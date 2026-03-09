Kanye West arriva in Italia: nasce HELLWATT, il festival con una line-up da fare invidia

L’Italia ha uno nuovo festival da fare invidia al mondo. Si chiama HELLWATT e oltre a sancire il ritorno di Kanye West nel nostro Paese ha appena svelato una line-up senza senso (nell’accezione più positiva possibile). A luglio 2026, la RCF Arena di Reggio Emilia (la più grande venue open-air immersa nel verde d’Europa) si trasformerà per 5 giorni (il 4, 5, 11, 17 e 18) in un festival pensato per competere con i più grandi standard internazionali. Finalmente, ci verrebbe da dire. E per dimostrarlo fin da subito, il primo nome svelato era stato proprio quello di YE. Ma accanto a lui, un cast che non ha nulla da invidiare al Primavera Sound o al Coachella: Travis Scott, Ice Spice, Ty Dolla Sign, Offset, Wiz Khalifa, Ozuna e Martin Garrix. Giusto per darvi un’idea di cosa ci aspetta.

(Photo by Prince Williams/WireImage)

Il ritorno di Kanye West chiude l’HELLWATT il 18 luglio

Partiamo dalla fine. Dalla chiusura in bellezza con il nome più atteso, quello di Kanye West. L’appuntamento è per il 18 luglio di fronte a una platea potenziale di 103.000 anime. Esibizione che segna il ritorno sui palchi italiani dopo un’assenza decennale. La sua ultima vera esibizione live risale infatti al 16 luglio 2016 per la tappa italiana del Saint Pablo Tour alla Visarno Arena di Firenze (Parco delle Cascine). Da allora, più nulla. Almeno per quanto riguarda i concerti veri e propri; apparizioni e listening party – ovviamente – non contano.

Per Reggio Emilia è anche una sorta di rivincita. Nel 2023 infatti ci fu un primo tentativo di portare Ye a Campovolo; tentativo che poi naufragò per richieste fuori scala, con l’artista che avrebbe voluto costruire in poche settimane una gigantesca struttura a forma di duomo. Quella trattativa si chiuse tra veti e permessi impossibili. Stavolta, con tempi più distesi e un festival strutturato, il ritorno di Kanye finalmente è realtà.

(Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Universal Music Group)

Da Travis Scott a Offset: l’incredibile line-up dell’HELLWATT

Una cosa ci sembra chiara: il rap sarà il centro gravitazionale dell’evento. Al tempo stesso però non mancheranno esibizioni pop, latin ed EDM da stadio, proprio come succede nei festival degni di questo nome.

Il programma pubblicato dalla RCF Arena disegna tre weekend e una struttura “main stage + EDM night” che spiega subito la strategia: sabato 4 luglio si parte con Baby Gang, Offset, Ice Spice, Ty Dolla $ign e Wiz Khalifa e si chiude a tutta velocità con Lost Frequencies e Martin Garrix; domenica 5 luglio è la giornata più radio-friendly con Nicky Jam, Ozuna, Rita Ora e The Chainsmokers, prima della notte dance firmata Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike e DJ Snake; sabato 11 luglio c’è l’asse “Europa” con Benny Benassi, Clean Bandit e Alok, mentre l’EDM night è affidata agli Swedish House Mafia. E per rendere l’attesa ancora più febbrile, il 17 luglio era previsto un nome top secret, blindato “per motivi legali”. In molti parlavano di Travis Scott. E avevano ragione, perché il rapper è appena stato confermato.

(Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Coachella)

A suggellare l’ambizione del progetto ci pensano le scenografie, affidate a un dream team internazionale. A firmare luci e allestimenti saranno i canadesi Moment Factory (artefici del Super Bowl con Madonna e di installazioni per la Sphere di Las Vegas), in collaborazione con scenografi del Glastonbury Festival. Insomma, questa volta ci siamo: possiamo finalmente dirlo. Anche l’Italia ha il suo grande festival.