Per quasi trent'anni Mariuccia Casadio ha raccontato l'arte sulle pagine di Vogue Italia, mettendola in relazione con la moda, il costume e i cambiamenti della società. Tra le più stimate e influenti critiche d'arte, curatrici, giornaliste e art consultant italiane, è morta a 83 anni. Pochi giorni prima aveva lanciato il libro Sommario, che ora diventa ancor più prezioso e simbolico, la sua eredità artistica.

Foto: Luca Stoppini Mariuccia Casadio

Mariuccia Casadio, pioniera del dialogo tra moda e arte

Critica d'arte, curatrice, giornalista e art consultant, Mariuccia Casadio è stata una figura cardine nel pionieristico studio dell'intreccio tra il mondo della moda e quello dell'arte contemporanea. Ha costruito la sua carriera a cavallo tra Milano e New York, ridefinendo i linguaggi della comunicazione visiva ed editoriale.

I suoi esordi risalgono ai primi anni '80, quando ha collaborato alla ricerca per la storica mostra Identité Italienne, curata da Germano Celant al Centre Pompidou di Parigi nel 1981. Negli anni '90 si stabilì a New York, dove lavorò in qualità di editor-at-large per la celebre rivista Interview, fondata da Andy Warhol. Rientrata in Italia negli anni '90, diventò, chiamata da Franca Sozzani, la storica consulente d'arte di Vogue Italia per oltre trent'anni, firmando mensilmente ampi servizi dedicati a mappare gli immaginari, i fenomeni e le tendenze artistiche più all'avanguardia.

Nel corso della sua carriera ha collaborato anche con L'Uomo Vogue e Casa Vogue, firmato monografie dedicate a maison e protagonisti del design come Missoni, Moschino, Versace ed Emilio Pucci e lavorato con Maurizio Cattelan al progetto editoriale Permanent Food. Ha inoltre curato mostre e scritto saggi dedicati ad artisti come Alighiero Boetti, Marlene Dumas, Cinzia Ruggeri e Lily van der Stokker.

Credits: Eteroclito Edizioni "Sommario" di Mariuccia Casadio, Arte modello

Sommario, il libro eredità di Mariuccia Casadio

Ora più che mai Sommario diventa l'eredità artistica di Mariuccia Casadio. Il suo lavoro di ricerca e interpretazione ha infatti trovato una nuova forma nel volume pubblicato da Eteroclito Edizioni e uscito il 12 novembre 2026. Il libro raccoglie una selezione degli editoriali apparsi su Vogue Italia tra il 1996 e il 2017, ripercorrendo un periodo in cui il rapporto tra arte e moda ha assunto nuove forme e possibilità di dialogo.

Il punto di partenza è il metodo di Casadio: scegliere un tema e costruire intorno a esso un percorso di immagini, senza fermarsi ai confini tra discipline. Le opere del presente incontrano quelle del passato prossimo, la cultura visiva si intreccia con il costume e la moda compare come uno degli elementi di un racconto più ampio.

Come scrive Carlo Antonelli nel testo introduttivo, sono «immagini convocate da tutto il territorio del contemporaneo». Non semplici accostamenti, ma associazioni che invitano a guardare le opere da prospettive diverse e a cogliere relazioni spesso inattese.

Credits: Eteroclito Edizioni "Sommario" di Mariuccia Casadio, The Victorian flirt

Il suo sguardo sulle cose: «Vedo avanti»

«Sono uno sguardo sulle cose, e ho, credo, una capacità intuitiva forte. Vedo avanti e ho quasi sempre ragione», ha raccontato Casadio. È proprio questa attitudine a riconoscere connessioni e anticipare tendenze a caratterizzare gli editoriali raccolti nel volume. Le doppie pagine di Vogue Italia diventano così uno spazio di ricerca visiva, in cui l'arte esce dai luoghi tradizionali della sua fruizione e incontra un pubblico più ampio. Un modo di fare editoria che ha contribuito a cambiare il linguaggio delle riviste di moda, portando la cultura contemporanea al centro della narrazione per immagini.

Alla realizzazione del libro ha collaborato Luca Stoppini, che ne firma la direzione artistica. Per oltre trent'anni art director di Vogue Italia, Stoppini ha seguito insieme a Casadio la costruzione degli editoriali, contribuendo a definire un'identità visiva riconoscibile. Sommario restituisce anche il risultato di questa lunga collaborazione, riunendo materiali nati per la periodicità della rivista in un progetto editoriale unitario.

Più che un'antologia di vecchi editoriali, Sommario è l'occasione per rileggere un modo di fare cultura attraverso le immagini; e per celebrare il talento di Mariuccia Casadio. Le pagine raccolte raccontano come, tra il 1996 e il 2017, arte e moda abbiano condiviso linguaggi, riferimenti e visioni, contribuendo a definire l'immaginario di un'epoca. Mostrano quanto il lavoro editoriale possa diventare, quando è guidato da uno sguardo riconoscibile, anche uno strumento di interpretazione del presente.