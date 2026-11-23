Le gibbosità, le dita bitorzolute e la maschera di cartapesta che cela un viso deforme, da cui un occhio azzurro-ghiaccio emerge e non mente: Vincent Cassel, irriconoscibile nel nuovo film Netflix Quasimodo – L’anima di Parigi. Pronto a tirar fuori la sua mostruosità e a rivendicarne tutta la carica umana. Arrogante, indolente, ammaliante, così parigino, l’attore francese compie 60 anni e si trasforma ancora una volta. Con un fascino che non invecchia, neanche sotto il maquillage da set.

Credits: Netflix Vincent Cassel irriconoscibile nel film "Quasimodo – L’anima di Parigi"

Il vero Quasimodo che ispirò Victor Hugo

Dal 27 novembre in streaming su Netflix, Vincent Cassel è protagonista oscuro del film Quasimodo – L’anima di Parigi. Tre giorni prima, il 23 novembre, il tuffo oltre la soglia dei 60. Ma il tempo che scorre non è mai stato un problema per l’attore di lineamenti e carisma taglienti.

«Se dopo i 50 anni non hai dolori o acciacchi quando ti svegli, significa che sei morto», ha detto in un’intervista, con quel suo modo di essere così irriverente, come chi sembra passato di lì quasi casualmente.

Credits: Netflix Vincent Cassel nel film "Quasimodo – L’anima di Parigi"

Alla regia della nuova rilettura di Quasimodo, il personaggio iconico di Victor Hugo, c’è Jean-François Richet, che ben conosce il divo dal magnetismo ruvido. Insieme hanno già lavorato al dittico Nemico pubblico N. 1, con l’attore nei panni del gangster Jacques Mesrine, e al film L'Empereur de Paris, dove ha incarnato Vidocq, ex fuorilegge e primo investigatore privato. Già in quell’occasione per Vincent Cassel fu un’immersione nella Ville Lumière di inizio Ottocento.

Ora interpreta l’uomo che - così si suppone - ha ispirato il celebre gobbo di Notre-Dame creato da Hugo. Nel 1830, quando il colera minaccia di devastare la città, è lui lo scalpellino gobbo, scambiato per un mostro, che potrebbe detenere la chiave per una cura, finendo così nel mirino della polizia. Nel disperato tentativo di proteggere Agnès (interpretata da Daphné Patakia), una ballerina dallo spirito libero di cui si è innamorato, si ritrova catapultato nel cuore del caos rivoluzionario. E in una storia d'amore impossibile, in una Parigi in rivolta.

Ecco il trailer di Quasimodo – L’anima di Parigi:

Vincent Cassel in una trasformazione fisica estenuante

Kolossal in costume da 300 milioni di euro, Quasimodo – L’anima di Parigi non è il solito adattamento de Il gobbo di Notre-Dame: immagina infatti la storia vera dell’uomo che tutto ispirò, in una Parigi in fiamme, nella Rivoluzione di luglio.

Il riferimento storico su cui si basa? Le memorie manoscritte dello scultore inglese ottocentesco Henry Sibson: qui, infatti, si menziona uno scultore gobbo, che lavorava nel cantiere di Notre-Dame all'inizio degli anni Venti dell'Ottocento. Potrebbe essere lui il vero Quasimodo, l’essere deforme del romanzo Notre-Dame de Paris. Del resto Hugo, che viveva nel VI arrondissement, frequentava la cattedrale per le sue ricerche e, secondo alcune ricostruzioni, potrebbe averlo visto proprio lì.

Credits: Netflix Vincent Cassel e il regista Jean-François Richet sul set di "Quasimodo - L’anima di Parigi"

Guercio, zoppo, sordo, con l’occhio sinistro nascosto da un folto sopracciglio, Vincent Cassel ha subito accettato il ruolo con grande entusiasmo: ha ricevuto la sceneggiatura di Eric Besnard e Edgar Marie il venerdì sera, e il lunedì era già un oui. Insieme a Richet, ha plasmato quel personaggio drammatico su di lui. Addosso si è messo un ampio camice da scultore che cela le spesse imbottiture su schiena, ventre, glutei, cosce e braccia. Ai piedi, scarpe asimmetriche fatte appositamente da un calzolaio ortopedico, che lo aiutano a simulare la zoppia.

Per trasformarsi in Quasimodo ha trascorso ogni giorno circa tre ore e mezza al trucco, indossando protesi che, col passare del tempo, diventavano dolorose. Un team di esperti gli ha inserito a mano, uno a uno, i peli di sopracciglia, barba e braccia. «Vincent Cassel sfruttava questo tempo per farci scoprire la musica brasiliana che ama tanto e che conosce così bene!», hanno raccontato i membri dell'Atelier 69, specializzato in make-up e animatronica. «Il suo camerino diventava un luogo in cui cantavamo e ballavamo».

Credits: Netflix Vincent Cassel sul set di "Quasimodo - L’anima di Parigi"

Aspettando le spiagge di Saint-Tropez

Vincent Cassel non è nuovo a camuffamenti in cui bestialità e grandezza d’animo convivono sottilmente. Fu temibile e affascinante ne La bella e la bestia (2014), accanto alla suadente Léa Seydoux. «Vincent è un attore che ha bisogno di comprendere a fondo i meccanismi interiori del proprio personaggio», racconta il regista di Quasimodo – L’anima di Parigi. «Ciò che più mi colpisce nella sua prova attoriale è la sua sobrietà: conferisce al personaggio una sorta di nobiltà, senza mai cercare di abbellirlo».

L’autunno è intenso per il divo: in Italia arriva al cinema il 26 novembre anche Storie Parallele di Asghar Farhadi, thriller psicologico in cui Cassel duetta con due grandes dames come Isabelle Huppert e Catherine Deneuve.

Credits: Netflix Immagine del film "Quasimodo - L’anima di Parigi"

Sull’esempio del padre, anche lui attore, è un timoniere risoluto della sua carriera, senza compromessi. «Mi sono posto come motore di me stesso, in modo da diventare io stesso il mestiere, anziché adattarmi ad esso», la sua dichiarazione d’intenti.

Non stanco della Francia che fu e dei film in costume, dopo essere stato anche Athos nei due lungometraggi su I tre moschettieri, lo rivedremo presto in abiti storici in Dumas – Diable noir di Ladj Ly, biopic in lavorazione su Thomas Alexandre Dumas, primo generale nero dell'esercito francese e padre di Alexandre Dumas.

Il mondo lussuoso e corrosivo della serie tv The White Lotus? Fa assolutamente per lui. E non vediamo l’ora di vederlo nella quarta stagione, in programma per il 2027, sulle spiagge di Saint-Tropez. Come ce lo aspettiamo? Chic e ovviamente arrogante.