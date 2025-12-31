Le 10 serie tv più belle in uscita a gennaio 2026 su Netflix, Disney+, Sky, HBO Max

Gialli da districare alla Agatha Christie, morti raccapriccianti nel mondo dell’alta moda, feste danzanti e galateo Regency.

Tra le serie tv in uscita a gennaio 2026 su Netflix, Disney+, Sky e le principali piattaforme e reti, ecco le più belle e attese.

La sua verità

La sua verità è una nuova miniserie thriller americana di 6 episodi che adatta l’omonimo romanzo del 2020 di Alice Feeney (titolo originale His & Hers) e promette colpi di scena. Protagonisti gli attori Tessa Thompson, che è anche produttrice esecutiva (insieme a Jessica Chastain) e Jon Bernthal.

Nel caldo soffocante di Atlanta, Anna (Thompson) vive in un’ossessionante solitudine, allontanandosi dai suoi amici e dalla sua carriera di giornalista televisiva. Ma quando sente parlare di un omicidio a Dahlonega, la sonnolenta cittadina in cui è cresciuta, si rianima e si butta sul caso in cerca di risposte. Il detective Jack Harper (Bernthal) è stranamente sospettoso del suo coinvolgimento e la spinge al centro dell’indagine che lui stesso sta conducendo. Ma ogni storia ha due facce: His & Hers, quella di lui, quella di lei, il che vuol dire che qualcuno sta sempre mentendo.

Dall’8 gennaio 2026 in streaming su Netflix.

Credis: Courtesy of Netflix © 2025 Jon Bernthal e Tessa Thompson ne “La sua verità”

Gomorra – Le origini

Alle origini della Napoli nera di delitti, fazioni e giochi di droga. Il prequel di Gomorra, storica serie tv di Sky Original, racconta la perdita dell’innocenza del giovane Pietro Savastano, catturando un’epoca che ha definito il volto della criminalità moderna. Lo interpreta Luca Lubrano.

Ambientata sotto il Vesuvio nel 1977, Gomorra – Le origini è la storia di come tutto è iniziato: di come il futuro boss di Secondigliano entrerà nel mondo della criminalità, sullo sfondo di una città in piena trasformazione, povera, segnata dal contrabbando di sigarette e all’alba dell’arrivo dell’eroina. Una nuova prospettiva sulle radici del potere di Pietro, catturando un’epoca che ha definito il volto della malavita moderna.

Composta da 6 puntate e creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, tra le serie tv più attese di gennaio 2026, nei primi quattro episodi è diretta da Marco D’Amore, che è anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto nonché già indimenticabile protagonista di Gomorra – La serie nei panni di Ciro Di Marzio.

Dal 9 gennaio 2026 su Sky e in streaming su Now.

Hijack 2

Torna la serie tv thriller con Idris Elba, sia attore protagonista che produttore esecutivo.

Nella seconda stagione di Hijack un treno della metropolitana di Berlino e i suoi passeggeri vengono presi in ostaggio, mentre le autorità si affrettano a salvare centinaia di vite. Sam Nelson (Elba), esperto negoziatore che già nella prima stagione mediò una fine pacifica al dirottamento di un volo da Dubai a Londra, è al centro della crisi a bordo. Una decisione sbagliata potrebbe significare il disastro. Non a caso, “Hijack” in inglese significa “dirottamento”.

Il cast ritrova Christine Adams, Max Beesley e Archie Panjabi, e dà il benvenuto a Christian Näthe, Clare-Hope Ashitey, Lisa Vicari, Toby Jones, Karima McAdams e Christiane Paul.

Dal 14 gennaio 2026 su Apple TV con i primi due degli 8 episodi totali, seguiti da una puntata settimanale fino al 25 febbraio.

I sette quadranti di Agatha Christie

Dal giallo I sette quadranti firmato Agatha Christie alla mini serie tv di 3 episodi che promette mistero e stile British.

Nell’Inghilterra del 1925, in occasione di una sontuosa festa presso una casa di campagna, uno scherzo sembra avere conseguenze terribili e mortali. Dei ragazzoni benestanti hanno posizionato otto sveglie nella camera di un amico, per svegliarlo nella notte. Ma l’indomani l’amico è morto. Toccherà alla più improbabile detective, la vivace e curiosa Lady Eileen “Bundle” Brent (interpretata da Mia McKenna-Bruce), svelare un agghiacciante complotto che cambierà la sua vita e risolvere il mistero della dimora.

Nel cast anche Helena Bonham Carter e Martin Freeman.

Dal 15 gennaio 2026 in streaming su Netflix.

Star Trek: Starfleet Academy

Una nuova avventura nell’universo fantascientifico di Star Trek, che i fan stanno aspettando con animo diviso: chi in felice attesa, chi già carico di pregiudizi e critiche, temendo che la saga possa essere snaturata e virata troppo verso il pubblico teen.

Dodicesima serie del franchise, composta da 10 episodi, Star Trek: Starfleet Academy segue una nuova classe di cadetti mentre si addestrano sotto gli occhi attenti ed esigenti dei migliori della Flotta Stellare. Insieme affronteranno gli alti e bassi della vita in accademia: stringeranno amicizie indistruttibili, si scontreranno in rivalità esplosive, vivranno i primi amori e affronteranno il loro destino come la prossima generazione di ufficiali della Flotta Stellare. Finché un misterioso nuovo nemico non minaccerà sia l’Accademia che la Federazione stessa.

