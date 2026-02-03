Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: dove vederle, cerimonia d’apertura, calendario gare

Piroette e salti su lame sottili, acrobazie sulla tavola da snow, slalom di tecnica e velocità tra paletti ravvicinati… Le emozioni di neve e ghiaccio stanno per scaldarci. Tanto attese, finalmente alle porte, ecco le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Più di 3.500 atleti provenienti da 93 Paesi accorrono in Italia per coronare un sogno. In palio 195 medaglie in 16 discipline, dalla combinata nordica al bob, dallo sci alpino al pattinaggio di figura. Ci saranno 196 italiani, per una spedizione azzurra da record.

Il sacro braciere sta per ardere. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: gli sport attesi, le sedi, la cerimonia d’apertura, il calendario delle gare da medaglia.

Photo by Matthias Hangst/Getty Images Federico Pellegrino celebra la medaglia d’oro nella finale di sci di fondo sprint da 1,6 km ai Campionati mondiali di sci nordico FIS, il 23 febbraio 2017 a Lahti, Finlandia

Quando si svolgono le Olimpiadi invernali

Dal 6 al 22 febbraio 2026 gli occhi di tutto il mondo sono puntati sull’Italia.

Tutto inizia da Milano dove, venerdì 6 febbraio allo Stadio San Siro, la cerimonia d’apertura segnerà l’inizio ufficiale dei Giochi olimpici invernali. Ci saranno ben due bracieri olimpici, uno posizionato nel capoluogo lombardo, presso l’Arco della Pace, luogo iconico della città. L’altro si troverà a Cortina d’Ampezzo, in piazza Dibona, il centro nevralgico della località montana.

In verità, le gare cominceranno prima ancora della cerimonia ufficiale, già il 4 febbraio con il curling. Ma solo dal 7 febbraio scatteranno le medaglie.

Le sedi delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Le gare saranno dislocate su più luoghi. A Milano si svolgono hockey su ghiaccio, pattinaggio di figura, short track e pattinaggio di velocità.

Cortina d’Ampezzo, nel ventre delle maestose Dolomiti venete, è sede dello sci alpino femminile, sulle svettanti Tofane, e poi di curling, bob, skeleton e slittino.

A Bormio la pista Stelvio, in Valtellina, sarà location spettacolare dello sci alpino maschile e dello sci d’alpinismo. Volteggi e funambolismi avranno dimora a Livigno con lo sci acrobatico e lo snowboard.

In Trentino, a Tesero, le gare di sci di fondo e combinata nordica. A Predazzo salto con gli sci e il segmento di salto delle competizioni di combinata nordica. Fino ad arrivare a un passo dal confine austriaco, in provincia di Bolzano, a Rasun-Anterselva: tra le vette delle Alpi va di scena il biathlon.

Dove vedere le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Sarà possibile vedere le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in chiaro in diretta su Rai 2, che sarà la rete olimpica, e in streaming su Raiplay. La Rai seguirà le principali competizioni dove saranno protagonisti gli atleti italiani. La cerimonia d’apertura è invece affidata a Rai 1, il 6 febbraio a partire dalle 19.50, per tre ore di spettacolo.

Per la copertura totale dell’evento ci sono le piattaforme di streaming HBO Max e Discovery+ con Eurosport.

Photo by Arturo Holmes/Getty Images for MTV Mariah Carey agli MTV Video Music Awards, Elmont, New York, 7 settembre 2025

Una cerimonia d’apertura diffusa

Se lo stadio San Siro di Milano sarà il fulcro della cerimonia d’apertura, anche la festa inaugurale – così come le gare olimpiche – avrà una geografia diffusa. Coinvolgerà pure Cortina d’Ampezzo e le altre località che faranno da cornice alle Olimpiadi.

L’evento ruoterà attorno al concetto di “Armonia”, per trasmettere un messaggio universale di pace, unità e dialogo. La mente creativa alla spalle è quella di Marco Balich, che vanta un palmarès di 16 cerimonie olimpiche: sua anche l’altra celebrazione italiana, quella di vent’anni fa per i Giochi Olimpici Invernali di Torino.

