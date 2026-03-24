Colombe artigianali e uova di cioccolato: le migliori della Pasqua 2026

Colombe al pistacchio e cioccolato bianco, con albicocche vesuviane o limoni amalfitani, al profumo di grappa. E poi uova di cioccolato che sembrano opere d’arte: con venature dorate nel segno del Kintsugi o avvolte da crumble ai frutti rossi. Per una Pasqua 2026 di tradizioni prelibate rivisitate nel segno dell’eccellenza, ecco le migliori colombe artigianali e uova di cioccolato. Vere e proprie delizie d’autore.

Pere e cioccolato in un’armonia avvolgente

Credits: Pasticceria Tabano Colomba Pere e Cioccolato di Pasticceria Tabano

Generosi pezzettoni di pera si fondono alle gocce di cioccolato in un’armonia travolgente di sapori. È golosissimo l’impasto della colomba di Pasticceria Tabiano, in un equilibrio avvolgente di freschezza e intensità.

La Colomba Pere e Cioccolato è la specialità tipica della casa di Tabiano Terme, nel Parmense. Prodotta durante tutto l’anno nella forma di panettone, per le festività pasquali “prende le ali”. Dopo la cottura, una leggera spruzzata di sciroppo al Grand Marnier regala al dolce un aroma elegante e inconfondibile, firma distintiva della ricetta.

Tra le migliori colombe d’autore della Pasqua 2026, è perfetta per chi ama i sapori raffinati ma genuini, in un mix di innovazione e tradizione, celebrata e rivisitata con cura dal maestro lievitista Davide Ferri.

La pandorata nivea che celebra il pistacchio

Credits: Vincente Delicacies Colomba Pandorata al Cioccolato Bianco e Pistacchio di Sicilia

Una meraviglia bianca, celebrazione del pistacchio. È la prelibatezza di Pasqua del laboratorio di pasticceria Vincente Delicacies di Bronte, patria del pistacchio DOP.

Eccola, nella sua nivea bontà, la Colomba Pandorata al Cioccolato Bianco e Pistacchio di Sicilia. Sintesi perfetta tra artigianalità e identità territoriale, l’impasto soffice e fragrante nasce da una lunga lievitazione naturale con pasta madre, custodita e rinfrescata secondo metodi antichi tramandati nel tempo.

La struttura è volutamente essenziale, per esaltare la copertura: un generoso strato di finissimo cioccolato bianco avvolge la superficie, impreziosito da pistacchio di Sicilia selezionato. Un armonico dialogo di ingredienti e sapori che evoca profumi e colori della terra etnea.

L’uovo di Pasqua che è un augurio di luce

Credits: Pasticceria Grué Uovo di Pasqua Rinascita della Pasticceria Grué

Elegante e di ispirazione orientale, ecco l’uovo di Pasqua 2026 che sembra un’opera d’arte ed è augurio di cambiamento positivo. La Pasticceria Grué di Roma propone Rinascita, un uovo ricoperto di cioccolato allo yuzu, agrume popolare nel Sol Levante. All’interno ha un pralinato di nocciola e tè verde giapponese, profumato ai petali blu di fiordaliso e arricchito da delicate note fruttate.

Il suo nome richiama il significato più profondo della festività pasquale ed è un omaggio al Kintsugi, l’antica tecnica nipponica che ripara la ceramica con l’oro, trasformando una frattura in un segno prezioso, in cui le crepe diventano linee luminose capaci di raccontare una storia di fragilità e rinascita.

Come in questa filosofia, anche nel raffinato dolce di cioccolato ogni elemento dialoga per creare equilibrio, tra contrasti che si uniscono e sapori che si ricompongono in un’armonia nuova. L’invito a riconoscere nelle crepe della vita un’opportunità di luce, bellezza e rinnovamento. Tra le uova di Pasqua 2026 più stupefacenti e benauguranti.

Creazioni lievitate gourmet

Credits: Cannavacciuolo Lab

1 / 2 Le colombe del Cannavacciuolo Lab Credits: Cannavacciuolo Lab

2 / 2 Colomba al Pistacchio del Cannavacciuolo Lab

Dal Cannavacciuolo Lab, ecco quattro nuove creazioni per una Pasqua 2026 gourmet: colombe speciali, espressione della vocazione innovativa del pastry chef Kabir Godi e della sua brigata.

