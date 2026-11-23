Carlos Alcaraz sconfigge Alexander Zverev e vince le Atp Finals 2026 di Torino. Per lo spagnolo è il primo successo nel torneo dei maestri. L’infortunio al polso l’ha tenuto lontano dai campi per mesi ma lui è tornato come solo i grandi sanno fare, da campione.

Atp Finals 2026: la finale tra Alcaraz e Zverev

Carlos Alcaraz ha superato Alexander Zverev in due set con il punteggio di 2-6, 6-7 (7-9).

Ad aprire la finalissima delle NITTO Atp Finals di Torino, orfane di Sinner infortunato e con Cobolli eliminato ai gironi, è stato lo show musicale di Andrea Bocelli. E poi è stato grande tennis, con un Alcaraz subito aggressivo, con break al terzo game del primo set, addirittura a zero. Tra scambi duri e ad alta intensità, Carlitos ha tirato fuori la classe che lo contraddistingue. Ha anche entusiasmato il pubblico piemontese con un tweener, facendo passare la pallina tra le gambe con naturalezza da fuoriclasse.

Più combattuto il secondo set, con Zverev che ha ritrovato il servizio migliore portandosi addirittura sul 5-4 e 0-30 in risposta, ma Carlos gli ha spento presto il sorriso. Al tie-break, per un’altra volta il tedesco è sembrato a un passo dal riaprire la partita, con ben tre set point. Ma lo spagnolo è troppo superiore: è lui il nuovo re del tennis mondiale.

Getty Images Carlos Alcaraz con il trofeo da maestro dei maestri della Atp Finals

Le dichiarazioni di Zverev

«Congratulazioni a Carlos. Hai appena finito il Career Grand Slam e ora le tue prime Atp Finals», queste le parole di ammirazione di Zverev per il rivale trionfatore. «Hai solo 23 anni. Sei formidabile. È un piacere stare in campo con te. L’anno è iniziato con te in Australia ed è finto qui con te».

Le congratulazioni del tedesco anche al box di Alcaraz, con un po' di ironia: «Avete fatto un lavoro incredibile per tenerlo in piedi fino alla fine. Se l’anno prossimo potete fare un po' meno bene è meglio per me».

Con dichiarazione d'amore finale per l'Italia: «Amo l’Italia. Vorrei stare qui di più, non solo per Roma e Torino. Quando non c’è Jannik mi sento di sostituirlo un po’, spero di tornare presto».

La gioia e la gratitudine di Alcaraz

Applausi meritatissimi a Carlo Alcaraz, raggiante. Anche le sue dichiarazioni post gara sono andate subito all'avversario: «Complimenti Alexander per aver fatto un anno speciale, arrivando per la prima volta a essere il numero 1: nessuno è più giusto di te come numero 1 del mondo».

E poi: «Grazie al mio team che mi permette ogni giorno di superare me stesso con grande forza». E anche dal murciano la sviolinata all'Italia: «È stata una settimana splendida. Qui a Torino si sente la passione per il tennis. Come giocatore ringrazio ognuno di voi. Per noi tennisti è importante, lo apprezziamo tantissimo».

Per chiudere quindi, accoratamente: «In ogni zona dell'Inalpi mi arriva la vostra passione e il vostro amore, dentro e fuori dall'arena. Ci fate sentire davvero a casa. Non vedo l’ora di tornare qui l’anno prossimo e di stare ancora con voi».

Getty Images Alexander Zverev durante la finale delle Atp Finals contro Alcaraz

Il percorso di Alcaraz alle Atp Finals di Torino

Dopo quattro mesi di stop per l’infortunio al polso, Alcaraz è rientrato agli US Open in agosto. Da allora ha conquistato i titoli di Tokyo, Vienna e Parigi e ora anche le Atp Finals. È il terzo spagnolo a trionfare nel prestigioso torneo di fine stagione. Una curiosità? L’altro spagnolo super che l’ha preceduto, Rafael Nadal, pur avendo vinto 22 Slam non ha mai vinto le Atp Finals.

Ecco il percorso netto di Alcaraz a Torino, con un solo set concesso, in semifinale a Shelton.

Fase a gironi: Carlos Alcaraz vs Frances Tiafoe 6-2, 6-2

Fase a gironi: Carlos Alcaraz vs Daniil Medvedev 6-2, 6-4

Fase a gironi: Carlos Alcaraz vs Flavio Cobolli 6-4, 6-1

Semifinale: Carlos Alcaraz vs Ben Shelton 3-6, 6-3, 7-6 (6-1)

Finale: Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev 2-6, 6-7 (7-9).

I precedenti tra Alcaraz e Zverev

Prima di oggi, i precedenti già propendevano dalla parte di Alcaraz nei 15 incroci: lo spagnolo era avanti 7-6 nei confronti diretti. Zverev, però, già due volte vincitore delle Atp Finals, lo avevo sconfitto proprio nelle Finals di Torino sia nel 2023 che nel 2024.

L’ultima partita tra i due prima di oggi risale alla semifinale degli Australian Open 2026, quando Carlos vinse in cinque set in un match serratissimo di 5 ore e 26 minuti.