La sera del 6 febbraio risuonerà la voce potente di Mariah Carey, superstar globale che canterà in italiano. Tra gli ospiti della cerimonia d’apertura ci saranno anche artisti italiani di allure internazionale: la cantante da Golden Globe Laura Pausini, il tenore Andrea Bocelli, il rapper Ghali, l’attore Pierfrancesco Favino e la stella di The White Lotus Sabrina Impacciatore.

Auro Bulbarelli, che sarà la voce della telecronaca Rai della cerimonia, ha soffiato sulle attese: «Ci sarà una sorpresa clamorosa del capo dello Stato Sergio Mattarella, paragonabile a quanto avvenuto a Londra 2012 con la regina Elisabetta e James Bond».

I numeri degli atleti italiani

Federica Brignone, Arianna Fontana, Federico Pellegrino e Amos Mosaner: saranno loro i portabandiera della squadra italiana alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Fontana, pattinatrice ai suoi sesti Giochi e atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi invernali, e Pellegrino, fondista da due argenti, saranno gli alfieri nel corso dell’evento inaugurale di Milano. Brignone, sciatrice da tre medaglie olimpiche più forte degli infortuni, e Mosaner, oro a Pechino nel curling, guideranno la delegazione azzurra nel corso dell’appuntamento di Cortina. È la prima volta che un Paese avrà quattro portabandiera.

Saranno i rappresentanti di una nutritissima delegazione. L’Italia sarà presente in tutte e 16 le discipline con 196 atleti, 103 uomini e 93 donne (qui gli azzurri i più attesi). Superato il primato di 184 partecipanti stabilito a Torino 2006.

Dove sarà la cerimonia di chiusura

Il 22 febbraio calerà il sipario in grande stile, nella bellezza senza pari dell’Arena di Verona. Musica, arte e spirito sportivo si fonderanno nella cerimonia di chiusura, che sancirà il passaggio alle Olimpiadi delle Alpi francesi 2030.

Sarà una celebrazione dell’unità e della fratellanza tra atleti e nazioni. L’iconico anfiteatro è stato scelto perché incarna la ricchezza culturale italiana. Il glorioso passato del luogo in connessione con il futuro dello sport.

Photo by Lillian Suwanrumpha/ AFP via Getty Images Amos Mosaner alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, 8 febbraio

Olimpiadi Milano Cortina, il calendario delle gare

Ecco il calendario di tutte le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che porteranno a una medaglia. Con giorni e orari da mettere in agenda.

Sabato 7 febbraio

11:30 – Sci alpino – Discesa uomini

13:00 – Sci di fondo – Skiathlon 10 + 10 km donne

16:00 – Pattinaggio di velocità – 3000 m donne

19:57 – Salto con gli sci – Individuale NH donne – Finale

20:17 – Snowboard – Big air uomini Finale Manche 3

Domenica 8 febbraio

11:30 – Sci alpino – Discesa donne

12:30 – Sci di fondo – Skiathlon 10 + 10 km uomini

14:05 – Biathlon – Staffetta mista 4×6 km (D+U)

