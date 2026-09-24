Ray-Ban Meta, spazzolino AI e laptop di design: 6 nuovi prodotti tech da avere adesso

La tecnologia entra sempre più spesso nei piccoli gesti della quotidianità, trasformandoli in esperienze più semplici, veloci e intelligenti. Dalla cura personale alla produttività, dalla cucina alla pulizia della casa fino all’ascolto, i nuovi dispositivi uniscono funzioni avanzate, design e praticità. Abbiamo selezionato sei prodotti tech appena arrivati o presentati, capaci di raccontare come la tecnologia stia entrando sempre più naturalmente nelle nostre abitudini, senza rinunciare allo stile.

Gli smart glasses che portano l'AI nella vita di tutti i giorni

Presentati il 23 settembre 2026 durante Meta Connect, i nuovi Ray-Ban Meta Gen 3 portano l'intelligenza artificiale fuori dallo smartphone e dentro la quotidianità. Il design resta quello, immediatamente riconoscibile, di Ray-Ban, ma sotto la montatura trovano spazio Meta AI, una fotocamera da 12 MP con video in 3K Ultra HD e audio open-ear.

In viaggio, per le strade di una nuova città o durante una serata con gli amici, basta la voce per chiedere informazioni, tradurre un testo, riconoscere ciò che si sta guardando o scegliere una canzone. La fotocamera permette inoltre di catturare quello che accade dal proprio punto di vista, senza interrompere il momento per prendere lo smartphone. E non c'è alcun display davanti agli occhi: l'interazione passa attraverso voce e audio, mentre gli occhiali restano discreti e familiari.

Credits: Ray-Ban 1 / 3 Ray-Ban Meta Gen 3 Aviator Credits: Ray-Ban 2 / 3 Gli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta Gen 3 Credits: Ray-Ban 3 / 3 Ray-Ban Meta Gen 3

La fotocamera diventa così una sorta di estensione dello sguardo, mentre l’intelligenza artificiale permette di interagire con ciò che ci circonda senza dover tirare fuori il telefono. Un approccio che rende gli smart glasses più naturali da utilizzare anche nelle situazioni quotidiane, dal viaggio al tempo libero.

È il passaggio degli smart glasses da gadget tecnologico ad accessorio lifestyle: un paio di Ray-Ban che si indossa normalmente, ma con un'intelligenza artificiale sempre a portata di voce.

Lo spazzolino smart con videocamera e idropulsore

Addio collutorio e filo interdentale (che in pochi in verità usano davvero): la salute del cavo orale è sempre sotto controllo grazie a Dyson CameraJet™, rivoluzionario spazzolino da denti elettrico. È il primo e l’unico dotato di videocamera con tecnologia Gap Optical Targeting™, l’algoritmo di machine learning AI di Dyson: così diventa super facile e immediato individuare gli spazi interdentali, laddove si annida la placca, ed effettuare una pulizia di precisione mentre ci si lava i denti.

Frutto di sei anni di ricerca e sviluppo, è stato appena svelato a Parigi alla presenza di Sir James Dyson, l’ingegnere e imprenditore che ama rendere la quotidianità più agile e funzionale.

Credits: Dyson 1 / 3 Lo spazzolino Dyson CameraJet™ Credits: Dyson 2 / 3 Sir James Dyson con lo spazzolino Dyson CameraJet™ Credits: Dyson 3 / 3 Lo spazzolino Dyson CameraJet™ con videocamera da 100k pixel

Mentre ci si dedica all'oral care, la videocamera da 100k pixel con lente macro scansiona 28 immagini live al secondo per tracciare e prevedere in tempo reale gli spazi tra i denti, le zone più trascurate nel lavaggio con spazzolini tradizionali. Quando ne identifica uno, attiva un getto conico di collutorio che, grazie al suo design, riesce a rimuovere più placca rimanendo però delicato su gengive e smalto.

Così l'uso del collutorio è già integrato nella routine di lavaggio, senza necessità di un ulteriore step nella propria igiene orale. Per la ricarica, poi, c’è a disposizione una docking station che riempie lo spazzolino in tre secondi, semplicemente premendo un pulsante. È la stessa che lo ricarica tra un utilizzo e l’altro.

Un laptop e sette sfumature di stile

Spicy Gold, con la carica d’energia di una giornata di sole, o Zen Green, per sognarsi immersi in un bosco di pace rigenerante? Il nuovissimo laptop IdeaPad Vibe di Lenovo si veste del colore che più corrisponde alla propria personalità. Sono ben sette le nuance distintive tra cui scegliere. Per una ventata di freschezza anche mentre si lavora.

Dal design curato e leggero, in metallo, la serie IdeaPad Vibe è stata sviluppata in collaborazione con il Pantone Color Institute, il tempio delle cromie. L’AI PC pesa appena 1,3 kg, perfetto da portare ovunque con facilità, da casa all’ufficio o in vacanza.

Credits: Lenovo 1 / 2 Il laptop IdeaPad Vibe di Lenovo Credits: Lenovo 2 / 2 7 i colori by Pantone tra cui scegliere

È disponibile in due formati, da 14 e 15 pollici. L’autonomia? Un’intera giornata. L’intelligenza artificiale è il booster sulle funzionalità, dalla traduzione in tempo reale agli effetti smart per le videoconferenze, dagli strumenti per accelerare la creazione di contenuti alla tutela della privacy.