Nella Colomba al Pistacchio la cremosità verde del pistacchio avvolge ogni fetta in una dolcezza intensa e persistente. La Colomba alla Mandorla e Amarena è un dialogo raffinato tra la rotondità del marzapane e l’acidità vibrante dell’amarena.

Un gioco di contrasti inaspettato nel cuore della Colomba Caffè e Limone: l’intensità tostata dell’espresso abbraccia la luminosità degli agrumi in un tripudio sensoriale. La Colomba Cioccolato Fondente e Fragoline è la celebrazione della primavera, con il carattere deciso del cacao che incontra la delicatezza dei frutti rossi.

Pistacchi e cioccolato bianco in una delizia

Credits: Pistì Colomba farcita al pistacchio ricoperta di cioccolato bianco e granella di pistacchio di Pistì

L’oro verde della Sicilia è protagonista dell’elegante e ghiotta proposta della Pasqua 2026 firmata Pistì: eccola, deliziosa alla vista e ancor più al palato, la nuova Colomba farcita al pistacchio ricoperta di cioccolato bianco e granella di pistacchio.

Dallo storico laboratorio di Bronte, vicino Catania, nasce un dolce soffice e fragrante che unisce lavorazioni lente, materie prime selezionate e una ricca farcitura cremosa.

Grande lievitato artigianale frutto di una lunga lievitazione naturale, è avvolto da una copertura vellutata di cioccolato bianco e croccante granella. Tradizione e sapori siciliani si rinnovano in una reinterpretazione dal piglio contemporaneo e dal gusto raffinato.

La colomba classica ma con stile

Credits: Filippi Colomba Classica di Filippi con scatola in latta

Tradizionale e in grande stile. È la Colomba Classica della Pasqua 2026 di Filippi, che si veste di un’elegante scatola in latta color azzurro pastello, dalle decorazioni essenziali e raffinate. La pasticceria vicentina di Zanè ha creato un packaging dal doppio pregio: oltre a far subito colpo, è riutilizzabile come contenitore per oggetti o ricordi o come allegro pezzo di design per la casa.

Colomba della tradizione, la Classica è un grande lievitato artigianale dall’impasto composto da farina, burro fresco, uova cruelty-free, bacche di vaniglia Bourbon e pasta madre, ingrediente fondamentale.

Morbida e fragrante, si arricchisce di profumati cubetti d’arancia candita. La copertura, croccante, è una glassatura di mandorle, zucchero e albumi.

Dal Panettuovo all’uovo rosa dall’anima sicula

Credits: Pasticceria Bonfissuto

1 / 3 Panettuovo della Pasticceria Bonfissuto Credits: Pasticceria Bonfissuto

2 / 3 Colomba al pistacchio della Pasticceria Bonfissuto Credits: Pasticceria Bonfissuto

3 / 3 Uovo di Pasqua Ruby della Pasticceria Bonfissuto

La ricchezza creativa della Sicilia di templi assolati, mare e veracità fonde memoria e innovazione per Pasqua. Tre le golosità che propone la Pasticceria Bonfissuto di Canicattì, paesino vicino Agrigento.

Il Panettuovo è il dolce per stupire. Richiama giocosamente la forma dell’uovo tipico della festività, ma è un lievitato ricoperto di cioccolato bianco, pistacchi, nocciole e pepite di cioccolato di Modica. Soffice e profumata, anche la Colomba al pistacchio ha una copertura bianchissima di cioccolato, con croccanti pistacchi interi. La crema di pistacchi di Sicilia da spalmar sulle fette è la chicca in più.

Con l’Uovo di Pasqua Ruby, infine, la sorpresa non è solo dentro. Il cioccolato ruby è avvolto da crumble ai frutti rossi. È meraviglia alla vista e delizia al palato: tra le uova d’autore migliori della Pasqua 2026. Per festività alternative dall’anima sicula.

