I migliori vini, gin e distillati da bere a febbraio 2026, perfetti anche per San Valentino

Bollicine rosate per occasioni speciali, gin premium che profumano di agrumi e timo, bourbon di alta classe che hanno fatto la storia del whiskey americano. Ecco la nostra selezione di vini, gin, distillati e non solo, da bere a febbraio, perfetti anche per San Valentino, per brindisi d’autore o degustazioni in solitaria, a mo’ di rito. Eccellenze al palato e all’olfatto, deliziano anche la vista.

I migliori vini, gin e distillati da bere a febbraio

Il gin di agrumi e menta

Credits: Ballor Ballor Gin

Ballor Gin è uno squillo di freschezza. Distillato italiano, è un viaggio esperienziale lungo tutto la penisola, tra i profumi della macchia spontanea mediterranea e i vivaci e dolci profumi degli agrumi.

Pompelmo rosa, arancia dolce di Sicilia e bergamotto di Calabria creano un concerto dinamico di note agrumate, a cui si aggiungono gli accordi balsamici di menta piemontese e cardamomo, uniti quelli di basilico e timo, erbe aromatiche mediterranee dal tratto distintivo. E ovviamente, alla base, gli intriganti sentori amaricanti del ginepro. La distillazione in alambicco concentra le sue componenti più aromatiche e balsamiche. Un gin premium, che esalta la tradizione del marchio Ballor, nato oltre 160 anni fa e rilanciato dalla famiglia Bonollo.

Le bollicine che san di zagara

Credits: Val d’Oca Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG Dry di Val d’Oca

Sire delle bollicine, per brindisi speciali a fine pasto o per accompagnare aperitivi ricchi di gusto. Dal distintivo giallo paglierino, il Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG Dry della cooperativa vinicola Val d’Oca è un classico contemporaneo. La collina di Cartizze, nel comune di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, ospita i vigneti più blasonati della denominazione. E è qui si rincorrono i filari più rinomati di Val d’Oca, per 14 ettari di ripide pendenze e dolci declivi.

Vino spumante dal perlage fine e persistente, al naso sa di agrumi, di frutta matura e zagara. In bocca, si sprigiona il sapore di macedonia di frutta. Si distingue per una sapidità caratteristica, che si risolve in una generale sensazione di cremosità e morbidezza. Fa parte della preziosa referenza Val d’Oca Heritage, come narratore raffinato del suo territorio.

Il London Dry Gin dai 300 no

Credits: Tanqueray Tanqueray London Dry Gin

Si sono susseguite ben 300 versioni di ricette, a caccia di qualcosa di veramente distintivo, prima che Charles Tanqueray quasi duecento anni fa approdasse all’eccellenza che voleva. Ed eccolo il Tanqueray London Dry Gin, frutto di una ricerca instancabile, che per il 2026 ha scelto come global ambassador Sarah Jessica Parker, attrice che incarna la filosofia del brand britannico, passato attraverso 300 “no”: non scendere a compromessi.

È dal 1830 che questo distillato iconico utilizza la stessa miscela di elementi botanici, fra cui spiccano ginepro, angelica e coriandolo. London Dry Gin morbido e complesso allo stesso tempo, è emblema di qualità e tradizione, nonché fulcro di cocktail speciali come il Tanqueray Dirty Martini e il Tanqueray Gin & Tonic.

Lo champagne che è preludio d’orchestra

Credits: Maison Massucco Champagne L’Ouverture

Bollicine che profumano di sogno, artigianalità e pura poesia, come in un preludio orchestrale. L’Ouverture di Maison Massucco, tempio piemontese dello champagne, è l’eleganza in bottiglia. Dal perlage fine e lieto, Blanc de Blancs Grand Cru, 100% Chardonnay, con un dosaggio di 1,5 g/l, nel calice brilla dei colori del grano maturo.

E poi risuonano note di bergamotto e cedro, che danno il la a un’estensione di erbe mediterranee e a un solletico balsamico di pino mugo. Champagne dalla personalità unica, è l’ouverture di un’avventura eccezionale, dalla persistenza gioiosa e ricercata.

Il rosa in un bicchiere

Credits: Le Fraghe Traccia di Rosa Chiaretto di Bardolino 2022 della cantina Le Fraghe

Sfumature di rosa nel bicchiere. Vino elegante al palato, lo è anche nel colore e in bottiglia. Traccia di Rosa Chiaretto di Bardolino 2022 della cantina Le Fraghe è un vino di carattere e territorio. Tra il Lago di Garda e la Valdadige, a Cavaion Veronese, nel cuore della zona di produzione del Bardolino, Matilde Poggi vendemmia ascoltando le vigne e la terra.

