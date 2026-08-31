The Gentlemen 2: quando esce, cast, trailer e perché sarà la serie dell’autunno

«Adesso ho le idee più chiare su ciò che voglio. Voglio tutto». Torna il duca di Halstead immaginato da Guy Ritchie e non serve molto da aggiungere per sapere che The Gentlemen 2 sarà la serie tv da non perdere al rientro dal mare, in vista dell’autunno. Perché il prestigiatore del crime britannico ordisce e la malavita, secondo lui, è in doppiopetto e in location da sogno. Dai castelli della campagna inglese ai riverberi del Lago Maggiore, i nuovi intrighi da esplorare sanno anche d’Italia, con tante new entry nostrane al fianco di Theo James.

Dalla data di uscita al cast, dalla trama al trailer, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione di The Gentlemen.

Credits: Netflix Theo James è il duca di Halstead in "The Gentlemen"

Quando esce The Gentlemen 2 e dove vederla

Ispirata all’omonimo film del 2019 sempre firmato da Guy Ritchie, The Gentlemen ha fatto il suo esordio nel 2024 cogliendo i consensi di pubblico e critica, con debutto immediato in cima alla classifica globale Netflix delle serie tv in lingua inglese. Intrisa di aristocratica eleganza e schizzata di sangue, è un divertimento spensierato e godibile. Da nomination ai Golden Globe.

Ora torna con The Gentlemen 2, con otto episodi dal 3 settembre 2026 sul colosso di streaming.

La trama di The Gentlemen 2

Theo James, il bel ragazzo della saga cinematografica Divergent, nel frattempo è un uomo che si disimpegna bene tra whisky, Range Rover e stock di cannabis. Nei panni di Eddie Horniman, duca di Halstead ed ex ufficiale dell'esercito britannico, nella prima stagione lo abbiamo visto ricevere in eredità la vasta tenuta della sua famiglia aristocratica, suo malgrado. E con essa, con sua sorpresa, un impero di marjuana. È finito così per collaborare con Susie Glass, interpretata da Kaya Scodelario, altra attrice da serie cinematografica per i più giovani, quella di Maze Runner.

In The Gentleman 2 è passato un anno da quando Eddie si è alleato con Susie, lavorando per l'impero criminale di Bobby (Ray Winstone), il padre di lei. Mentre puntano a sviluppare la loro attività, Bobby sembra però prendere decisioni sempre più sbagliate. Ora i due devono decidere se agire oppure rischiare di perdere tutto. Ma l'ambizione sfrenata non porta mai a nulla di buono...

La stagione si concentra sul complicato legame tra Eddie e Susie e sulle loro motivazioni spesso contrastanti.

Foto Netflix/Matt Towers Sergio Castellitto in "The Gentlemen 2"

Quanta Italia in The Gentlemen 2

Ormai a suo agio come uomo di potere nel mondo criminale, Eddie vorrà sempre di più. L’ambizione gli calza a pennello come un abito sartoriale. Dalle piantagioni sotterranee di Halstead, nelle campagne inglesi, farà rotta verso le ville sul Lago Maggiore, in Italia. Parte delle riprese, infatti, sono state realizzate nella zona di Pallanza a Verbania. Una ragione in più perché The Gentlemen 2 attragga il pubblico italiano.

«Operano in Italia nell'ombra», ha anticipato il produttore esecutivo e co-sceneggiatore Matthew Read al Tudum Festival. Ma finirà per gravitare nell’orbita di un pericoloso boss italiano, incarnato da Sergio Castellitto, spietato ed elegante. Il suo imprevedibile faccendiere? Ha il volto di Michele Morrone. Nel cast anche Benedetta Porcaroli.

Foto Netflix/Christopher Raphael Benedetta Porcaroli in "The Gentlemen 2"

Il trailer di The Gentlemen 2

Nel teaser trailer di The Gentlemen 2 vediamo Benedetta Porcaroli in paillettes argentate che ammicca alla telecamera, nei panni di Bella. Nelle anticipazioni ci sono richiami alla nobiltà campestre inglese e atmosfere italiche tra motoscafi e mafia. Ci sono sigari, papillon e battute di caccia, e ovviamente sparatorie e uccisioni.

Mentre sta ampliando la sue rete criminale, Eddie si muove anche sul fronte dell'establishment legittimo, accrescendo la sua visibilità. Ogni alleanza sarà messa alla prova.

Ecco il teaser trailer:

Il cast: i ritorni e le new entry

Nessuna preoccupazione: in The Gentleman 2 ritroveremo Daniel Ings nei panni del caotico Freddy, fratello maggiore di Eddie dagli innumerevoli guai che ha conquistato la simpatia dei fan.

Tornano anche Joely Richardson e Jasmine Blackborow, rispettivamente Lady Sabrina Horniman madre di Eddie e la sorella minore Charly, Vinnie Jones nel ruolo del saggio guardiacaccia della tenuta, Michael Vu come capo coltivatore di cannabis e Ruby Sear, la donna misteriosa che gli fa perdere la testa. Riecco anche Harry Goodwins, fratello pugile di Susie, Pearce Quigley nei panni del feroce ed eccentrico boss di Liverpool Gospel John, Giancarlo Esposito in quelli del miliardario che vorrebbe rilevare la tenuta.

Oltre agli italiani già citati, tra le new entry figurano Hugh Bonneville, Benjamin Clementine, Amra Mallassi, Tyler Conti, il pugile professionista britannico Chris Eubank Jr. e la conduttrice televisiva e imprenditrice Maya Jama.

Chi ama lo stile di Guy Ritchie è in fermento: azione, black comedy e dramma familiare, insieme in un mix patinato e al ritmo di un montaggio serrato. Sarà un balsamo per accompagnare il rientro alla routine.