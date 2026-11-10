Le auto cinesi di lusso che sfidano i marchi europei

Le auto cinesi stanno prendendo sempre più piede da noi: nei primi nove mesi del 2026 i marchi del Paese asiatico hanno inciso per quasi il 9% sulle immatricolazioni in Italia. Una percentuale, a ben guardare, persino prudente visto che non abbiamo inserito nel conteggio Case britanniche di proprietà asiatica come MG né le vetture del gruppo DR, di fatto provenienti dalla Cina ma con uno stemma molisano sul cofano.

Il prezzo basso resta il principale argomento di vendita ma sarebbe riduttivo fermarsi a questo visto che la Cina, da tempo, ha già dimostrato di saper creare modelli che, per contenuti e finiture, se la giocano ad armi pari con le proposte europee più blasonate.

Di seguito trovate l’elenco di nove auto cinesi (una per marchio e rigorosamente in ordine alfabetico) che sfidano direttamente i brand del Vecchio Continente. Si tratta soprattutto di SUV medie ma non mancano proposte di altre categorie: scopriamole insieme.

BYD Tang

BYD Tang



La BYD Tang è una grande SUV elettrica bimotore a trazione integrale che genera una potenza complessiva di 517 CV. In vendita a 73.250 euro, monta una batteria da 108 kWh che garantisce un’autonomia di 530 km. Ricca la dotazione che comprende, tra le altre cose, l’head-up display, gli interni in pelle e i sedili anteriori riscaldabili e ventilati, con tanto di funzione massaggio.

Denza Z9GT EV

Denza Z9GT EV



Tre motori elettrici, 965 CV totali e trazione integrale: la Denza Z9GT, variante a batteria dell’ammiraglia a cinque porte cinese ha numeri degni di una supercar. La batteria da 122 kWh promette 600 km di autonomia dichiarata mentre il prezzo è fissato a 116.450 euro. Di serie ha il climatizzatore quadrizona, le quattro ruote sterzanti e le sospensioni a controllo elettronico. Tra gli optional che ci sentiamo di consigliare troviamo i cerchi in lega da 21” (2.500 euro), gli specchietti retrovisori digitali (1.600 euro) e la vernice opaca (4.500 euro).

Dongfeng 007

Dongfeng 007



La Dongfeng 007, berlina a cinque porte a trazione posteriore, adotta la tecnologia range extender: a spingere le ruote dietro ci pensa un motore elettrico da 212 CV mentre un 1.5 turbo benzina ha l’unico compito di ricaricare la batteria. È la meno costosa tra le vetture qui analizzate (47.900 euro) e può vantare il cruise control adattivo, il portellone apribile elettricamente e i sedili in pelle regolabili elettricamente, riscaldabili e ventilati.

Jaecoo 8

Jaecoo 8



La SUV media ibrida plug-in Jaecoo 8 mette insieme tanti argomenti in un unico pacchetto: sette posti, trazione integrale e 428 CV totali offerti anche da un 1.5 turbo benzina. Il tutto a un prezzo di 53.900 euro e con una dotazione che comprende, tra le altre cose, l’airbag centrale anteriore, gli interni in pelle e il tetto apribile. Sul fronte degbli extra suggeriamo due soluzioni di stile: gli interni color cognac (1.000 euro) e la vernice metallizzata con tetto nero (1.300 euro).

Mhero 1

Mhero 1



La moderazione è un termine che non si usa spesso quando si parla della Mhero 1. Questa grande SUV elettrica dalle linee spigolose e vistose è eccessiva in tutto: quattro motori, 952 CV complessivi, trazione integrale e una batteria da 143 kWh che garantisce un’autonomia dichiarata di 450 km. L’auto cinese più costosa attualmente in listino (206.900 euro) può vantare il climatizzatore bizona, due differenziali bloccabili e quattro ruote sterzanti. L’unico optional previsto è la vernice metallizzata (1.700 euro).

Omoda 9

Omoda 9



La Omoda 9 è una SUV media ibrida plug-in benzina a trazione integrale spinta da un 1.5 turbo benzina e con 537 CV totali. In vendita a 51.900 euro, ha una dotazione di serie che comprende, tra le altre cose, l’airbag centrale, i fari a matrice di LED e tutti i sedili ventilati. Tra gli optional ci sentiamo di indicare gli interni rossi (1.000 euro).

Voyah Dream

Voyah Dream



La Voyah Dream è l’unica monovolume presente in questo elenco: ha sette posti distribuiti su tre file (due davanti, due in seconda fila e tre in fondo) e la trazione integrale. Costa 75.800 euro ed è ibrida plug-in: 571 CV combinati offerti anche da un motore 1.5 turbo benzina.

Xpeng G9 AWD Black Edition

Xpeng G9



La Xpeng G9 AWD Black Edition è la versione più lussuosa della SUV media elettrica cinese. In vendita a 78.670 euro, ha la trazione integrale e 575 CV totali, offerti da due motori. Grazie alla batteria da 94 kWh può percorrere 540 km con un “pieno” di energia. Di serie ha gli interni in pelle e le sospensioni pneumatiche e gli optional consigliati sono due: il gancio traino e la vernice opaca, entrambi a 1.500 euro.

Zeekr 001 AWD Privilege

Zeekr 001



La Zeekr 001 AWD è la variante più elegante dell’originale ammiraglia elettrica a cinque porte asiatica. Sviluppata sullo stesso pianale della Polestar 4, ha la trazione integrale, costa 72.100 euro ed è spinta da due motori per 544 CV complessivi. La batteria da 100 kWh promette 585 km di autonomia e la dotazione di serie comprende, tra le altre cose, il climatizzatore trizona, i sedili anteriori ventilati con funzione massaggio e le sospensioni pneumatiche attive. Unico extra la vernice metallizzata (1.300 euro).