Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: dove vederle, cerimonia d’apertura, calendario gare
Sarà uno spettacolo di ghiaccio, neve ed emozioni. Con più di 3.500 atleti, tutti a caccia di un sogno. E l’inaugurazione affidata alla voce di Mariah Carey, che canterà in italiano
Piroette e salti su lame sottili, acrobazie sulla tavola da snow, slalom di tecnica e velocità tra paletti ravvicinati… Le emozioni di neve e ghiaccio stanno per scaldarci. Tanto attese, finalmente alle porte, ecco le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.
Più di 3.500 atleti provenienti da 93 Paesi accorrono in Italia per coronare un sogno. In palio 195 medaglie in 16 discipline, dalla combinata nordica al bob, dallo sci alpino al pattinaggio di figura. Ci saranno 196 italiani, per una spedizione azzurra da record.
Il sacro braciere sta per ardere. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: gli sport attesi, le sedi, la cerimonia d’apertura, il calendario delle gare da medaglia.
Quando si svolgono le Olimpiadi invernali
Dal 6 al 22 febbraio 2026 gli occhi di tutto il mondo sono puntati sull’Italia.
Tutto inizia da Milano dove, venerdì 6 febbraio allo Stadio San Siro, la cerimonia d’apertura segnerà l’inizio ufficiale dei Giochi olimpici invernali. Ci saranno ben due bracieri olimpici, uno posizionato nel capoluogo lombardo, presso l’Arco della Pace, luogo iconico della città. L’altro si troverà a Cortina d’Ampezzo, in piazza Dibona, il centro nevralgico della località montana.
In verità, le gare cominceranno prima ancora della cerimonia ufficiale, già il 4 febbraio con il curling. Ma solo dal 7 febbraio scatteranno le medaglie.
Le sedi delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
Le gare saranno dislocate su più luoghi. A Milano si svolgono hockey su ghiaccio, pattinaggio di figura, short track e pattinaggio di velocità.
Cortina d’Ampezzo, nel ventre delle maestose Dolomiti venete, è sede dello sci alpino femminile, sulle svettanti Tofane, e poi di curling, bob, skeleton e slittino.
A Bormio la pista Stelvio, in Valtellina, sarà location spettacolare dello sci alpino maschile e dello sci d’alpinismo. Volteggi e funambolismi avranno dimora a Livigno con lo sci acrobatico e lo snowboard.
In Trentino, a Tesero, le gare di sci di fondo e combinata nordica. A Predazzo salto con gli sci e il segmento di salto delle competizioni di combinata nordica. Fino ad arrivare a un passo dal confine austriaco, in provincia di Bolzano, a Rasun-Anterselva: tra le vette delle Alpi va di scena il biathlon.
Dove vedere le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026
Sarà possibile vedere le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in chiaro in diretta su Rai 2, che sarà la rete olimpica, e in streaming su Raiplay. La Rai seguirà le principali competizioni dove saranno protagonisti gli atleti italiani. La cerimonia d’apertura è invece affidata a Rai 1, il 6 febbraio a partire dalle 19.50, per tre ore di spettacolo.
Per la copertura totale dell’evento ci sono le piattaforme di streaming HBO Max e Discovery+ con Eurosport.
Una cerimonia d’apertura diffusa
Se lo stadio San Siro di Milano sarà il fulcro della cerimonia d’apertura, anche la festa inaugurale – così come le gare olimpiche – avrà una geografia diffusa. Coinvolgerà pure Cortina d’Ampezzo e le altre località che faranno da cornice alle Olimpiadi.
L’evento ruoterà attorno al concetto di “Armonia”, per trasmettere un messaggio universale di pace, unità e dialogo. La mente creativa alla spalle è quella di Marco Balich, che vanta un palmarès di 16 cerimonie olimpiche: sua anche l’altra celebrazione italiana, quella di vent’anni fa per i Giochi Olimpici Invernali di Torino.
La sera del 6 febbraio risuonerà la voce potente di Mariah Carey, superstar globale che canterà in italiano. Tra gli ospiti della cerimonia d’apertura ci saranno anche artisti italiani di allure internazionale: la cantante da Golden Globe Laura Pausini, il tenore Andrea Bocelli, il rapper Ghali, l’attore Pierfrancesco Favino e la stella di The White Lotus Sabrina Impacciatore.
Auro Bulbarelli, che sarà la voce della telecronaca Rai della cerimonia, ha soffiato sulle attese: «Ci sarà una sorpresa clamorosa del capo dello Stato Sergio Mattarella, paragonabile a quanto avvenuto a Londra 2012 con la regina Elisabetta e James Bond».
I numeri degli atleti italiani
Federica Brignone, Arianna Fontana, Federico Pellegrino e Amos Mosaner: saranno loro i portabandiera della squadra italiana alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.
Fontana, pattinatrice ai suoi sesti Giochi e atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi invernali, e Pellegrino, fondista da due argenti, saranno gli alfieri nel corso dell’evento inaugurale di Milano. Brignone, sciatrice da tre medaglie olimpiche più forte degli infortuni, e Mosaner, oro a Pechino nel curling, guideranno la delegazione azzurra nel corso dell’appuntamento di Cortina. È la prima volta che un Paese avrà quattro portabandiera.
