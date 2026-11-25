Creatività, talento e visione sono alla base di ICON NEXT GEN, il progetto con cui ICON riconosce e valorizza giovani italiani e internazionali che si stanno affermando nei diversi ambiti della cultura contemporanea. L’iniziativa racconta una generazione che, con idee, lavoro e personalità, sta rinnovando la moda, il cinema, la musica, lo sport e le arti, anticipando tendenze e linguaggi.

«Per Reworld Media Italia è importante dare continuità a iniziative capaci di esprimere il carattere dei nostri brand e di svilupparne le potenzialità», dichiara Daniela Sola, Amministratrice Delegata del Gruppo Reworld Media Italia. Il magazine di Reworld Media Italia, diretto da Andrea Tenerani, conferma così il proprio impegno nell'esplorare le evoluzioni dello stile e della cultura, aprendo il dialogo alle nuove generazioni e a chi opera nei diversi settori.

«Ogni edizione di NEXT GEN è il risultato di una scelta editoriale: individuare le figure che, nei diversi ambiti, ci hanno colpito di più per talento, qualità e modo di interpretare il proprio lavoro», spiega Andrea Tenerani, direttore di ICON. «Non ci interessa soltanto celebrare un successo, ma capire cosa c’è dietro, cosa rende un artista o uno sportivo riconoscibile e quale contributo può portare al proprio settore.

In questa edizione penso a 22simba, una rivelazione della musica italiana, e a Matteo Sioli, che si è distinto conquistando la medaglia d’oro. Sono due esempi di ciò che cerchiamo di mettere a fuoco con ICON: non seguire semplicemente ciò che è già affermato, ma saper cogliere anche ciò che sta emergendo». NEXT GEN si svolgerà al Garage 21 di Milano, i cui spazi industriali accompagneranno una serata tra musica, performance e intrattenimento. Ospite d’onore dell’evento sarà Lorenzo Zurzolo, attore tra i volti più interessanti della nuova scena cinematografica italiana. Sul palco si esibiranno dal vivo Naska, cantautore dalla cifra pop-rock e dall’energia punk, e Kirill Richter, compositore e pianista che intreccia formazione classica e sonorità orchestrali. Alla conduzione Mattia Stanga, tra i creator italiani più seguiti, apprezzato per il suo stile ironico, e Riccardo Pedicone, autore e creator, noto per il suo sguardo ironico e originale sulla cultura contemporanea. Il DJ set sarà affidato a Nicola Guiducci, DJ e figura di riferimento della nightlife milanese e a Fatima Koanda, una delle voci emergenti della scena elettronica.

NEXT GEN è anche il titolo del nuovo numero di ICON, presentato in concomitanza con l’evento. La cover di gruppo, firmata da Giampaolo Sgura, mette insieme otto volti che esprimono la vitalità delle nuove generazioni in ambiti diversi: 22simba, gli attori Riccardo De Rinaldis, Emanuele Maria Di Stefano, Manfredi Marini e Luca Melucci, Giordano Giansanti, pugile e attore, Kirill Richter, compositore e pianista, e Matteo Sioli, altista medaglia d’oro. A completare il trittico delle copertine sono Lorenzo Zurzolo, ritratto da Bruce Weber e Arón Piper, attore, cantante e produttore affermatosi a livello internazionale con la serie Élite.

Con Destination Future, ICON guarda alle inquietudini delle nuove generazioni, ma anche ai loro interessi: dagli algoritmi alle passioni floreali, dalla nuova canzone indie italiana al cinema di fantascienza e al gaming. La moda mette in relazione tecnica e immaginazione, sartorialità e sportswear, in una selezione di capi e accessori capaci di vestire il presente, mentre il beauty presenta le novità della profumeria, accanto alle tendenze del grooming e della skincare, con prodotti per lo styling dei capelli e trattamenti viso sempre più mirati.

La sezione Watches esplora le tendenze dell’orologeria da polso: dagli anniversari importanti alle edizioni speciali che celebrano il mito di James Bond e rendono omaggio a figure centrali del settore, fino agli ultimi segnatempo delle grandi maison dell’alta orologeria. Questo e tanto altro, sul nuovo numero di ICON in edicola e su app dal 28 novembre. Stay tuned...STAY ICON!