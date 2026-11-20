La stagione invernale sta per entrare nel vivo in tutta Europa, e le Alpi tornano a essere il grande terreno di gioco di chi scia. In quota qualcuno ha già cominciato, gli altri aprono tra fine novembre e metà dicembre. Dalla Svizzera alla Francia, passando per l'Austria, l'offerta mette insieme comprensori sconfinati, villaggi alpini, hotel d'alta quota, ristoranti gourmet e piste che attraversano alcuni dei paesaggi più spettacolari del continente. Quest'inverno, poi, si presenta con impianti nuovi, alberghi che riaprono e qualche ritorno atteso da anni. Ma attenzione a non sottovalutare la Spagna, che sui Pirenei ha una carta da giocare. Ecco dieci località che hanno fatto la storia dello sci europeo per una vacanza sulla neve oltreconfine.

St. Moritz, Svizzera

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A 1.822 metri, in Alta Engadina, nel cantone dei Grigioni, St. Moritz è il posto dove la vacanza invernale è stata inventata, almeno secondo la leggenda: nel 1864 l'albergatore Johannes Badrutt scommise con alcuni clienti inglesi che anche d'inverno si sarebbero trovati bene, e promise di rimborsare il viaggio in caso contrario. Tornarono, e restarono fino a Pasqua. Da allora qui sono passate due Olimpiadi, nel 1928 e nel 1948, e il lago ghiacciato ai piedi del paese è diventato un palcoscenico: ci si gioca a polo, ci corrono i cavalli, ci sfilano le auto d'epoca. Intorno, grandi alberghi che hanno più di un secolo e una luce, quella dell'Engadina, che è parte della fama del posto.

Il Corvatsch apre il 21 novembre, la Corviglia il 28, giorno in cui torna in funzione anche la funicolare St. Moritz Dorf-Chantarella-Corviglia, rimasta ferma in estate per una revisione importante. Impianti nuovi quest'anno non ce ne sono, ma il calendario è di quelli pieni. Dal 18 al 20 dicembre la Coppa del Mondo femminile porta sulla Corviglia due superG e un gigante. Dal 22 al 24 gennaio si gioca la 42ª Snow Polo World Cup, il torneo su neve nato nel 1985, con la serata di gala per la prima volta all'Hotel Reine Victoria. Il 7, 14 e 21 febbraio tocca alle corse del White Turf, che compie 120 anni. Per tutti gli altri giorni c'è la montagna: si sale fino ai 3.057 metri del Piz Nair e si scia fino al 4 aprile. È il posto giusto per chi vuole vedere da vicino dove tutto è cominciato, e non ha fretta di togliersi gli scarponi.

Zermatt, Svizzera

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In fondo alla valle di Matter, nel Vallese, a 1.620 metri, Zermatt è un paese dove le auto non entrano: ci si arriva in treno da Täsch e ci si muove a piedi o sui piccoli taxi elettrici. Sopra i tetti c'è il Cervino, che da questo versante mostra il profilo più riconoscibile, quello delle cartoline e delle tavolette di cioccolato. Fu Edward Whymper a salirlo per primo, il 14 luglio 1865, in una spedizione che nella discesa costò la vita a quattro compagni: una storia che in paese raccontano ancora, e che ha contribuito a farne una capitale dell'alpinismo prima che dello sci.

Oggi il vantaggio di Zermatt è la quota. Il comprensorio arriva a 3.899 metri, è collegato a Cervinia e dichiara fino a 360 chilometri di piste: si può pranzare in Italia e rientrare in Svizzera con gli sci ai piedi. La stagione è la più lunga delle dieci, dal 1° novembre al 2 maggio. Si è cominciato dal ghiacciaio, il 28 novembre si aggiungono i settori Sunnegga-Rothorn e Gornergrat. La novità è la seggiovia Patrullarve, verso Blauherd: una sei posti costruita dall'altoatesina Leitner prende il posto della vecchia quadriposto, l'impianto più anziano dell'area. Debuttano anche i Matterhorn Ski Safari, sette itinerari per girare il comprensorio tra punti panoramici e soste consigliate, e da quest'inverno l'assicurazione è compresa nel prezzo degli skipass giornalieri e plurigiornalieri.

