Il maglione in cashmere occupa un posto speciale nel menswear. Morbido, caldo e naturalmente elegante. Uno di quei capi che riescono a superare le stagioni e le tendenze senza perdere il proprio fascino. Per l’inverno 2026 torna protagonista in versioni che spaziano dal pullover essenziale al girocollo più sofisticato, fino alle lavorazioni a treccia e alle interpretazioni più preziose.

Il cashmere, del resto, non ha bisogno di effetti speciali. La sua forza sta proprio nella materia: una fibra naturale estremamente fine e leggera, capace di offrire calore. E se un tempo il maglione di cachemire evocava soprattutto un'eleganza tradizionale e un guardaroba quasi borghese, oggi viene reinterpretato in chiave più contemporanea, entrando con naturalezza anche negli outfit casual.

Maglione in cashmere da uomo per l'inverno 2026

Il pullover in cashmere kaki di Massimo Dutti

Il pullover di Massimo Dutti è il classico maglione di cashmere da indossare con pantaloni in lana, denim o chino, giocando sul contrasto tra la preziosità del cashmere e capi più informali. Realizzato in 100% cashmere, presenta un classico collo rotondo, maniche lunghe e finiture a costine. La tonalità kaki aggiunge un tocco sofisticato senza allontanarsi dalla praticità dei colori neutri.

Courtesy of Massimo Dutti

Il girocollo Ultrasoft di Falconeri

Il girocollo in Cashmere Ultrasoft di Falconeri interpreta invece l'idea del maglione essenziale nella sua versione raffinata. Il design pulito lo rende un vero passe-partout del guardaroba maschile, mentre la particolare morbidezza del tessuto contribuisce a renderlo piacevole da indossare anche a contatto con la pelle. La sua forza è la versatilità.

Courtesy of Falconeri

La maglia a treccia di Prada

Il cashmere cambia carattere nella maglia girocollo a treccia di Prada, dove la lavorazione diventa protagonista. Il motivo tridimensionale rompe la semplicità del classico pullover e restituisce al capo un aspetto più materico, quasi artigianale. È una scelta ideale per chi vuole allontanarsi dal minimalismo assoluto, non rinunciando all'eleganza.

Courtesy of Prada

Lo Shambala di Piacenza 1733

Il cashmere per Piacenza 1733 è un'altra storia. Basti pensare che tutto è da ricondurre a un viaggio tra le vette del Tibet, dove nel 1908 l'esploratore Mario Piacenza scoprì lo Shambala, il cashmere più prezioso del brand. Che adesso viene declinata in un girocollo realizzato con un filato mouliné che gioca con sfumature e profondità cromatiche. Naturalmente morbido, leggero, avvolgente, oltre che raro.

Courtesy of Piacenza 1733

Il Baby Cashmere di Loro Piana

Quando si parla di cashmere, Loro Piana è immediatamente associato alla ricerca sulla materia. Il Baby Cashmere è diventato negli anni uno dei tessuti simbolo della maison: una fibra particolarmente fine e morbida, ottenuta dal sottopelo delle capre Hircus allevate in Mongolia e nella Mongolia Interna. Declinato in maglieria, mantiene quella filosofia di lusso discreto che caratterizza il brand. Nessun logo vistoso, nessun elemento superfluo.

Courtesy of Loro Piana

Il cashmere incontra la lana secondo Zegna

Più strutturata è la proposta di Zegna, con una giacca in blend di cashmere e lana nelle tonalità del marrone scuro, tortora chiaro e marrone. Qui il cashmere entra in una costruzione sartoriale e dimostra ancora una volta la propria versatilità. Il risultato è un capo che si colloca a metà strada tra la maglieria e l'outerwear leggero, perfetto per chi cerca una soluzione sofisticata ma meno formale di una classica giacca.

Courtesy of Zegna

La maglia di cachemire blu di Dior

Il blu viene subito in mente quando si parla di cashmere maschile. Più originale del nero ma altrettanto facile da abbinare, restituisce immediatamente un'immagine elegante. Un maglione di cashmere blu, come quella di Dior, può diventare il punto di partenza di numerosi look invernali. Il segreto, anche nel 2026, resta quello di scegliere una silhouette semplice e lasciare che sia il cashmere a parlare.