Icon: “Respect” è il tema del nuovo numero in edicola da domani 25 marzo

Respect è il titolo del nuovo numero di ICON, in edicola da domani 25 marzo. Questo concetto, che orienta l’intero progetto editoriale, è centrale nella società contemporanea, inteso come riconoscimento dei diritti, della dignità e dell’identità individuale, ma anche come responsabilità, consapevolezza e capacità di confronto. A sviluppare il tema nei servizi moda sono quattro cover story affidate a grandi protagonisti della cinematografia mondiale. Christopher Walken, lo straordinario interprete di pellicole cult come Il Cacciatore e La zona morta, ripercorre la sua carriera arricchendola con aneddoti e ricordi. Francesco Scianna esordisce come regista teatrale e racconta il valore della disciplina e della serietà professionale, elementi che definiscono il suo percorso nel cinema.





L’attore londinese Damson Idris spiega come ha scelto di dividersi con attenzione tra moda e spettacolo, scegliendo sempre la qualità. Nicholas Alexander Chavez, tra i volti emergenti del panorama internazionale, offre uno sguardo legato alle questioni dell’identità, dell’inclusione e della consapevolezza generazionale. Nei servizi moda anche un incontro in tutta franchezza con il comico Giorgio Panariello che svela dei lati del suo lavoro del tutto inediti. Personalità differenti che, attraverso esperienze e sensibilità diverse, contribuiscono a delineare una riflessione articolata e attuale.

Nelle pagine moda, l’attenzione si concentra sull’evoluzione culturale dell’eleganza maschile, oggi sempre più orientata verso scelte responsabili: sostenibilità ambientale, qualità dei materiali, processi produttivi trasparenti e superamento di stereotipi consolidati. La sezione beauty sviluppa il tema attraverso la valorizzazione delle materie prime, l’innovazione scientifica e la tutela dell’identità storica delle realtà più autorevoli del settore. Dalla profumeria ai trattamenti skincare e grooming, emerge un approccio che integra tradizione e ricerca.





Spazio anche all’orologeria, dove la valorizzazione di una tradizione secolare si intreccia con l’evoluzione tecnica e progettuale. Tra modelli destinati a diventare nuovi classici e approfondimenti sulle novità del settore, la sezione mette in evidenza il dialogo costante tra patrimonio storico e innovazione.

Non mancano gli appuntamenti fissi: dalla rubrica storica firmata da Saturnino, alla playlist curata da Nicola Guiducci, con le sue compilation musicali pensate come colonna sonora del numero. In Explicit Lyrics, Gianluca Cantaro analizza e commenta con tono diretto difetti, malcostumi e paradossi della moda e della società contemporanea. A chiudere la rivista è il giovane scrittore Riccardo Pedicone con Noci – Uno sguardo sull’abitare che, di volta in volta, lo porta a dialogare con personalità sempre singolari.