L’equilibrio di cioccolato e nocciole

Credits: Lorenzetti Colomba al Gianduia di Lorenzetti

Per gli amanti del cioccolato, la Colomba al Gianduia di Lorenzetti è l’esaudimento di un sogno. L’impasto soffice e ricco è impreziosito da cioccolato fondente di alta qualità, dal sapore avvolgente, che si sposa al gusto pieno e distintivo delle nocciole IGP, emblema piemontese.

Promessa di bontà, la glassatura di copertura al cioccolato fondente completa la preparazione, in equilibrio costante e armonioso tra profondità aromatica del cacao e la delicatezza della nocciola.

Un dolce elegante e ricercato orchestrato dalla sapienza di Daniele Lorenzetti, pasticcere dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone italiano, alla guida della pasticceria di San Giovanni Lupatoto, nel Veronese.

Creatività fatta colomba

Credits: Vizio

1 / 3 Colomba Tradizionale del laboratorio Vizio Credits: Vizio

2 / 3 Colomba con albicocche vesuviane e cioccolato bianco del laboratorio Vizio Credits: Vizio

3 / 3 Colomba al Limone di Amalfi IGP glassata al cioccolato bianco di Vizio

Le colombe del laboratorio Vizio sanno di Costa amalfitana, di Calabria e di Puglia, di sapori della tradizione italiana e sopraffina ricerca sugli ingredienti. A San Cesareo, nella Capitale, nascono grandi lievitati orchestrati con studio e sensibilità della lievitista Dalila Esposito.

La Colomba Tradizionale racchiude note avvolgenti di burro e vaniglia Bourbon, che sposano la freschezza della scorza d’arancia candita calabrese. Accanto al grande classico spiccano creazioni artigianali che giocano con la memoria, con i profumi e con le consistenze.

Come la Colomba con albicocche vesuviane e cioccolato bianco, in cui la dolcezza delle albicocche pellecchielle del Vesuvio si fonde alla cremosità del cioccolato bianco che compone anche la glassa croccante alla sommità, arricchita da pezzi di albicocca. Nella Colomba al Limone di Amalfi IGP glassata al cioccolato bianco domina la raffinata aromaticità del limone semicandito, che abbraccia la soavità del cioccolato bianco. Tra le colombe migliori della Pasqua 2026.

Uova di cioccolato d’autore

Credits: Excelsior Hotel Gallia

1 / 3 Pralinato alla nocciola Credits: Excelsior Hotel Gallia

2 / 3 Pralinato al pistacchio Credits: Excelsior Hotel Gallia

3 / 3 Pralinato al caffè

Pralinato alla nocciola, pralinato al caffè o pralinato al pistacchio salato? Sono le tre declinazioni tra cui scegliere lo squisito uova di Pasqua 2026 di Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel, Milan.

Il cioccolato d’autore del pastry chef Francesco Gramuglia cesella lo speciale Cuvée Privée Excelsior Hotel Gallia, un cioccolato fondente Noir 76% ottenuto da una selezione di cacao delle varietà Criollo, Trinitario e Forastero.

Dopo una fermentazione di 5-6 giorni e una tostatura media, le fave vengono macinate a pietra per ben 65 ore. È un processo raro e prezioso che regala al cioccolato una texture avvolgente e stratificata. L’aroma è complesso, tra note eleganti di gelsomino, caffè, latte e vaniglia, accompagnate da delicati sentori tostati di cereali e nocciole.

La colomba che profuma di grappa

Credits: Bonollo 1908 Alta distilleria Colomba Artigianale OF Bonollo

Il distillato incontra il grande lievitato in un dolce pasquale soffice e morbido che è un viaggio sensoriale. La Colomba Artigianale OF Bonollo si esalta nelle note inconfondibili della Grappa OF Amarone Barrique.

Proposta firmata Bonollo 1908 Alta distilleria, è realizzata artigianalmente con ingredienti italiani freschi, tra cui canditi e mandorle di qualità.

La pasta, lievitata naturalmente, è fragrante e intensamente aromatica. Tra le colombe migliori di Pasqua 2026, è perfetta per chi cerca gusti decisi e di classe.