Courchevel, Francia

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In Savoia, nella valle della Tarantaise, Courchevel è una località nata a tavolino. Nel 1946 fu la prima stazione francese costruita da zero in quota, su disegno dell'urbanista Laurent Chappis, con un'idea che allora era nuova, portare le piste fino alle porte degli alberghi. È fatta di più villaggi a quote diverse, da Le Praz a Courchevel 1850, e in cima ha un altiporto con una pista corta e in pendenza, dove atterrano solo piloti con un'abilitazione specifica. Con il tempo è diventata l'indirizzo più mondano delle 3 Vallées, il comprensorio che si presenta come il più grande del mondo tra quelli collegati, e una destinazione gastronomica: sette ristoranti stellati, per undici stelle complessive.

Quest'inverno Courchevel compie ottant'anni, e li festeggia il giorno stesso dell'apertura, il 4 dicembre, con una grande serata alla Patinoire du Forum. Il 22 dicembre lo stadio Émile-Allais ospita uno slalom di Coppa del Mondo femminile. Intorno, una stagione di inaugurazioni. Il 18 dicembre apre il Saint Roch, cinque stelle del gruppo Maisons Pariente sulla pista di Bellecôte; a metà dicembre l'ex Hôtel des 3 Vallées rinasce come Bourbon Hotel, 31 camere gestite dal gruppo Chapitre Six; a La Tania arrivano l'hotel Bârma e una cabinovia rinnovata, con 52 cabine panoramiche da otto posti. In cima a Chenus, poi, debutta una terrazza in legno di 300 metri quadrati, aperta anche a chi sale senza sci. È il posto per chi alla giornata sulla neve chiede soprattutto un buon finale.

Verbier, Svizzera

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Su un terrazzo esposto a sud, a 1.500 metri sopra la Val de Bagnes, nel Vallese francofono, Verbier ha costruito la propria fama fuori dalle piste battute. Qui si viene per i pendii ripidi, per gli itinerari in neve fresca, per il Mont-Fort che tocca i 3.330 metri e per il Bec des Rosses, la parete delloXtreme Verbier, tappa storica del Freeride World Tour. Il paese, fatto di chalet e di locali dove l'après-ski comincia presto, è la porta delle 4 Vallées, il più grande comprensorio interamente svizzero.

La notizia dell'inverno riguarda un addio. Il 30 agosto la cabinovia Verbier-Savoleyres ha fatto l'ultimo giro: era in servizio dal 1970 ed era l'ultima al mondo a funzionare con il sistema di ammorsamento Giovanola. Al suo posto, a dicembre, entra in funzione per intero il Télémixte Esserts-Savoleyres, un impianto che alterna sulla stessa linea cabine da dieci posti e seggiole da sei, costato 40 milioni di franchi. Per chi scia cambia la geografia della stazione: Verbier e La Tzoumaz si collegano finalmente con gli sci ai piedi, senza passare dalla navetta. Le prime piste, al Lac des Vaux, sono aperte dal 7 novembre, per ora solo nei fine settimana. La stagione vera parte il 5 dicembre con l'Opening Session, e ha una regola tutta sua: chi si presenta vestito da San Nicola paga il giornaliero 5 franchi. Il resto delle 4 Vallées segue il 12 dicembre.

