Le Sirenuse Positano, mixology con vista all’Aldo’s Cocktail Bar

Si affaccia su uno dei panorami più meravigliosi al mondo. Soggetto di scatti dei più grandi fotografi, Positano ti entra negli occhi, e nel cuore. Costiera amalfitana, a picco su una scogliera a 70 metri sul mare. Le Sirenuse apre nel 1951 quando Aldo, Paolo, Franco e Anna Sersale decisero di trasformare la loro casa al mare in un piccolo albergo di charme affacciato sulla baia di Positano. Oggi l'hotel ha 58 camere e il servizio di un grande albergo, pur mantenendo sempre lo spirito e l’atmosfera di una casa privata.

È qui che sorge l'Aldo's Cocktail Bar, una zattera panoramica che galleggia sopra il mare. È il ritrovo chic per intenditori della Costiera e per appassionati di mixology. L’atmosfera raffinata ed elegante gioca con un arredamento che alterna sedie e tavolini di vimini a tavole mosaicate dai colori vivaci. Piante verdi e cuscini rendono le terrazze ancora più accoglienti, così come la luce delle candele che si accendono dopo il tramonto.

È seduti qui che se si sfoglia la carta cocktail si rivive il piacere dei grandi classici della miscelazione creati dal Bar manager Roberto Pane. Tra i signature, da ordinare quest'estate il Golden Hour, preparato mescolando. vodka, succo di limone, homemade passion fruit syrup, liquore di crema di banana, chiuso con un top di champagne e schiuma alla mora.

“Per questo cocktail mi sono ispirato al tramonto di Positano, e ho scelto questo nome perché ora d'orata è il momento migliore per scattare una foto al tramonto. In questo lasso di tempo la luce è bellissima e dà più fascino ai nostri paesaggi”, racconta il bar manager.

E poi c'è il Sir Aldo, cocktail dedicato al marchese Aldo Sersale, co-fondatore di Le Sirenuse con i suoi fratelli Paolo, Anna e Franco. Il suo ingrediente segreto è la riduzione di lampone e Lillet Blanc che richiama la bevanda preferita di questo gentiluomo: il succo di lampone.

Infine, altro signature da appuntarsi alla lista del best cocktail della costiera, il Lazy Night, pensato per le serate settembrine. Ecco la ricetta: 50 ml di bourbon whiskey al cioccolato, 25 ml di vermouth al limone, 10 ml sciroppo d’acero salato, liquore vaniglia, pino mugo e tre gocce di bitter al cioccolato.