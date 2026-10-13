I migliori thriller da vedere in streaming nell’autunno 2026

Sono una corsa concitata contro il tempo o una caccia all’uomo tra paludi e pioggia senza posa. Sono brutali, taglienti, imprevedibili, mentre la tensione assalta i sensi, sul filo degli accadimenti. Per un autunno 2026 col fiato sospeso, ecco i migliori film thriller del millennio da vedere in streaming sulle principali piattaforme, da Netflix a Prime Video a HBO Max.

A House of Dynamite (2025) di Kathryn Bigelow

Un thriller politico ad alta tensione e ricco di umanità. Kathryn Bigelow, prima donna a vincere l’Oscar alla regia, con The Hurt Locker, è una cineasta che non si tira indietro: affonda le mani in conflitti ed inquietudini dei giorni nostri con stile muscolare. In un mix coinvolgente di dinamiche militari e piccole grandi storie personali, A House of Dynamite inchioda il fragile equilibrio del nostro mondo sotto la minaccia di armi giganti capaci di polverizzare vite in un istante: una casa di dinamite. Dalla Casa Bianca al Pentagono, dal centro di comando StratCom al Potus, il presidente degli Stati Uniti interpretato da Idris Elba, in una coralità avvincente sul filo dei secondi c’è una decisione somma da prendere. Nel cast anche Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Jason Clarke.

In streaming su Netflix (in abbonamento).

Sicario (2015) di Denis Villeneuve

Di Denis Villeneuve amiamo soprattutto i suoi racconti più umani e intimi, come lo struggente La donna che canta e lo sci-fi illuminato Arrival. Ma il regista canadese maneggia con sicurezza anche il ritmo del thriller. Come in Sicario, storia infarcita di azione e dramma che mette a nudo il costo umano del traffico di stupefacenti e la guerra per porvi fine. In una zona di confine tra Stati Uniti e Messico, dove la legge non conta, protagonisti sono Emily Blunt, nei panni di un'agente dell’FBI giovane e idealista, Josh Brolin, funzionario di una task force governativa per la lotta alla droga, e Benicio Del Toro, ambiguo e impenetrabile consulente.

In streaming su Raiplay (gratis), Now, Prime Video, Apple Tv, Rakuten Tv, YouTube.

La isla mínima (2014) di Alberto Rodríguez Librero

Thriller investigativo spagnolo avvincente e dai colori caldi, è ambientato in un’Andalusia del 1980 assopita e incerta. In patria ha vinto ben dieci premi Goya, tra cui quello al miglior film. In un villaggio quasi fermo nel tempo, attorniato da un labirinto di paludi e risaie, si è installato un serial killer responsabile della scomparsa di molte adolescenti, delle quali nessuno sembra interessarsi. Due detective della Omicidi (Raúl Arévalo e Javier Gutiérrez Álvarez) arrivano da Madrid per cercare di risolvere il mistero. Mentre l’indagine procede, tra difficoltà inaspettate, si muove la coscienza di un Paese sedato, da poco uscito dalla dittatura franchista. Thriller morale che va oltre gli stereotipi, è tra i migliori da vedere ora in streaming.

In streaming su Prime Video (in abbonamento), YouTube, Apple Tv.

The Order (2024) di Justin Kurzel

Un’inquietante storia vera dell’America anni ’80 raccontata al ritmo di thriller tra violente rapine in banca, la minaccia alla democrazia e una serrata caccia all’uomo. The Order è un’organizzazione di suprematisti bianchi neonazisti esistita tra il 1983 e il 1984 nel Pacifico nord-occidentale, guidata dal carismatico Bob Mathews, nel film interpretato da Nicholas Hoult. Jude Law, invece, incarna l’agente sulle sue tracce. I paesaggi di natura e roccia dell’Idaho accompagnano la solida narrazione, sempre a segno, come un colpo di fucile ben tirato.

In streaming su Prime Video (in abbonamento).

Non è un paese per vecchi (2007) dei fratelli Coen

Che paura che fa Javier Bardem! Nel capolavoro di tensione dei fratelli Coen è temibile e brutale come non mai. Di chirurgica ed ermetica spietatezza. Insieme a Josh Brolin e Tommy Lee Jones forma un trio di attori di razza che rendono un trionfo la trasposizione in film del romanzo di Cormac McCarthy, vincitore di un Pulitzer. Thriller polveroso dalle atmosfere western, tra distese aride di deserto texano e motel di provincia, ha vinto non a caso quattro Oscar importanti: miglior film, regia, sceneggiatura e attore non protagonista (sì, per quel Bardem terrificante).

