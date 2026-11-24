Quando arriva il freddo, quello vero, il gesto è naturale: si apre l’armadio e si prende il piumino. Gonfio, trapuntato, spesso nero. Nato per la montagna, è sceso in città decenni fa e da lì non se n’è più andato. Oggi è un capo senza età e senza generazioni, lo indossano i padri, i nonni, i figli. Va in ufficio il lunedì e al mercato il sabato, sopra il completo come sopra la felpa. Vince perché è comodo, leggero e caldo, e perché non chiede di pensarci troppo. Anche quest’anno resterà ovunque, sui marciapiedi e sugli attaccapanni. Vale però la pena ricordare che non è l’unica risposta all’inverno.Le alternative sono tante, diverse tra loro e, soprattutto, calde.

Il cappotto (in lana o in pelle che sia)

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Tra tutte, questa sicuramente è l'alternativa più ovvia. Nasce elegante, ma è più versatile di quanto sembri. Sta bene sopra un abito sartoriale e altrettanto sopra una felpa, un abbinamento ormai sdoganato. I modelli sono molti: lunghi o corti, monopetto o doppiopetto, con spalle morbide oppure ampie e spigolose. Per trovare quello giusto per la propria figura basta provarne qualcuno. Il calore dipende dal tessuto. Lana vergine, cashmere e alpaca sono le fibre più calde e più resistenti nel tempo. Il double face, due strati di lana tessuti insieme senza bisogno di fodera, è il più protettivo. Tweed e spigato sono invece la scelta di chi cerca un cappotto con più carattere. A chi porta la giacca tutti i giorni conviene provare il cappotto con la giacca sotto: deve coprirne interamente l’orlo e lasciare libere spalle e braccia.

Il cappotto in pelle, invece, ha perso ogni aria da motociclista. Oggi appartiene al lusso discreto, come mostrano le versioni di Hermès e Bottega Veneta: lungo e morbido o corto e strutturato, nei toni del nero, del blu notte, del tabacco e del cognac. Da solo scalda meno della lana pesante, ma molti modelli hanno ora una leggera imbottitura interna che lo rende adatto anche ai mesi più freddi. Per stare tranquilli basta aggiungere sotto un pile sottile o una maglia termica di lana.

Lo shearling

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Se l'obiettivo è scaldarsi quanto con un piumino, lo shearling è la risposta più diretta. È pelle di pecora conciata con il vello, che resta all'interno, ed è il montone di sempre. Oggi però è più leggero, più morbido e meno rigido rispetto ai giacconi di una volta. Il modello di riferimento è la giacca da aviatore, che deriva dal B-3 dei piloti americani della Seconda guerra mondiale: corta in vita, con un grande collo in pelo da chiudere con le fibbie, ancora oggi prodotta da marchi specializzati come Schott e Shangri-La Heritage.

Accanto all'aviatore ci sono il cappotti e altri modelli più semplici e quindi più facili da portare sopra un pantalone sartoriale. Chi non vuole il capo intero può puntare sul dettaglio, come i colli in montone staccabili applicati a cappotti e giacche, che aggiungono calore senza impegno. Le versioni in montone sintetico sono sempre più curate nella resa e rispondono a chi cerca una scelta animal free. Prima di comprare, conviene sapere che lo shearling teme l'acqua: va fatto asciugare a temperatura ambiente, lontano da termosifoni, e non è il capo da indossare nelle giornate di pioggia battente.

Il bomber in pelle o in suede

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Per l'inverno il bomber abbandona i materiali tecnici per abbracciare pelle e in suede. Le versioni di tendenza seguono due strade: quella oversize, con volumi più bombati, tasche e dettagli sportivi, e quella più compatta e corta, che riprende le proporzioni cropped viste anche sulle giacche di pelle. Il colletto a imbuto, che sale sul collo, è il dettaglio che lo rende più contemporaneo. Per i colori, il marrone cioccolato è la scelta più facile da abbinare e il nero quella più elegante. Lo scamosciato nei toni del tabacco e del cammello è quello che più si allontana dall'immaginario del giubbotto da moto. Un esempio di riferimento in Italia è il Valstarino di Valstar, un classico del blouson in suede. Va detto che il bomber in pelle, da solo, è un capo per le giornate miti o per chi passa poco tempo all'aperto. Per l'inverno vero conviene sceglierlo imbottito o foderato in montone, oppure prenderlo abbastanza comodo da portarci sotto un maglione pesante.

