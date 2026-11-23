Il confine tra arte e architettura è uno dei territori più fecondi della produzione contemporanea. Molti artisti utilizzano lo spazio, la materia edile, la scala monumentale o il contesto urbano come vero e proprio linguaggio espressivo. Tra i pionieri della scultura monumentale vanno citati Olafur Eliasson e Anish Kapoor. Eliasson (1967) esplora da sempre la percezione della luce, dell’acqua e dell’aria attraverso installazioni su scala architettonica. Ha costruito cascate faraoniche a fianco di Manhattan (The New York City Waterfalls, 2008) e ha "inscatolato" un sole artificiale dentro la Turbine Hall della Tate Modern in The Weather Project (2003), una tra le sue opere più celebri. Da citare anche la più recente Riverbed (2014) al Louisiana Museum of Modern Art in Danimarca, con cui ha letteralmente portato la natura dentro il museo, ricreandovi all'interno un intero paesaggio geomorfologico islandese.

The New York City Waterfalls © Olafur Eliasson

Anche Anish Kapoor (1954) lavora sulla scala monumentale della materia e del vuoto, creando strutture immersive che alterano la percezione dello spazio urbano e degli interni. Un esempio particolarmente iconico è Cloud Gate (2004) a Chicago. Soprannominata affettuosamente dai cittadini "The Bean" (il fagiolo) per la sua forma ellittica, Cloud Gate è la prima grande opera pubblica all'aperto di Kapoor negli Stati Uniti ed è diventata il simbolo indiscusso della città.

Cloud Gate by Anish Kapoor, Chicago - Millennium Park Foto Vincent-Desjardins

Maestro del Minimalismo, Richard Serra (1938-2024) è un altro artista che ha sempre lavorato con opere su grande scala. Le sue monumentali sculture curvilinee in acciaio corten ridefiniscono il flusso pedonale, la gravità e il senso di attraversamento architettonico. L'essenza del suo lavoro non risiede nell'ammirare l'oggetto da lontano, ma nel camminarvi attraverso, sperimentando fisicamente la compressione dello spazio, la gravità e il passare del tempo. Spettacolare è The Matter of Time (1994–2005) al Museo Guggenheim di Bilbao, considerata la sua opera magna: un'installazione permanente formata da otto sculture colossali in acciaio corten posizionate all'interno della galleria principale del museo.

Richard Serra, Torqued Ellipses I, II, IV, V, VI (1996-99), Double Torqued Ellipses I, II, III (1997-99) and Snake (1996) Collections: Dia Center for the Arts, New York/Museum of Modern Art/ Leon y Debra Black, Nueva York/ Private Collection and Guggenheim Museum Bilbao

Dalla pesantezza dell’acciaio di Serra passiamo alle architetture fatte di trasparenza e luce di James Turrell (1943). L’artista manipola la luce naturale e artificiale creando spazi architettonici (tra cui i celebri Skyspaces) focalizzati unicamente sull'esperienza visiva dello spettatore. Il Roden Crater (in corso dal 1977) nel deserto dell’Arizona è considerato uno dei suoi progetti artistici più ambiziosi, monumentali e visionari. Turrell ha acquistato un vulcano spento di 400.000 anni e lo sta trasformando da quasi cinquant'anni in un gigantesco osservatorio astronomico a occhio nudo.

James Turrell, Roden Crater - ph cortesia James Turrell Website

Antesignani delle opere monumentali sono senza dubbio Christo (1925-2020) e Jeanne-Claude (1925-2009), famosi per l'impacchettamento di interi edifici storici e monumenti, ridefinendo temporaneamente la percezione del contesto urbano. Memorabile il loro intervento al Reichstag di Berlino del 1995, consistito nell’avvolgere l'intero edificio del Parlamento tedesco con oltre 100.000 metri quadrati di tessuto in polipropilene argentato, legato con una massiccia corda blu. L'opera ha trasformato un simbolo carico di storia e tensioni geopolitiche in un monumento astratto e leggero, attirando milioni di visitatori in poche settimane. Da citare anche The Floating Piers (Lago d'Iseo, Italia, 2016): una passerella galleggiante di 3 chilometri formata da 220.000 cubi di polietilene ricoperti da un tessuto giallo-dorato cangiante, che ha permesso a circa 1,5 milioni di persone di "camminare sulle acque" collegando la terraferma (Sulzano) a Monte Isola e all'isola di San Paolo.

Christo and Jeanne-Claude, Wrapped Reichstag (1971-95; Berlino). Foto: Wolfgang Volz© 1995 Christo and Jeanne-Claude Foundation

Noto per i suoi building cuts (fenditure ed estrazioni dirette su edifici abbandonati o in demolizione), Gordon Matta-Clark (1943–1978) ha approfondito e ampliato la complessità concettuale dell'architettura stessa. Nonostante una carriera brevissima, interrotta dalla prematura scomparsa a soli 35 anni, ha rivoluzionato il rapporto tra arte, architettura e spazio urbano. Matta-Clark rifiuta la pratica architettonica tradizionale — orientata alla costruzione e alla funzione sociale subordinata al capitale — per fondare il concetto di "Anarchitettura" (anarchy + architecture). Anziché costruire, la sua operazione artistica parte dalla decostruzione e dalla distruzione controllata. I suoi interventi più celebri consistono nel praticare tagli, sezioni e cavità all'interno di edifici abbandonati o destinati alla demolizione. Tra i più noti figurano Splitting (1974), in cui ha tagliato letteralmente a metà una casa residenziale a Englewood, nel New Jersey, aprendo una fenditura attraverso cui filtrava la luce naturale, e Conical Intersect (1975) a Parigi, nel quartiere Les Halles in fase di sventramento per la costruzione del Centre Pompidou, dove ha scavato un vuoto conico attraverso due edifici del XVII secolo permettendo ai passanti di vedere l'interno delle strutture destinate a sparire. Il Maxxi di Roma ospita la mostra Not the Work…The Worker dedicata a Gordon Matta-Clark dal 13 novembre al 28 febbraio 2027.

Gordon Matta-Clark – Conical Intersect, 1975, Photo Marc Petitjean

La nostra ricognizione non può non contemplare un artista che ha sistematicamente smontato i confini tra arte concettuale, architettura, critica sociale e cultura di massa, ponendo sempre al centro dell'opera la percezione dello spettatore e i meccanismi dello sguardo: Dan Graham (1942–2022). Graham ha esplorato il confine tra spazio pubblico e privato attraverso padiglioni in vetro e specchio semi-riflettente integrati nel contesto urbano. A partire dagli anni '70 crea le sue opere più iconiche: strutture architettoniche in vetro riflettente (two-way mirror), specchi e metallo pensate per spazi pubblici o museali. La scelta di utilizzare vetri a specchio simili a quelli usati per i grattacieli o nei centri commerciali è motivata dalla necessità di svelare le dinamiche di controllo visivo, sorveglianza e voyeurismo. Tra le sue strutture più note e rappresentative a livello internazionale citiamo Rooftop Urban Park Project (1991), realizzato sul tetto del Dia Center a Chelsea (New York), e Two-Way Mirror Cylinder Inside Cube and Video Salon (1988–1991) per l’Hamburger Bahnhof a Berlino.