Le altre tonalità a stuzzicare i desideri? Il rilassante Dreamy Violet, un limpido Chill Blue, Radiant Coral caldo e luminoso, l’intenso ed elegante Moody Blue o un Lowkey Grey di sobrietà e raffinatezza. E per un tocco di unicità in più, è possibile personalizzare il notebook ulteriormente con keycap intercambiabili.

Il robot aspirapolvere alleato delle pulizie

Pulire i pavimenti diventa semplice e senza pensieri con Deebot X12S OmniCyclone. Mentre il robot aspirapolvere di Ecovacs Robotics sistema casa, ci si può ritagliare del tempo per sé, magari allenando la forza in palestra o guardando l’ultima stagione della serie tv del cuore.

Anche nelle stanze più spaziose, il rullo da 27 cm garantisce una copertura ampia ed efficiente. Durante il ciclo di lavaggio, intanto, potenti getti d’acqua lo mantengono sempre pulito. Arriva anche nei punti più critici, come bordi e battiscopa, grazie alla tecnologia TruEdge 3.0 Extreme.

Credits: Ecovacs Robotics 1 / 3 Deebot X12S OmniCyclone Credits: Ecovacs Robotics 2 / 3 La stazione OmniCyclone All-in-One integra un sistema di svuotamento automatico Credits: Ecovacs Robotics 3 / 3 Nel caso di macchie ostinate, la funzione FocusJet agisce prima del passaggio del rullo, rendendone più agevole la rimozione

Nel caso di macchie ostinate, la funzione FocusJet agisce prima del passaggio del rullo, rendendone più agevole la rimozione. Ostacoli o piccoli gradini da affrontare? Nessun problema grazie alla navigazione intelligente e al sistema di arrampicata adattiva a quattro ruote motrici. L'incubo grovigli di capelli o peli del gatto è azzerato con ZeroTangle 4.0, senza che la forza pulente venga meno.

La grande novità di Deebot X12S OmniCyclone: non servono sacchetti per la polvere. La stazione OmniCyclone All-in-One integra infatti un sistema di svuotamento automatico che mantiene un’elevata potenza di aspirazione durante la raccolta dello sporco ed elimina la necessità di ricambi.

Le cuffie per un’esperienza immersiva di ascolto

Per chi vuole immergersi nella propria musica o in importanti call di lavoro, anche negli ambienti più chiassosi, ecco le nuovissime cuffie Space 2 Pro di Anker. Con struttura over-ear e cancellazione attiva del rumore, offrono un’esperienza avvolgente e la possibilità di creare la propria bolla di ascolto.

Che ci si trovi in ufficio, al bar o sui mezzi pubblici, il sistema ANC adattivo 3.0, basato su otto microfoni, utilizza un'elaborazione a 384 Khz al secondo per adattarsi al rumore dell' ambiente circostante. Ma all'occorrenza è possibile anche restare vigili sul mondo esterno grazie alla Modalità Trasparenza, che permette di ascoltare ciò che accade intorno senza togliere le cuffie.

Credits: Anker 1 / 2 Cuffie Space 2 Pro Credits: Anker 2 / 2 Dal peso di 262 grammi, le Space 2 Pro risultano comode anche dopo molte ore

Dal peso di 262 grammi, le Space 2 Pro risultano comode anche dopo molte ore, grazie ai padiglioni in pelle di proteina e schiuma memory a lento ripristino. Quando si sfilano, magari per chiedere un’indicazione per strada, il sensore di rilevamento dell’indossamento mette automaticamente in pausa la riproduzione, per poi farla ripartire una volta indossate di nuovo.

Sono inoltre dotate di connessione multipoint, che consente di collegare due dispositivi contemporaneamente. Sul fronte autonomia, si arriva a 30 ore di musica non-stop con l'ANC sempre acceso, che raddoppiano spegnendo la cancellazione del rumore.

La friggitrice ad aria che è un oggetto di design

Per cuochi provetti che anche in cucina non vogliono rinunciare all’eleganza dei dettagli, la nuova friggitrice ad aria a doppia zona Cosori Iconic Dual ha proporzioni equilibrate, dimensioni compatte e uno stile minimalista che ben si integra negli spazi contemporanei. Non a caso fa parte della serie Iconic premiata con il Red Dot Design Award.

Appena presentata, ha involucro in acciaio inossidabile e pannello di controllo in vetro temperato. È dotata di due cestelli da 4,3 litri ciascuno dal rivestimento ceramico privo di PFAS: è così possibile preparare nello stesso tempo alimenti diversi, con impostazioni di durata e temperatura separate.

Credits: Cosori 1 / 3 La friggitrice ad aria Cosori Iconic Dual Credits: Cosori 2 / 3 Il design è minimalista Credits: Cosori 3 / 3 È dotata di due cestelli da 4,3 litri ciascuno

Sono sette le modalità di cottura tra cui scegliere: frittura ad aria, arrostitura, grigliatura, riscaldamento, cottura al forno, essiccazione e lievitazione. Grazie alla funzione Sync, i due cestelli operano in maniera coordinata, pur con cotture diverse, così che i cibi siano pronti contemporaneamente. Scegliendo l’opzione Match, invece, vengono applicate le stesse impostazioni a entrambe le zone, così da poter preparare quantitativi maggiori di una stessa pietanza. Basta un tocco sullo schermo LED per gestire ogni comando in un attimo.

Per chi ha voglia di sperimentare nuove ricette, l’app VeSync dà accesso a 50 preparazioni guidate e a diverse idee per organizzare i pasti in anticipo.