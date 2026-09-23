Gli uomini più desiderati del momento hanno tutti una cosa in comune: gli orecchini a cerchio

Un dettaglio accomuna alcuni degli uomini più desiderati del momento. Non si tratta di un taglio di capelli, di una barba curata o dell'ennesima tendenza virale. È un accessorio tanto semplice quanto simbolico, ovvero l’orecchino a cerchio. Da sempre associato a figure ribelli, artisti e “icone” fuori dagli schemi, il cerchio è tornato al centro della moda maschile. Ha conquistato attori, musicisti, modelli. Persino le nuove star amate dalla Gen Z, che siano Jacob Elordi o Paul Mescal. Da dettaglio marginale è diventato un vero statement. E non è un caso che molti degli uomini che oggi definiscono l'idea contemporanea di fascino abbiano scelto proprio questo gioiello per completare la propria immagine.

Photo by Emma McIntyre/WireImage Jacob Elordi

Perché gli orecchini a cerchio da uomo sono tornati

Come spesso accade nella moda, il ritorno degli orecchini a cerchio è il risultato di un ciclo. Negli anni Ottanta e Novanta erano il simbolo di figure controcorrente, mentre negli anni Duemila sono stati sostituiti da piercing minimalisti e stud discreti. Oggi il pendolo è tornato nella direzione opposta.

Le passerelle maschili hanno riscoperto il gioiello come elemento centrale dello styling, complice il crescente interesse verso il vintage e l'estetica Y2K che ha riportato in auge accessori dal forte valore identitario. A differenza del passato, però, il cerchio non comunica più ribellione in senso stretto. Rappresenta piuttosto una nuova idea di mascolinità meno rigida e più sfaccettata.

Perché sugli uomini funzionano così bene oggi

Il successo degli orecchini a cerchio è legato anche a un cambiamento culturale. La moda maschile ha abbandonato molte delle cosiddette "regole" che per decenni hanno definito il guardaroba dell'uomo. Adesso, per esempio, un gioiello è inteso come uno strumento attraverso cui raccontare la propria personalità. Il cerchio, in particolare, possiede una qualità rara perché riesce a essere elegante ma sensuale, minimalista ma visibile. Ammorbidisce i lineamenti, illumina il volto e crea immediatamente un punto di interesse visivo.

È anche un accessorio versatile. Funziona con un completo sartoriale, con una canotta bianca, con una giacca di pelle, con un look streetwear. In altre parole, aggiunge carattere senza risultare eccessivo. Ed è proprio questa capacità di adattarsi a stili diversi ad averne decretato il successo.

Photo by Gilbert Flores/Penske Media via Getty Images Paul Mescal

Gli uomini che li hanno resi cool

Ma se oggi gli orecchini a cerchio sono tornati al centro della scena, il merito va a una nuova generazione di uomini che li indossa con naturalezza. In primis Jacob Elordi, che ha trasformato il piccolo cerchio in uno degli elementi distintivi del suo stile rilassato. Poi, Paul Mescal ha contribuito alla tendenza, dimostrando come un semplice orecchino possa rendere più contemporaneo persino un look classico. E lui, si sa, è tra i miglior nel vestirsi elegante.

Senza dimenticare Charles Melton e Drew Starkey, entrambi fotografati con piccoli cerchi argentati o dorati capaci di aggiungere una nota disinvolta agli abbinamenti. Ragionamento che fila anche per Damiano David, che ha contribuito a rendere il gioiello parte integrante del nuovo immaginario rock.

Come si portano gli orecchini a cerchio da uomo nel 2026

Sono loro ad aver insegnato che la regola principale è una sola quando si vuole indossare un orecchino a cerchio in versione mini: essere semplici. Infatti, nel 2026 questo accessorio si porta generalmente in versione sottile e di dimensioni contenute. L'oro giallo resta il materiale preferito, seguito dall'argento lucido e dall'acciaio. L'effetto deve apparire spontaneo, quasi come se l'accessorio fosse sempre stato parte del look.

Si indossano spesso singolarmente, soprattutto con capelli medi o lunghi, oppure in coppia per un'estetica più anni Novanta. Le versioni oversize sopravvivono sulle passerelle e nei look editoriali, ma nella vita quotidiana dominano i modelli essenziali, leggeri, discreti. Simbolo di un’eleganza maschile decisamente meno costruita.