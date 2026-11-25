Il 2027 si annuncia come un anno speciale per gli appassionati di supercar: tra le novità più attese tre su cinque superano la soglia dei 1.000 CV e quasi tutte sfruttano l’elettrificazione per andare ancora più forte.

Tra i nomi di punta spiccano Audi, con il modello di serie più potente della sua storia, e Lamborghini, che ha portato per la prima volta un sistema ibrido nella famiglia Super Veloce.

C’è poi chi è andato controcorrente come Ferrari, che ha riscoperto la leva del cambio manuale e il pedale della frizione, e Toyota, che ha riportato il Giappone nel mondo delle supersportive. Dalla Cina, infine, un’elettrica con oltre 1.600 CV e un prezzo che è meno di un terzo di quello delle dirette concorrenti europee.

Di seguito troverete l’elenco delle cinque supercar più attese del 2027, in rigoroso ordine alfabetico: scopriamole insieme.

Audi Nuvolari

Audi Nuvolari

L’Audi Nuvolari è una coupé ibrida plug-in a trazione integrale che raccoglie di fatto l’eredità della R8. Derivata dalla Lamborghini Temerario, abbina un motore 4.0 V8 biturbo benzina montato in posizione centrale a tre unità elettriche, per una potenza totale di 1.001 CV. Il cambio è un’automatico a doppia frizione a otto rapporti mentre la batteria ha una capacità di 7,3 kWh. È il modello di serie più potente e veloce mai realizzato dalla Casa tedesca: 350 km/h, 2,6 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 6,8 secondi nello “0-200”. Ha una carrozzeria in carbonio e inaugura la nuova filosofia di design Audi, fatta di superfici tese e con soluzioni aerodinamiche intelligenti. Un esempio? Il Vertical Frame, composto da 64 segmenti, che convoglia l’aria attraverso un S-Duct integrato e non visibile. Dietro manca il lunotto e spicca lo scarico rialzato. Costruita in 499 esemplari e in vendita a un prezzo di 690.000 euro, ha un nome che omaggia Tazio Nuvolari (che con l’Auto Union, la “nonna” dell’Audi, vinse tra le altre cose il GP d’Italia del 1938): le consegne sono previste nel primo semestre del 2027.

Denza Z

Denza Z

La Denza Z è una supercar elettrica con cui il marchio di lusso della cinese BYD punta a mettere in seria difficoltà le sportive europee. Lunga 4,78 metri, è una 2+2 disegnata da Wolfgang Egger (giù autore dell’Alfa Romeo 8C Competizione) e dotata di raffinate sospensioni magnetoreologiche. Tre motori (uno davanti e due dietro) garantiscono la trazione integrale e 1.604 CV complessivi: la Coupé e la Spider accelerano da 0 a 100 km/h in 2,25 secondi e raggiungono i 300 km/h mentre la Racing, riconoscibile per il kit aerodinamico dedicato, scende a 1,96 secondi e tocca i 350 km/h. Numeri da capogiro anche per quanto riguarda la batteria da 76 kWh integrata della scocca: bastano nove minuti per passare dal 10 al 97% della carica. L’arrivo nelle concessionarie è previsto per l’inizio del 2027 con prezzi di 160.350 euro per la Coupé (410 km di autonomia), 177.350 euro per la Spider (400 km) e 194.150 euro per la Racing (380 km).

Ferrari 12Cilindri Manuale

Ferrari 12Cilindri Manuale

La Ferrari 12Cilindri Manuale è una versione speciale della supercar di Maranello che riporta su una vettura del Cavallino dopo 14 anni il pedale della frizione. Non fatevi però ingannare dal nome: non si tratta infatti di un vero cambio manuale. La trasmissione resta automatica a doppia frizione a otto rapporti ma è gestita dal sistema Manuale by-wire: in pratica in modalità manuale si usano le prime sei marce, inserite con una leva che si muove in una griglia d’acciaio ispirata a quelle storiche della Casa, ma in qualsiasi momento si può passare all’automatico, che sfrutta tutti i rapporti, La frizione riproduce l’esistenza di una reale e, se si sbaglia, l’auto può persino spegnersi. Spinta da un motore 6.5 V12 benzina da 830 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e supera i 340 km/h. Costruita in 1.499 esemplari (numero che richiama la cilindrata del primo V12 di sempre del marchio emiliano, costruito nel 1947), è già in vendita a 590.000 euro.

Lamborghini Revuelto SV

Lamborghini Revuelto SV

La Lamborghini Revuelto SV è la versione più estrema della supercar ibrida plug-in di Sant’Agata Bolognese. La sigla SV sta per Super Veloce, una denominazione nata nel 1971 con la Miura e riservata alle V12 della Casa: questa è la prima elettrificata. Il motore 6.5 benzina lavora insieme a tre unità elettriche e a un cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti. Il risultato finale? 1.065 CV, 348 km/h di velocità massima e 2,4 secondi nello “0-100”. Esteticamente si distingue per i dettagli neri e il logo SV sulle fiancate ma non mancano alcune “chicche” come la fibra di carbonio per paraurti, tetto, coperture del motore e alettone posteriore a doppio profilo derivato dal motorsport che, insieme al flap Gurney, massimizza il carico aerodinamico. Di serie ci sono i freni carboceramici, gli ammortizzatori passivi regolabili, i sedili sportivi con scocca in carbonio e gli pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza Race R con cerchi in lega da 20” davanti e da 21” dietro. Il prezzo? Intorno ai 600.000 euro.

Toyota GR GT

La Toyota GR GT arriverà nel 2027 con un design molto simile a quello del prototipo mostrato in questa foto. Sotto il lungo cofano c’è un motore 4.0 V8 biturbo ibrido benzina montato in posizione anteriore centrale: abbinato a un’unità elettrica sviluppa 650 CV e 850 Nm di coppia. Lunga 4,82 metri e dotata della trazione posteriore e di un cambio automatico a otto rapporti, è la prima auto della Casa giapponese con un telaio interamente in alluminio, rinforzato con pannelli leggeri in carbonio in punti strategici come cofano e tetto, per un peso che non supera i 1.750 kg. Completano il quadro i freni carboceramici e le gomme Michelin Pilot Sport Cup 2 sviluppate su misura. La velocità massima supera i 320 km/h mentre il prezzo dovrebbe superare di poco quota 200.000 euro.