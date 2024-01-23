Oscar 2024, tutte le nomination: c’è Io Capitano!
La storia di migrazione di Matteo Garrone in corsa come miglior film internazionale. Ma è “Oppenheimer” il re delle candidature agli Academy Awards, edizione numero 96
Nomination agli Oscar 2024? Io capitano ce l’ha fatta! Il film di Matteo Garrone, che racconta il viaggio dal Senegal alle coste dell’Italia, tra sogno e cruda realtà, è nella cinquina finale che corre per l’Oscar al miglior film internazionale.
Annunciate dagli attori Zazie Beetz e Jack Quaid, le nomination agli Oscar arridono all’Italia. Ma il re delle candidature è sicuramente Oppenheimer, film frontrunner con 13 nomination. Il biopic sul padre della bomba atomica dopo aver trionfato ai Golden Gobe pregusta nuove glorie. Lo segue Povere creature! di Yorgos Lanthimos, con una Emma Stone scatenata, con 11. A ruota ecco Killers of the Flower Moon del solito Martin Scorsese con 10, quindi Barbie con otto. Il film sulla bambola Mattel vede proprio la sua raggiante e rosea protagonista, Margot Robbie, esclusa dalle attrici più brave.
Tutti e quattro i film in cima alle nomination sono in corsa per l’Oscar più importante, quello al miglior film dell’anno, insieme ad American Fiction, The Holdovers – Lezioni di vita, Maestro, Past Lives, La zona d’interesse e al film “caso” degli Oscar, Anatomia di una caduta. Il film francese, infatti, sta facendo incetta di premi americani, dal Golden Globe al Critics’ Choice Award come miglior film straniero. Palma d’oro a Cannes, eppure non è stato scelto dalla Francia come proprio rappresentante agli Oscar (che ha preferito The taste of things di Tran Anh Hung), secondo alcuni per motivi politici. La regista Justine Triet, infatti, nel discorso di ringraziamento in Costa Azzurra, ha criticato fortemente il governo francese. The taste of things: non pervenuto nella lista finale delle nomination agli Oscar 2024.
Tra gli attori protagonisti in corsa per l’Oscar non può mancare Cillian Murphy, che fu il fisico diviso tra scienza ed etica in Oppenheimer. Il suo rivale più ostico? Probabilmente il divertente Paul Giamatti dall’occhio bieco di The Holdovers – Lezioni di vita.
Tra le ladies la sfida sembra a tre: tra l’irrefrenabile Emma Stone, rinata alla vita come una novella Frankeisten in Povere creature!, la “temibile” Lily Gladstone che ha già conquistato il Golden Globe per Killers of the Flower Moon e la tedesca Sandra Hüller, impenetrabile in Anatomia di una caduta.
La cerimonia di premiazione degli Academy Awards, edizione numero 96, si svolgerà il 10 marzo 2024 a Los Angeles al Dolby Theatre. Sarà presentata nuovamente da Jimmy Kimmel, alla sua quarta conduzione dopo le edizioni del 2017, 2018 e 2023.
Qui l’annuncio delle nomination:
Ecco tutte le nomination agli Oscar 2024.
Oscar al miglior film
Oppenheimer di Christopher Nolan
Anatomia di una caduta di Justine Triet
Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese
Past lives di Celine Song
Povere creature! di Yorgos Lanthimos
American fiction di Cord Jefferson
Barbie di Greta Gerwig
La zona d’interesse di Jonathan Glazer
The Holdovers – Lezioni di vita di Alexander Payne
Maestro di Bradley Cooper
Oscar alla migliore regia
Christopher Nolan per Oppenheimer
Jonathan Glazer per La zona d’interesse
Martin Scorsese per Killers of the Flower Moon
Yorgos Lanthimos per Povere creature!
Justine Triet per Anatomia di una caduta
Oscar al miglior attore protagonista
Cillian Murphy per Oppenheimer
Bradley Cooper per Maestro
Paul Giamatti per The Holdovers – Lezioni di vita
Jeffrey Wright per American fiction
Colman Domingo per Rustin
Oscar alla migliore attrice protagonista
Annette Bening per Nyad – Oltre l’oceano
Emma Stone per Povere creature!
Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon
Sandra Hüller per Anatomia di una caduta
Carey Mulligan per Maestro
Oscar al miglior attore non protagonista
Mark Ruffalo per Povere creature!