In streaming su Paramount+ (in abbonamento), YouTube, Chili, Rakuten Tv, Apple tv, Prime Video.

L’ultima notte di Amore (2023) di Andrea Di Stefano

Thriller poliziesco solido e concitato, in una Milano buia e letale. Protagonista Pierfrancesco Favino, che sa fare tutto, il poliziotto buono e pure quello cattivo. In tuta verde, nella sua ultima notte prima della pensione, mentre sulla tangenziale est una sparatoria lascia cadaveri sull’asfalto.

La bella notizia? Anche il cinema italiano sa fare buoni film di genere. Andrea Di Stefano, romano a New York già autore di Escobar con Benicio Del Toro, al suo primo lungometraggio in patria ha fatto centro.

In streaming su Netflix (in abbonamento), Prime Video (in abbonamento), HBO Max (in abbonamento), Now, YouTube, Apple Tv, Rakuten Tv, Chili.

As bestas (2022) di Rodrigo Sorogoyen

Un film spagnolo sorprendente, che lascia addosso un’inquietudine strisciante, a lungo. Protagonista uno degli attori francesi più incisivi degli ultimi anni, Denis Ménochet, imponente nel fisico e nel carisma, accanto a Marina Foïs. Il galiziano Luis Zahera, col suo profilo snello, è la loro minaccia. Ambientato nella Spagna rurale profonda della Galizia, As bestas si muove tra i registri del thriller e del dramma, sfiorando anche quello del western con duelli non al sole, lavorando su una tensione latente ed estenuante.

Sorogoyen mette in scena, con un naturalismo tagliente, la violenza atavica degli uomini quando diventano “come le bestie”. Nove premi Goya vinti. Un thriller da vedere, tra i migliori di quelli ora disponibili in streaming.

In streaming su Prime Video (in abbonamento), Rakuten Tv, Tim Vision.

Animali notturni (2016) di Tom Ford

Thriller psicologico raffinato e patinato come solo Tom Ford sa, non coglie la pienezza di A single man, film d’esordio perfetto dello stilista americano, ma trova un taglio visivo e narrativo alquanto ammaliante.

Amy Adams e Jake Gyllenhaal sono protagonisti di un dramma d’amore feroce, di lealtà e dolore, mentre le pagine di un romanzo scorrono e si intrecciano con la vita, con note inquietanti. Aaron Taylor-Johnson, Golden Globe al miglior attore non protagonista, e un superbo Michael Shannon sono la storia nella storia, di brutalità e mistero…

Ora l’attesa è tutta per Cry to Heaven, terzo film del talento della moda scopertosi regista sublime.

In streaming su Netflix (in abbonamento), Prime Video, Chili, Rakuten Tv, YouTube, Apple tv.

Memories of Murder (2003) di Bong Joon Ho

Dopo l’Oscar per Parasite, che ci ha rivelato prepotentemente Bong Joon Ho, uno degli hobby più appaganti è stato ripercorrere a ritroso la filmografia del regista sudcoreano. Ogni suo film, un colpo profondamente a segno (lungometraggio d’esordio a parte). Ed ecco, tra le sue tante perle, Memorie di un assassino - Memories of Murder, un thriller piovoso, tra i migliori film da vedere in streaming in questo autunno 2026. Miscela con abilità il registro drammatico con quello comico. Tratto da una storia vera, segue le avventure di due poliziotti di una piccola cittadina di campagna sulle tracce di un serial killer. Tanto brutali quanto impreparati, in loro aiuto arriva un investigatore di Seul. Nel cast non manca ovviamente Song Kang-ho, l’attore feticcio di Bong Joon Ho.

In streaming su MYmovies One (in abbonamento), Rakuten Tv.

The Village (2004) di M. Night Shyamalan

Quando intervistammo Julio Peña Fernández, la star spagnola della serie tv Berlino, citò proprio The Village come uno dei suoi film thriller psicologici preferiti, dove avrebbe voluto recitare: è anche tra i nostri migliori, da vedere in questo autunno. Shyamalan, regista dell’amatissimo Il sesto senso, è un cultore delle atmosfere oscure e in questa fiaba dark ci porta in un villaggio della Pennsylvania, ai bordi di boschi misteriosi e temuti perché popolati da creature feroci… La paura dell’ignoto è il motore che genera paranoia e suspense. Con colpi di scena al millimetro. Cast? Straordinario: Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Sigourney Weaver, Adrien Brody, William Hurt, Brendan Gleeson.

In streaming su Disney+ (in abbonamento), YouTube, Apple Tv, Prime Video.