Kitzbühel, Austria

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In Tirolo, a 762 metri, Kitzbühel è prima di tutto una cittadina: uncentro di origine medievale con le facciate colorate, le insegne in ferro battuto e una storia sciistica che comincia nel 1893, quando Franz Reisch scese dal Kitzbüheler Horn con un paio di sci fatti arrivare dalla Norvegia. Poi c'è la Streif, e lì il tono cambia. È la discesa più temuta della Coppa del Mondo: alla Mausefalle, il salto iniziale, la pendenza arriva all'85 per cento, e gli atleti superano i 140 chilometri orari. L'87ª edizione delle gare dell'Hahnenkamm è in programma dal 18 al 24 gennaio, con le tre prove principali il 22, il 23 e il 24: una settimana in cui la città diventa il centro dello sci mondiale.

La stagione, qui, è partita prima che altrove: dal 6 novembre si scia al Resterkogel, su neve conservata dall'inverno scorso. Il primo fine settimana all'Hahnenkamm è previsto per il 21 e 22 novembre, il collegamento completo fino alla Resterhöhe dall'11 dicembre, il gran finale tra il 30 marzo e il 4 aprile. Impianti nuovi non ce ne sono, ma la società che gestisce il comprensorio ha investito circa 36 milioni di euro: un bacino per l'innevamento da circa 100mila metri cubi, un tunnel sciistico di 65 metri che elimina l'incrocio tra una pista blu e una nera, un parcheggio rifatto alla stazione a valle della Fleckalm.

Lech am Arlberg, Austria

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A 1.450 metri, nel Vorarlberg, lungo il fiume da cui prende il nome, Lech è un paese che ha scelto di restare paese. Una chiesa, un ponte di legno, alberghi a conduzione familiare che si tramandano da generazioni. La sua notorietà è discreta e sempre uguale. Ogni inverno la famiglia reale olandese si mette in posa sulla neve per la foto di rito, e poi sparisce sulle piste come tutti gli altri. Poco più su c'è Zürs, dove nel 1906 si tenne il primo corso di sci e nel 1937 entrò in funzione il primo skilift d'Austria.

Lech e Zürs stanno al centro di Ski Arlberg, che si presenta come il comprensorio più grande del Paese: 301 chilometri di piste, 85 impianti e oltre 200 chilometri di discese in neve fresca. La stagione va dal 2 dicembre al 18 aprile e si apre con il festival Winter RE:WIND, dal 4 al 6 dicembre. Di novità impiantistiche quest'anno non ne risultano, e il simbolo resta quello di sempre: il Weiße Ring, il giro che collega Lech, Zürs, Zug e Oberlech in cinque discese e cinque risalite, 22 chilometri in tutto. Il 16 gennaio diventa una gara per circa mille iscritti, professionisti e amatori sulla stessa linea di partenza. È il posto giusto per chi cercamolta neve e poco rumore.

Chamonix, Francia

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In Alta Savoia, a 1.035 metri, ai piedi del Monte Bianco, Chamonix è una città di montagna vera, con una stazione, un mercato e una comunità di guide alpine che ne ha fatto la capitale dell'alpinismo. Qui nel 1924 si tennero le prime Olimpiadi invernali. E qui lo sci ha un carattere diverso che altrove. La valle è fatta di comprensori separati, Brévent-Flégère, Grands Montets, Balme e Les Houches, e parla soprattutto agli sciatori esperti. L'itinerario più celebre è la Vallée Blanche, una ventina di chilometri di fuoripista dai 3.842 metri dell'Aiguille du Midi, da affrontare solo con una guida.

Quest'inverno, però, la notizia è un ritorno. Nel 2018 un incendio alla stazione intermedia di Lognan aveva tolto ai Grands Montets, sopra Argentière, la loro funivia. A dicembre, otto inverni dopo, entra in servizio la nuova cabinovia a dieci posti tra Argentière e Lognan, a 1.972 metri, costruita da Doppelmayr. Le stazioni portano la firma del Renzo Piano Building Workshop, con volumi vetrati ispirati ai cristalli di pirite che si trovano nel massiccio. Per la vetta, a 3.275 metri, bisogna aspettare ancora: la funivia del secondo tronco è annunciata per dicembre 2027, a completare un progetto da 155 milioni di euro. In paese, intanto, riapre a dicembre l'Hôtel Morgane, con 74 camere rinnovate, due ristoranti e una piscina esterna.