Robert Downey Jr. per Oppenheimer
Ryan Gosling per Barbie
Robert DeNiro per Killers of the Flower Moon
Sterling K. Brown per American fiction
Oscar alla migliore attrice non protagonista
Da’Vine Joy Randolph per The Holdovers – Lezioni di vita
Danielle Brooks per Il colore viola
Jodie Foster per Nyad – Oltre l’oceano
Emily Blunt per Oppenheimer
America Ferrera per Barbie
Oscar al miglior film d’animazione
Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki
Spider-Man: Across the Spider-Verse di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson
Elemental di Peter Sohn
Robot Dreams di Pablo Berger
Nimona di Nick Bruno e Troy Quane
Oscar al miglior film internazionale
Io capitano di Matteo Garrone (Italia)
La società della neve di J.A. Bayona (Spagna)
La zona d’interesse di Jonathan Glazer (Regno Unito)
Perfect days di Wim Wenders (Giappone)
The Teachers’ Lounge di İlker Çatak (Germania)
Oscar alla migliore sceneggiatura originale
Arthur Harari e Justine Triet per Anatomia di una caduta
David Hemingson per The Holdovers – Lezioni di vita
Bradley Cooper e Josh Singer pe Maestro
Samy Burch per May December
Celine Song per Past lives
Oscar alla migliore sceneggiatura non originale
Cord Jefferson per American fiction
Greta Gerwig e Noah Baumbach per Barbie
Christopher Nolan per Oppenheimer
Tony McNamara per Povere creature!
Jonathan Glazer per La zona di interesse
Oscar alla migliore fotografia
Edward Lachman per El Conde
Rodrigo Prieto per Killers of the Flower Moon
Matthew Libatique per Maestro
Hoyte van Hoytema per Oppenheimer
Robbie Ryan per Povere creature!
Oscar ai migliori costumi
Jacqueline Durran per Barbie
Jacqueline West per Killers of the Flower Moon
David Crossman & Janty Yates per Napoleon
Ellen Mirojnick per Oppenheimer
Holly Waddington per Povere creature!
Oscar alla migliore colonna sonora
Laura Karpman per American fiction
John Williams per Indiana Jones e il quadrante del destino
Robbie Robertson per Killers of the Flower Moon
Ludwig Göransson per Oppenheimer
Jerskin Fendrix per Povere creature!
Oscar alla migliore canzone originale
The fire inside da Flamin’ Hot
I’m just Ken da Barbie
It never went away da American Symphony
Wahzhazhe (A Song For My People) da Killers of the Flower Moon
What was I made for? da Barbie
Oscar al miglior documentario
Bobi Wine: The People’s president di Christopher Sharp e Moses Bwayo
The eternal memory di Maite Alberdi
Four daughters di Kaouther Ben Hania
To kill a yiger di Nisha Pahuja
20 days in Mariupol di Mstyslav Černov
Oscar al miglior montaggio
Anatomia di una caduta
The Holdovers – Lezioni di vita
Oppenheimer
Killers of the Flower Moon
Povere creature!
Oscar alla migliore scenografia
Barbie
Killers of the Flower Moon
Napoleon
Oppenheimer
Povere creature!
Oscar al miglior trucco e acconciatura
Golda
Maestro
Oppenheimer
Povere creature!
La società della neve
Oscar ai migliori effetti visivi
The Creator
Godzilla Minus One
Guardiani della galassia Vol. 3
Mission impossible – Dead Reckoning – Parte uno
Napoleon
Oscar al miglior sonoro
The Creator
Maestro
Mission impossible – Dead Reckoning – Parte uno
Oppenheimer
La zona di interesse
Oscar al miglior cortometraggio documentario
The ABCs of Book Banning di Trish Adlesic, Nazenet Habtezghi e Sheila Nevins
The Barber of Little Rock di John Hoffman, Christine Turner
Island in between di S. Leo Chiang
The last repair shop di Ben Proudfoot, Kris Bowers
Nǎi Nai & Wài Pó di Sean Wang
Oscar al miglior cortometraggio
The after di Misan Harriman
Invincible di Vincent René-Lortie
Knight of fortune di Lasse Lyskjær Noer
Red, white and blue di Nazrin Choudhury
The wonderful story of Henry Sugar di Wes Anderson
Oscar al miglior cortometraggio d’animazione
Letter to a pig di Tal Kantor
Ninety-five senses di Jerusha e Jared Hess
Our uniform di Yegane Moghaddam
Pachyderm di Stéphanie Clement
Was is over! Inspired by the Music of John & Yoko di Dave Mullins