Il parka, tecnico e non

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Il parka è l'alternativa per chi si muove a piedi, aspetta l'autobus o vive in una città ventosa e piovosa. Si riconosce dal cappuccio e dalla lunghezza, almeno a metà coscia. Rispetto al piumino, niente trapuntatura a salsicciotti, ma un guscio liscio e una linea più asciutta, anche quando dentro c'è un'imbottitura. Nasce come capo militare. Il modello N-3B del 1959, creato per l'aviazione americana, ha fissato la formula che usiamo ancora oggi: guscio esterno in nylon, interno caldo e cappuccio bordato di pelo. Il fishtail delle versioni M-51 e M-65, con la caratteristica coda posteriore e il cappuccio staccabile, è diventato negli anni Sessanta la divisa dei mod inglesi. Da quella storia discendono oggi due famiglie.

La prima è il parka tecnico, pensato per le condizioni peggiori: membrane impermeabili e traspiranti come il Gore-Tex, cuciture nastrate che impediscono all'acqua di filtrare, imbottiture che vanno dalla piuma ai sintetici come il PrimaLoft, fino al pile. È la categoria su cui hanno puntato molte collezioni di questo inverno, spinte anche dalle Olimpiadi di Milano Cortina, e i marchi outdoor come Aigle, Patagonia o Norrøna hanno tagli sempre più puliti, che si portano anche sopra un pantalone in flanella. La seconda famiglia è il parka non tecnico, più vicino al guardaroba di tutti i giorni. C'è il fishtail fedele all'originale, in cotone e nylon idrorepellente con fodera trapuntata staccabile, da aggiungere o togliere a seconda della temperatura. C'è il parka heritage, come l'Arctic Parka di Woolrich, che resta un riferimento da decenni. E ci sono le versioni più eleganti in lana, cashmere o foderate di montone, come quelle proposte da Herno ed Eleventy, che hanno la forma del parka ma la mano di un cappotto e si possono portare anche in ufficio. In questo caso la protezione dalla pioggia è minore, ma si guadagna uno stile più sartoriale.

Il montgomery

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Poi c'è il montgomery, o duffle coat, dal nome della cittadina belga di Duffel dove si tesseva il panno di lana pesante con cui veniva fatto. Era la divisa della Royal Navy e deve il soprannome al feldmaresciallo Bernard Montgomery, che lo indossava durante la Seconda guerra mondiale. Gli elementi che lo rendono riconoscibile sono tre: il cappuccio, gli alamari in legno o corno con i lacci in corda o pelle, e il panno di lana spesso. In Inghilterra lo producono ancora marchi storici come Gloverall e Original Montgomery.

Nelle versioni di questo inverno il montgomery perde l'aria da cappotto da scuola. Si allunga fino al ginocchio, allarga le spalle o diventa più avvolgente, come le versioni lunghe in cammello strette in vita da una cintura. Oppure si accorcia e prende volume, con il cappuccio rifinito in pelliccia sintetica. Anche i materiali si fanno più ricercati, con lana cotta, misti cashmere e inserti in nabuk. I colori più adatti sono il blu notte, l'antracite e il cammello, ma il rosso è la scelta di chi vuole farsi notare. Rispetto al cappotto classico ha il vantaggio del cappuccio e un'aria più sportiva, che lo rende facile da portare anche con jeans e sneakers.

Il caban

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Infine il caban, che viene dallo stesso guardaroba di mare del montgomery. È il giaccone dei marinai, chiamato peacoat nel mondo anglosassone, e da più di un secolo ha sempre la stessa forma: doppiopetto, in panno di lana pesante e compatto, quasi sempre blu navy. Ha un collo ampio con revers che si possono alzare e chiudere contro il vento, bottoni grandi, spesso decorati con un'àncora, e tasche verticali dove scaldarsi le mani. La lunghezza tradizionale è ai fianchi. Per questo il caban è più pratico di un cappotto lungo per chi guida o va in bicicletta, e più elegante di un giubbotto.

Il segreto del suo calore è la densità del panno, che in origine doveva resistere al vento e agli spruzzi sul ponte delle navi. Tra i marchi che lo producono in modo fedele all'originale ci sono l'italiano Sealup e l'americano Schott, che ne fa una versione ispirata alla dotazione della U.S. Navy. Nelle versioni più recenti il caban si allunga fino a metà coscia, si alleggerisce con i misti cashmere e prova colori diversi dal blu, come il cammello, il grigio e il bordeaux. Si porta sopra un dolcevita o una marinière, con jeans o pantaloni in flanella, e funziona sia nel weekend sia in ufficio. Come per ogni doppiopetto, la cosa da controllare è che chiuda bene anche con un maglione pesante sotto, senza tirare sui bottoni.