Saranno i rappresentanti di una nutritissima delegazione. L’Italia sarà presente in tutte e 16 le discipline con 196 atleti, 103 uomini e 93 donne (qui gli azzurri i più attesi). Superato il primato di 184 partecipanti stabilito a Torino 2006.
Dove sarà la cerimonia di chiusura
Il 22 febbraio calerà il sipario in grande stile, nella bellezza senza pari dell’Arena di Verona. Musica, arte e spirito sportivo si fonderanno nella cerimonia di chiusura, che sancirà il passaggio alle Olimpiadi delle Alpi francesi 2030.
Sarà una celebrazione dell’unità e della fratellanza tra atleti e nazioni. L’iconico anfiteatro è stato scelto perché incarna la ricchezza culturale italiana. Il glorioso passato del luogo in connessione con il futuro dello sport.
Olimpiadi Milano Cortina, il calendario delle gare
Ecco il calendario di tutte le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che porteranno a una medaglia. Con giorni e orari da mettere in agenda.
Sabato 7 febbraio
11:30 – Sci alpino – Discesa uomini
13:00 – Sci di fondo – Skiathlon 10 + 10 km donne
16:00 – Pattinaggio di velocità – 3000 m donne
19:57 – Salto con gli sci – Individuale NH donne – Finale
20:17 – Snowboard – Big air uomini Finale Manche 3
Domenica 8 febbraio
11:30 – Sci alpino – Discesa donne
12:30 – Sci di fondo – Skiathlon 10 + 10 km uomini
14:05 – Biathlon – Staffetta mista 4×6 km (D+U)
14:26 – Snowboard – PGS donne Finalina
14:29 – Snowboard – PGS donne Gran finale
14:36 – Snowboard – PGS uomini Finalina
14:39 – Snowboard – PGS uomini Gran finale
16:00 – Pattinaggio di velocità – 5000 m uomini
18:34 – Slittino – Singolo uomini Manche 4
21:55 – Pattinaggio di figura – Gara squadre – Singolo maschile – PL
Lunedì 9 febbraio
13:28 – Sci acrobatico – Freeski slopestyle donne Finale Manche 3
14:00 – Sci alpino – Slalom combinata a squadre uomini
17:30 – Pattinaggio di velocità – 1000 m donne
20:12 – Salto con gli sci – Individuale NH uomini – Turno finale
20:17 – Snowboard – Big air donne Finale Manche 3
Martedì 10 febbraio
12:56 – Short track – Staffetta mista – Finale A
13:13 – Sci di fondo – Sprint donne Finale
13:25 – Sci di fondo – Sprint uomini Finale
13:28 – Sci acrobatico – Freeski slopestyle U Finale Manche 3
13:30 – Biathlon – Individuale 20 km uomini
14:00 – Sci alpino – Slalom combinata a squadre donne
14:05 – Curling – Doppio misto Partita per medaglia bronzo
18:05 – Curling – Doppio misto Partita per medaglia d’oro
18:34 – Slittino – Singolo donne Manche 4
20:00 – Salto con gli sci – Gara a squadre mista – Finale
Mercoledì 11 febbraio
11:30 – Sci alpino – Super G uomini
13:45 – Combinata nordica – Ins. ind. U LH/10 km, Fondo
14:15 – Biathlon – Individuale 15 km donne
14:55 – Sci acrobatico – Gobbe donne Finale 2
18:30 – Pattinaggio di velocità – 1000 m uomini
18:53 – Slittino – Doppio donne Manche 2
19:30 – Pattinaggio di figura – Danza ghiaccio – Danza libera
19:44 – Slittino – Doppio uomini Manche 2
Giovedì 12 febbraio
11:30 – Sci alpino – Super G donne
12:55 – Sci acrobatico – Gobbe uomini Finale 2
13:00 – Sci di fondo – 10 km tecnica libera individuale donne
15:01 – Snowboard – SBX uomini Gran finale
16:30 – Pattinaggio di velocità – 5000 m donne
18:30 – Slittino – Staffetta a squadre
20:28 – Slittino – Halfpipe donne Finale Manche 3
21:31 – Short track – 500 m donne – Finale A
21:43 – Short track – 1000 m uomini – Finale A
Venerdì 13 febbraio
11:45 – Sci di fondo – 10 km tecnica libera individuale uomini
14:00 – Biathlon – Sprint 10 km uomini
14:46 – Snowboard – SBX donne Gran finale
16:00 – Pattinaggio di velocità – 10000 m uomini
19:00 – Pattinaggio di figura – Singolo maschile – Programma libero
20:28 – Snowboard- Halfpipe uomini Finale Manche 3
21:05 – Skeleton – Uomini Batteria 4
Sabato 14 febbraio
11:46 – Sci acrobatico – Parallelo gobbe donne Finalina
11:48 – Sci acrobatico – Parallelo gobbe donne Gran finale
12:00 – Sci di fondo – Staffetta 4×7,5 km donne
13:30 – Sci alpino – Slalom gigante uomini Manche 2
14:45 – Biathlon – Sprint 7,5 km donne
17:00 – Pattinaggio di velocità – 500 m uomini
19:44 – Skeleton – Donne Batteria 4
19:57 – Salto con gli sci – Individuale LH uomini – Turno finale
22:34 – Short track – 1500 m uomini – Finale A
Domenica 15 febbraio
11:15 – Biathlon – Inseguimento 12,5 km uomini
11:46 – Sci acrobatico – Parallelo gobbe uomini
11:48 – Sci acrobatico – Parallelo gobbe uomini Gran Finale
12:00 – Sci di fondo – Staffetta 4×7,5 km uomini
13:30 – Sci alpino – Slalom gigante donne Manche 2
14:40 – Snowboard cross a squadre Gran finale
14:45 – Biathlon – Inseguimento 10 km donne
17:03 – Pattinaggio di velocità – 500 m donne
18:00 – Skeleton – Gara a squadre mista
19:57 – Salto con gli sci – Ind. trampolino grande donne – Finale
L’ultima settimana di medaglie
Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 arrivano alla settimana finale: ecco il calendario delle gare da medaglia.
