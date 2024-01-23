Oscar 2024, tutte le nomination: c’è Io Capitano!

Nomination agli Oscar 2024? Io capitano ce l’ha fatta! Il film di Matteo Garrone, che racconta il viaggio dal Senegal alle coste dell’Italia, tra sogno e cruda realtà, è nella cinquina finale che corre per l’Oscar al miglior film internazionale.

Annunciate dagli attori Zazie Beetz e Jack Quaid, le nomination agli Oscar arridono all’Italia. Ma il re delle candidature è sicuramente Oppenheimer, film frontrunner con 13 nomination. Il biopic sul padre della bomba atomica dopo aver trionfato ai Golden Gobe pregusta nuove glorie. Lo segue Povere creature! di Yorgos Lanthimos, con una Emma Stone scatenata, con 11. A ruota ecco Killers of the Flower Moon del solito Martin Scorsese con 10, quindi Barbie con otto. Il film sulla bambola Mattel vede proprio la sua raggiante e rosea protagonista, Margot Robbie, esclusa dalle attrici più brave.

Tutti e quattro i film in cima alle nomination sono in corsa per l’Oscar più importante, quello al miglior film dell’anno, insieme ad American Fiction, The Holdovers – Lezioni di vita, Maestro, Past Lives, La zona d’interesse e al film “caso” degli Oscar, Anatomia di una caduta. Il film francese, infatti, sta facendo incetta di premi americani, dal Golden Globe al Critics’ Choice Award come miglior film straniero. Palma d’oro a Cannes, eppure non è stato scelto dalla Francia come proprio rappresentante agli Oscar (che ha preferito The taste of things di Tran Anh Hung), secondo alcuni per motivi politici. La regista Justine Triet, infatti, nel discorso di ringraziamento in Costa Azzurra, ha criticato fortemente il governo francese. The taste of things: non pervenuto nella lista finale delle nomination agli Oscar 2024.

Tra gli attori protagonisti in corsa per l’Oscar non può mancare Cillian Murphy, che fu il fisico diviso tra scienza ed etica in Oppenheimer. Il suo rivale più ostico? Probabilmente il divertente Paul Giamatti dall’occhio bieco di The Holdovers – Lezioni di vita.

Tra le ladies la sfida sembra a tre: tra l’irrefrenabile Emma Stone, rinata alla vita come una novella Frankeisten in Povere creature!, la “temibile” Lily Gladstone che ha già conquistato il Golden Globe per Killers of the Flower Moon e la tedesca Sandra Hüller, impenetrabile in Anatomia di una caduta.

La cerimonia di premiazione degli Academy Awards, edizione numero 96, si svolgerà il 10 marzo 2024 a Los Angeles al Dolby Theatre. Sarà presentata nuovamente da Jimmy Kimmel, alla sua quarta conduzione dopo le edizioni del 2017, 2018 e 2023.

Qui l’annuncio delle nomination:

Ecco tutte le nomination agli Oscar 2024.

Oscar al miglior film

Oppenheimer di Christopher Nolan

Anatomia di una caduta di Justine Triet

Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese

Past lives di Celine Song

Povere creature! di Yorgos Lanthimos

American fiction di Cord Jefferson

Barbie di Greta Gerwig

La zona d’interesse di Jonathan Glazer

The Holdovers – Lezioni di vita di Alexander Payne

Maestro di Bradley Cooper

Oscar alla migliore regia

Christopher Nolan per Oppenheimer

Jonathan Glazer per La zona d’interesse

Martin Scorsese per Killers of the Flower Moon

Yorgos Lanthimos per Povere creature!

Justine Triet per Anatomia di una caduta

Oscar al miglior attore protagonista

Cillian Murphy per Oppenheimer

Bradley Cooper per Maestro

Paul Giamatti per The Holdovers – Lezioni di vita

Jeffrey Wright per American fiction

Colman Domingo per Rustin

Credits: Netflix Carey Mulligan e Bradley Cooper nel film “Maestro”

Oscar alla migliore attrice protagonista

Annette Bening per Nyad – Oltre l’oceano

Emma Stone per Povere creature!

Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller per Anatomia di una caduta

Carey Mulligan per Maestro

Oscar al miglior attore non protagonista

Mark Ruffalo per Povere creature!