Val d'Isère, Francia

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In fondo alla Tarantaise, a 1.850 metri, a pochi chilometri dal confine italiano, Val d'Isère è un vecchio villaggio savoiardo con la chiesa barocca al centro, diventato una delle stazioni più sportive delle Alpi. Jean-Claude Killy è cresciuto qui, e nel 1968 a Grenoble vinse tre ori olimpici su tre gare. La pista simbolo è la Face de Bellevarde, tracciata per le Olimpiadi di Albertville 1992, che scende dritta sul paese. Il comprensorio, condiviso con Tignes, conta 300 chilometri di piste e due ghiacciai, e circa il 60 per cento dei tracciati sta sopra i 2.200 metri: per questo la stagione è lunga, dal 28 novembre al 2 maggio.

Si comincia con un fine settimana di test gratuiti dei nuovi materiali, il 28 e 29 novembre, e due settimane dopo arrivano i campioni: il 12 e 13 dicembre la Bellevarde ospita il Critérium de la Première Neige, con il gigante maschile il sabato e lo slalom la domenica. Fuori dalle piste, il centro conserva un'architettura tradizionale, con chalet in pietra e legno, ma propone una scena après-ski particolarmente vivace, hotel di design e ristoranti che reinterpretano la cucina alpina.

Gstaad, Svizzera

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Nell'Oberland bernese, a 1.050 metri, nella regione del Saanenland, Gstaad è un villaggio di chalet in legno con una Promenade pedonale al centro e una clientela che ci torna da generazioni. L'attrice britannica Julie Andrews la definì «l'ultimo paradiso in un mondo impazzito». D'inverno qui si trasferisce anche Le Rosey, il collegio internazionale fondato nel 1880 a Rolle, sul lago di Ginevra, dove hanno studiato figli di sovrani e di grandi famiglie. In generale qui si scia senza fretta, si pranza a lungo, e la sera il paese ha l'aria di un salotto. Uno stile di vacanza alla "vita lenta".

Sugli sci la regione offre 220 chilometri di piste divisi in più settori, a quote medio-basse. A fare da garanzia c'è il Glacier 3000, al Col du Pillon, aperto dal 7 novembre al 30 aprile, con il Peak Walk, un ponte sospeso teso tra due cime. Eggli e La Videmanette, i settori più vicini al paese, aprono il 19 dicembre.

Baqueira Beret, Spagna

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L'unica meta non alpina delle dieci sta in Val d'Aran, nei Pirenei catalani, a 1.500 metri: una valle che, a differenza delle altre del versante spagnolo, guarda a nord e riceve le perturbazioni dell'Atlantico. Qui si parla aranese, una variante dell'occitano che dà il nome anche alle piste, e si mangia la olla aranesa, la zuppa di casa. Aperta nel 1964, Baqueira è da decenni la stazione della famiglia reale spagnola, e la più nota della penisola iberica.

La stagione va dal 28 novembre al 4 aprile e arriva dopo un investimento di 24 milioni di euro. Il pezzo forte è la nuova seggiovia Mirador: una sei posti ad ammorsamento automatico che manda in pensione l'impianto del 1990, porta 3.000 persone l'ora e arriva a quota 2.469. A Baqueira 1800 l'area per chi comincia è stata ridisegnata con due tappeti doppi, e la capacità dichiarata passa da 8.300 a 17.040 persone l'ora. Si aggiungono due piste rosse, Chicòia e Parpalhòla, nella zona di Era Coma, per un totale annunciato di 175 chilometri tra piste e itinerari. È il posto giusto per chi le Alpi le conosce già, e vuole vedere che cosa succede dall'altra parte.