Lunedì 16 febbraio
13:30 – Sci alpino – Slalom uomini Manche 2
12:42 – Short track – 1000 m donne – Finale A
21:06 – Bob – Mono bob donne Prova 4
20:00 – Pattinaggio di figura – Coppie di artistico – Programma libero
20:17 – Sci acrobatico – Freeski BA donne Finale Manche 3
20:20 – Salto con gli sci – Super team uomini – Finale
Martedì 17 febbraio
13:45 – Combinata nordica – Inseguimento ind. U NH/10 km fondo
13:54 – Snowboard – Slopestyle D Finale Manche 3
14:30 – Biathlon – Staffetta 4×7,5 km uomini
16:22 – Pattinaggio di velocità – Inseguimento a squadre uomini Finale B
16:28 – Pattinaggio di velocità – Inseguimento a squadre uomini Finale A
16:41 – Pattinaggio di velocità – Inseguimento a squadre D Finale B
16:47 – Pattinaggio di velocità – Inseguimento a squadre D Finale A
20:17 – Sci acrobatico – Freeski BA uomini Finale Manche 3
21:05 – Bob a 2 uomini Prova 4
Mercoledì 18 febbraio
11:45 – Sci di fondo – Sprint tecnica libera a squadre D Finale
12:15 – Sci di fondo – Sprint tecnica libera a squadre U Finale
12:30 – Sci acrobatico – Salti donne Finale 2
13:28 – Snowboard – Slopestyle uomini Finale Manche 3
13:30 – Sci alpino – Slalom donne Manche 2
14:45 – Biathlon – Staffetta 4×6 km donne
20:59 – Short track – Staffetta 3000 m donne – Finale A
21:29 – Short track – 500 m uomini – Finale A
Giovedì 19 febbraio
12:30 – Sci acrobatico – Salti uomini Finale 2
13:55 – Sci alpinismo – Sprint donne Finale
14:00 – Combinata nordica – Team sprint, Sci di fondo
14:15 – Sci alpinismo – Sprint uomini Finale
14:40 – Hockey su ghiaccio – Donne Partita per la medaglia di bronzo
16:30 – Pattinaggio di velocità – 1500 m uomini
19:00 – Pattinaggio di figura – Singolo femminile – Programma libero
19:10 – Hockey su ghiaccio – Donne Partita per la medaglia d’oro
Venerdì 20 febbraio
13:15 – Sci acrobatico – Ski cross donne Gran finale
14:15 – Biathlon – 15 km massa uomini
16:30 – Pattinaggio di velocità – 1500 m donne
19:05 – Curling – Uomini Partita per la medaglia di bronzo
20:28 – Sci acrobatico – Freeski halfpipe uomini Finale Manche 3
21:29 – Short track – Staffetta 5000 m uomini – Finale A
22:03 – Short track – 1500 m donne – Finale A
Sabato 21 febbraio
11:00 – Sci di fondo – 50 km tecnica classica mass start uomini
11:45 – Sci acrobatico – Salti a squadre mista Finale 2
13:15 – Sci acrobatico – Ski cross uomini Gran finale
13:30 – Sci alpinismo – Staffetta mista Finale
14:05 – Curling – Donne Partita per la medaglia di bronzo
14:15 – Biathlon – 12,5 km massa donne
16:40 – Pattinaggio di velocità – Mass start uomini Finale
17:15 – Pattinaggio di velocità – Mass start donne Finale
19:05 – Curling – Uomini Partita per la medaglia d’oro
20:28 – Sci acrobatico – Freeski halfpipe donne Finale Manche 3
20:40 – Hockey su ghiaccio – Uomini Partita per la medaglia di bronzo
21:05 – Bob a 2 donne Prova 4
Domenica 22 febbraio
10:00 – Sci di fondo – 50 km tecnica classica mass start donne
11:05 – Curling – Donne Partita per la medaglia d’oro
12:15 – Bob a 4 uomini Prova 4
14:10 – Hockey su ghiaccio – Uomini Partita per la medaglia d’oro