Robert Downey Jr. per Oppenheimer

Ryan Gosling per Barbie

Robert DeNiro per Killers of the Flower Moon

Sterling K. Brown per American fiction

Oscar alla migliore attrice non protagonista

Da’Vine Joy Randolph per The Holdovers – Lezioni di vita

Danielle Brooks per Il colore viola

Jodie Foster per Nyad – Oltre l’oceano

Emily Blunt per Oppenheimer

America Ferrera per Barbie

Oscar al miglior film d’animazione

Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki

Spider-Man: Across the Spider-Verse di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson

Elemental di Peter Sohn

Robot Dreams di Pablo Berger

Nimona di Nick Bruno e Troy Quane

Oscar al miglior film internazionale

Io capitano di Matteo Garrone (Italia)

La società della neve di J.A. Bayona (Spagna)

La zona d’interesse di Jonathan Glazer (Regno Unito)

Perfect days di Wim Wenders (Giappone)

The Teachers’ Lounge di İlker Çatak (Germania)

Credits: Lucky Red Immagine del film “Past lives”

Oscar alla migliore sceneggiatura originale

Arthur Harari e Justine Triet per Anatomia di una caduta

David Hemingson per The Holdovers – Lezioni di vita

Bradley Cooper e Josh Singer pe Maestro

Samy Burch per May December

Celine Song per Past lives

Oscar alla migliore sceneggiatura non originale

Cord Jefferson per American fiction

Greta Gerwig e Noah Baumbach per Barbie

Christopher Nolan per Oppenheimer

Tony McNamara per Povere creature!

Jonathan Glazer per La zona di interesse

Oscar alla migliore fotografia

Edward Lachman per El Conde

Rodrigo Prieto per Killers of the Flower Moon

Matthew Libatique per Maestro

Hoyte van Hoytema per Oppenheimer

Robbie Ryan per Povere creature!

Oscar ai migliori costumi

Jacqueline Durran per Barbie

Jacqueline West per Killers of the Flower Moon

David Crossman & Janty Yates per Napoleon

Ellen Mirojnick per Oppenheimer

Holly Waddington per Povere creature!

Oscar alla migliore colonna sonora

Laura Karpman per American fiction

John Williams per Indiana Jones e il quadrante del destino

Robbie Robertson per Killers of the Flower Moon

Ludwig Göransson per Oppenheimer

Jerskin Fendrix per Povere creature!

Oscar alla migliore canzone originale

The fire inside da Flamin’ Hot

I’m just Ken da Barbie

It never went away da American Symphony

Wahzhazhe (A Song For My People) da Killers of the Flower Moon

What was I made for? da Barbie

Courtesy of Warner Bros Margot Robbie è Barbie nell’omonimo film di Greta Gerwig

Oscar al miglior documentario

Bobi Wine: The People’s president di Christopher Sharp e Moses Bwayo

The eternal memory di Maite Alberdi

Four daughters di Kaouther Ben Hania

To kill a yiger di Nisha Pahuja

20 days in Mariupol di Mstyslav Černov

Oscar al miglior montaggio

Anatomia di una caduta

The Holdovers – Lezioni di vita

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Povere creature!

Oscar alla migliore scenografia

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Povere creature!

Oscar al miglior trucco e acconciatura

Golda

Maestro

Oppenheimer

Povere creature!

La società della neve

Oscar ai migliori effetti visivi

The Creator

Godzilla Minus One

Guardiani della galassia Vol. 3

Mission impossible – Dead Reckoning – Parte uno

Napoleon

Oscar al miglior sonoro

The Creator

Maestro

Mission impossible – Dead Reckoning – Parte uno

Oppenheimer

La zona di interesse

Oscar al miglior cortometraggio documentario

The ABCs of Book Banning di Trish Adlesic, Nazenet Habtezghi e Sheila Nevins

The Barber of Little Rock di John Hoffman, Christine Turner

Island in between di S. Leo Chiang

The last repair shop di Ben Proudfoot, Kris Bowers

Nǎi Nai & Wài Pó di Sean Wang

Oscar al miglior cortometraggio

The after di Misan Harriman

Invincible di Vincent René-Lortie

Knight of fortune di Lasse Lyskjær Noer

Red, white and blue di Nazrin Choudhury

The wonderful story of Henry Sugar di Wes Anderson

Oscar al miglior cortometraggio d’animazione

Letter to a pig di Tal Kantor

Ninety-five senses di Jerusha e Jared Hess

Our uniform di Yegane Moghaddam

Pachyderm di Stéphanie Clement

Was is over! Inspired by the Music of John & Yoko di Dave Mullins