14:26 – Snowboard – PGS donne Finalina

14:29 – Snowboard – PGS donne Gran finale

14:36 – Snowboard – PGS uomini Finalina

14:39 – Snowboard – PGS uomini Gran finale

16:00 – Pattinaggio di velocità – 5000 m uomini

18:34 – Slittino – Singolo uomini Manche 4

21:55 – Pattinaggio di figura – Gara squadre – Singolo maschile – PL

Lunedì 9 febbraio

13:28 – Sci acrobatico – Freeski slopestyle donne Finale Manche 3

14:00 – Sci alpino – Slalom combinata a squadre uomini

17:30 – Pattinaggio di velocità – 1000 m donne

20:12 – Salto con gli sci – Individuale NH uomini – Turno finale

20:17 – Snowboard – Big air donne Finale Manche 3

Martedì 10 febbraio

12:56 – Short track – Staffetta mista – Finale A

13:13 – Sci di fondo – Sprint donne Finale

13:25 – Sci di fondo – Sprint uomini Finale

13:28 – Sci acrobatico – Freeski slopestyle U Finale Manche 3

13:30 – Biathlon – Individuale 20 km uomini

14:00 – Sci alpino – Slalom combinata a squadre donne

14:05 – Curling – Doppio misto Partita per medaglia bronzo

18:05 – Curling – Doppio misto Partita per medaglia d’oro

18:34 – Slittino – Singolo donne Manche 4

20:00 – Salto con gli sci – Gara a squadre mista – Finale

Mercoledì 11 febbraio

11:30 – Sci alpino – Super G uomini

13:45 – Combinata nordica – Ins. ind. U LH/10 km, Fondo

14:15 – Biathlon – Individuale 15 km donne

14:55 – Sci acrobatico – Gobbe donne Finale 2

18:30 – Pattinaggio di velocità – 1000 m uomini

18:53 – Slittino – Doppio donne Manche 2

19:30 – Pattinaggio di figura – Danza ghiaccio – Danza libera

19:44 – Slittino – Doppio uomini Manche 2

Photo by Roberto Schmidt / AFP via Getty Images Arianna Fontana supera la sudcoreana Choi Minjeong nei 500 metri di pattinaggio di velocità su pista corta, Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018

Giovedì 12 febbraio

11:30 – Sci alpino – Super G donne

12:55 – Sci acrobatico – Gobbe uomini Finale 2

13:00 – Sci di fondo – 10 km tecnica libera individuale donne

15:01 – Snowboard – SBX uomini Gran finale

16:30 – Pattinaggio di velocità – 5000 m donne

18:30 – Slittino – Staffetta a squadre

20:28 – Slittino – Halfpipe donne Finale Manche 3

21:31 – Short track – 500 m donne – Finale A

21:43 – Short track – 1000 m uomini – Finale A

Venerdì 13 febbraio

11:45 – Sci di fondo – 10 km tecnica libera individuale uomini

14:00 – Biathlon – Sprint 10 km uomini

14:46 – Snowboard – SBX donne Gran finale

16:00 – Pattinaggio di velocità – 10000 m uomini

19:00 – Pattinaggio di figura – Singolo maschile – Programma libero

20:28 – Snowboard- Halfpipe uomini Finale Manche 3

21:05 – Skeleton – Uomini Batteria 4

Sabato 14 febbraio

11:46 – Sci acrobatico – Parallelo gobbe donne Finalina

11:48 – Sci acrobatico – Parallelo gobbe donne Gran finale

12:00 – Sci di fondo – Staffetta 4×7,5 km donne

13:30 – Sci alpino – Slalom gigante uomini Manche 2

14:45 – Biathlon – Sprint 7,5 km donne

17:00 – Pattinaggio di velocità – 500 m uomini

19:44 – Skeleton – Donne Batteria 4

19:57 – Salto con gli sci – Individuale LH uomini – Turno finale

22:34 – Short track – 1500 m uomini – Finale A

Domenica 15 febbraio

11:15 – Biathlon – Inseguimento 12,5 km uomini

11:46 – Sci acrobatico – Parallelo gobbe uomini

11:48 – Sci acrobatico – Parallelo gobbe uomini Gran Finale

12:00 – Sci di fondo – Staffetta 4×7,5 km uomini

13:30 – Sci alpino – Slalom gigante donne Manche 2

14:40 – Snowboard cross a squadre Gran finale

14:45 – Biathlon – Inseguimento 10 km donne

17:03 – Pattinaggio di velocità – 500 m donne

18:00 – Skeleton – Gara a squadre mista

19:57 – Salto con gli sci – Ind. trampolino grande donne – Finale

Photo by Mattia Ozbot/Getty Images Livigno

L’ultima settimana di medaglie

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 arrivano alla settimana finale: ecco il calendario delle gare da medaglia.

