principe Alberto di Monaco, volto simbolo della new generation della leggendaria dinastia monegasca.





Lo sguardo si sposta poi sull’Italia, con un gruppo di giovani che sta ridefinendo l’immaginario nazionale: il cantante Bresh, il campione di nuoto Carlos D’Ambrosio e lo schermidore Tommaso Marini, immortalati da Giampaolo Sgura in un servizio dedicato all’energia del talento. Completano il cast Celeste Dalla Porta, Simon Royer, Samuele Ricci, Andrea Arru ed Eugenio Franceschini, ciascuno interprete di una creatività in piena evoluzione.

Coerentemente con il tema portante del numero, la sezione Moda mette al centro il Made in Italy come valore e come orizzonte. I servizi proposti creano un dialogo tra tradizione e innovazione: un percorso pensato per guidare la nuova generazione nella comprensione della qualità, dell’artigianalità e dell’identità estetica italiana, riletta attraverso un linguaggio visivo dinamico e rivoluzionario.





Anche il Beauty si rinnova, introducendo volti che raccontano una maschilità più contemporanea e interpretano le fragranze della stagione con stile e autenticità.

Torna inoltre il Watch Report, alla sua quarta edizione: uno speciale dedicato all’orologeria che celebra progettualità, design e tecnologia attraverso servizi di forte impatto visivo. Tra gli highlight: un evocativo still life close encounters e un servizio color Patch, entrambi firmati dal fotografo Daniel Schwizer.





A chiudere il numero, come tradizione, arrivano le pagine di Noci, il racconto visionario dello scrittore Riccardo Pedicone, che prosegue il suo viaggio narrativo tra personaggi singolari del mondo della moda, della cultura e delle arti.

Tutto questo e tanto altro, sul nuovo numero di Icon da oggi in edicola

Stay Tuned, STAY ICON!