Holly Hunter interpreta il capitano e cancelliere dell’Accademia della Flotta Stellare. Paul Giamatti è il villain che non ti aspetti. Nel cast anche Sandro Rosta, Karim Diané, Kerrice Brooks, George Hawkins, Bella Shepard e Zoë Steiner. E ci sono anche Tig Notaro e Robert Picardo, che riprendono i ruoli di Jett Reno e del Dottore.

Dal 15 gennaio 2026 su Paramount+. Un nuovo episodio uscirà ogni settimana fino al 12 marzo.

A knight of the Seven Kingdoms

Ancora il mondo fantasy nato dalla penna di George R. R. Martin e ambientato nello scenario delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. Torniamo nel continente di Westeros, ma circa un secolo prima delle vicende della serie cult Il Trono di Spade.

Basata su tre novelle dello scrittore americano, la nuova serie di 6 episodi ha toni meno sanguinari e più da avventura on the road. Protagonisti un cavaliere errante, interpretato da Peter Claffey, e il futuro re Aegon V della casa Targaryen, incarnato dal piccolo Dexter Sol Ansell.

Tra le serie tv più attese di gennaio 2026, Il cavaliere dei Sette Regni debutta sulla nuova piattaforma di streaming HBO Max, che arriva in Italia proprio poco prima dell’uscita della serie, il 13 gennaio.

Dal 18 gennaio 2026 su HBO Max.

The Beauty

Sangue e mistero tra passerelle e sfilate, in 11 episodi. Nuova serie tv americana di FX, dall’executive producer Ryan Murphy, The Beauty è un thriller globale che chiede: cosa siamo disposti a sacrificare per la perfezione?

Il mondo dell’alta moda viene sconvolto quando alcune top model internazionali cominciano a morire in circostanze inesplicabili e raccapriccianti. Gli agenti dell’FBI Cooper Madsen (Evan Peters) e Jordan Bennett (Rebecca Hall) sono mandati a Parigi per scoprire la verità. Man mano che approfondiscono il caso, vengono a sapere di un virus sessualmente trasmissibile che trasforma le persone comuni in esseri fisicamente perfetti, ma con conseguenze terrificanti. La loro indagine li porta nel mirino di “The Corporation” (Ashton Kutcher), un oscuro miliardario del settore tecnologico che ha creato in segreto un farmaco miracoloso chiamato “The Beauty” e che è disposto a tutto pur di proteggere il suo impero.

Dal 22 gennaio 2026 su Disney+ con i primi tre episodi. La serie proseguirà ogni giovedì con un nuovo episodio e si concluderà, per ciascuna delle due settimane finali, con un doppio episodio.

Credis: Philippe Antonello/FX Bella Hadid in “The Beauty”

Shrinking 3

Co-creata da Jason Segel, Bill Lawrence e Brett Goldstein, torna la serie tv comedy su terapia e dolore, da affrontare con il sorriso. E con la terza stagione tornano ovviamente gli attori protagonisti Harrison Ford e lo stesso Segel, nei panni del terapeuta Jimmy che inizia a infrangere le regole col dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa. Ignorando così la sua formazione e la sua etica, si ritrova a causare tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone… compresa la sua.

Oltre al cast storico, Shrinking 3 vede il ritorno delle guest star Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick e Cobie Smulders, insieme alle new entry Jeff Daniels e Michael J. Fox.

Dal 28 gennaio 2026 su Apple TV il con il primo degli 11 episodi totali, seguito da una nuova puntata ogni mercoledì fino all’8 aprile.

Credits: Apple Immagine della serie tv “Shrinking 3”

Wonder Man

Ecco la serie tv che porta nel dietro le quinte del remake di un film sui supereroi dal titolo Wonder Man. Yahya Abdul-Mateen II, che già ha interpretato il villain Black Manta nel film DC Comis Aquaman, ora incarna un attore in difficoltà che cerca di guadagnarsi un ruolo proprio nel film suddetto, nella parta di Wonder Man. Una nuova avventura nell’immaginario Marvel.

Serie composta da 8 episodi, ha nel cast anche Demetrius Grosse, Ben Kingsley ed Ed Harris.

Dal 28 gennaio 2026 in streaming su Disney+.

Bridgerton 4

Torna la serie tv tra feste danzanti e galateo Regency, ispirata ai romanzi di successo di Julia Quinn. Con gli otto affiatati fratelli della famiglia Bridgerton in cerca dell’amore e della felicità nell’alta società londinese.

La quarta stagione, tra le serie tv più attese di gennaio 2026, si concentra sul secondogenito bohémien Benedict (Luke Thompson). Nonostante il fratello minore e quello maggiore siano entrambi felicemente sposati, Benedict non ha nessuna intenzione di sistemarsi, finché non incontra un’affascinante invitata vestita d’argento al ballo in maschera di sua madre. La interpreta Yerin Ha.

Bridgerton 4 è composta da 8 episodi.

Dal 29 gennaio 2026 in streaming su Netflix.