Lunedì 16 febbraio

13:30 – Sci alpino – Slalom uomini Manche 2

12:42 – Short track – 1000 m donne – Finale A

21:06 – Bob – Mono bob donne Prova 4

20:00 – Pattinaggio di figura – Coppie di artistico – Programma libero

20:17 – Sci acrobatico – Freeski BA donne Finale Manche 3

20:20 – Salto con gli sci – Super team uomini – Finale

Martedì 17 febbraio

13:45 – Combinata nordica – Inseguimento ind. U NH/10 km fondo

13:54 – Snowboard – Slopestyle D Finale Manche 3

14:30 – Biathlon – Staffetta 4×7,5 km uomini

16:22 – Pattinaggio di velocità – Inseguimento a squadre uomini Finale B

16:28 – Pattinaggio di velocità – Inseguimento a squadre uomini Finale A

16:41 – Pattinaggio di velocità – Inseguimento a squadre D Finale B

16:47 – Pattinaggio di velocità – Inseguimento a squadre D Finale A

20:17 – Sci acrobatico – Freeski BA uomini Finale Manche 3

21:05 – Bob a 2 uomini Prova 4

Mercoledì 18 febbraio

11:45 – Sci di fondo – Sprint tecnica libera a squadre D Finale

12:15 – Sci di fondo – Sprint tecnica libera a squadre U Finale

12:30 – Sci acrobatico – Salti donne Finale 2

13:28 – Snowboard – Slopestyle uomini Finale Manche 3

13:30 – Sci alpino – Slalom donne Manche 2

14:45 – Biathlon – Staffetta 4×6 km donne

20:59 – Short track – Staffetta 3000 m donne – Finale A

21:29 – Short track – 500 m uomini – Finale A

Giovedì 19 febbraio

12:30 – Sci acrobatico – Salti uomini Finale 2

13:55 – Sci alpinismo – Sprint donne Finale

14:00 – Combinata nordica – Team sprint, Sci di fondo

14:15 – Sci alpinismo – Sprint uomini Finale

14:40 – Hockey su ghiaccio – Donne Partita per la medaglia di bronzo

16:30 – Pattinaggio di velocità – 1500 m uomini

19:00 – Pattinaggio di figura – Singolo femminile – Programma libero

19:10 – Hockey su ghiaccio – Donne Partita per la medaglia d’oro

Photo by Jonas Ericsson/Agence Zoom/Getty Images Federica Brignone durante lo slalom gigante della Coppa del Mondo di sci alpino, l’8 marzo 2025 ad Are, Svezia

Venerdì 20 febbraio

13:15 – Sci acrobatico – Ski cross donne Gran finale

14:15 – Biathlon – 15 km massa uomini

16:30 – Pattinaggio di velocità – 1500 m donne

19:05 – Curling – Uomini Partita per la medaglia di bronzo

20:28 – Sci acrobatico – Freeski halfpipe uomini Finale Manche 3

21:29 – Short track – Staffetta 5000 m uomini – Finale A

22:03 – Short track – 1500 m donne – Finale A

Sabato 21 febbraio

11:00 – Sci di fondo – 50 km tecnica classica mass start uomini

11:45 – Sci acrobatico – Salti a squadre mista Finale 2

13:15 – Sci acrobatico – Ski cross uomini Gran finale

13:30 – Sci alpinismo – Staffetta mista Finale

14:05 – Curling – Donne Partita per la medaglia di bronzo

14:15 – Biathlon – 12,5 km massa donne

16:40 – Pattinaggio di velocità – Mass start uomini Finale

17:15 – Pattinaggio di velocità – Mass start donne Finale

19:05 – Curling – Uomini Partita per la medaglia d’oro

20:28 – Sci acrobatico – Freeski halfpipe donne Finale Manche 3

20:40 – Hockey su ghiaccio – Uomini Partita per la medaglia di bronzo

21:05 – Bob a 2 donne Prova 4

Domenica 22 febbraio

10:00 – Sci di fondo – 50 km tecnica classica mass start donne

11:05 – Curling – Donne Partita per la medaglia d’oro

12:15 – Bob a 4 uomini Prova 4

14:10 – Hockey su ghiaccio – Uomini Partita per la medaglia d’oro