Il vitigno protagonista è la corvina, supportata da piccole percentuali di rondinella, entrambe uve tipiche del Veronese, selezionate e raccolte a mano. Di colore rosa tenue con lievi riflessi ramati, al naso stuzzica con note fruttate di susina, pesca e albicocca, che pian piano lasciano spazio a sentori di arancia candita e zafferano. Sorseggiandolo, sorprende per una freschezza acida e decisa, dal finale sapido e persistente.

Vino perfetto per una cena di pesce e frutti di mare o da bere in abbinamento a formaggi stagionati.

Il bourbon con oltre 200 note aromatiche

Credits: Woodford Woodford Reserve

Tra i whiskey più apprezzati, Woodford Reserve è un bourbon complesso e versatile. Prodotto nel cuore del Kentucky, a Versailles, dove risiede la storica Woodford Reserve Distillery, è l’emblema della lavorazione artigianale. Tra tini in cipresso, acqua sorgiva filtrata e alambicchi in rame importati dalla Scozia, si respira un mix di patrimonio storico e pratiche moderne, che apprezza la pazienza e alimenta lo stimolo creativo.

Sapientemente realizzato dal Master Distiller Chris Morris e dalla Master Taster Elizabeth, Woodford Reserve vanta oltre 200 note aromatiche rilevabili tra legnose, speziate, dolci, fruttate e floreali, maturate in botti di rovere bianco. Un bourbon d’eccellenza, ideale sia per la degustazione in purezza che in cocktail signature. L’Old Fashioned è servito.

Lo spumante come celebrazione

Credits: Ruggeri Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG Dry di Ruggeri 2024

L’armonia in un calice spumeggiante. Il primo millesimato del Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG Dry di Ruggeri 2024 seduce con note di mela gialla e fiori di glicine. Fruttato, floreale e straordinariamente complesso, ha bollicine fini e persistenti. È la celebrazione del Cartizze, il grand cru del Prosecco Superiore DOCG, riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.

Seguendo il metodo Ruggeri, Cartizze Dry nasce dopo sei mesi di sosta sui lieviti, un lasso di tempo molto più lungo rispetto alle tradizionali tempistiche del Prosecco Superiore. Così si sviluppa il carattere equilibrato che caratterizza questo spumante. Vino poliedrico, è perfetto per chiudere un grande evento o per il dessert.

Il rosso sul mare siciliano

Credits: Mandrarossa Vino Cartagho Rosso Sicilia Doc 2018 di Mandrarossa

Un vino di prima classe, con riverberi intensamente porpora e il profumo inebriante di more selvatiche e marasca. È il Cartagho Rosso Sicilia Doc 2018 di Mandrarossa, 100% Nero d’Avola. Espressione autentica di una terra di eleganza e memoria, con vigneti che guardano il mare, carezzati dalla brezza mediterranea di una Menfi simbolo della viticoltura siciliana, è una bottiglia per le grandi occasioni.

Rosso strutturato ed equilibrato, dal carattere rotondo, al palato è definito, con richiami al dattero e un accenno balsamico di pino marittimo. Perfetto con brasati di carne rossa e cacciagione, nasce dalla selezione delle uve migliori coltivate su suoli calcarei e sabbiosi.

Il gin color Cloud Dancer

Credits: Pallini Ginarte

Declinazione di bianco etereo e luminoso, Cloud Dancer è il Pantone del 2026. Ed è anche il colore di Ginarte, premium gin italiano dal bouquet ricco e armonioso. Etichetta prestigiosa della storica distilleria romana Pallini, racchiude in sé una raffinata sinfonia di profumi e sapori. A contenerla c’è una bottiglia a effetto dal design minimalista e accattivante: con la sua inconfondibile e caratteristica tonalità, è un’autentica espressione d’arte.

Nel ricercato mix di espressioni sensoriali, le bacche di ginepro dell’Appennino toscano si uniscono alle “botaniche dell’arte” (nepitella, cartamo, reseda odorata, robbia e guado di Montefeltro), utilizzate dai grandi maestri del Rinascimento come pigmenti naturali. Al palato irrompono anche note di angelica, lavanda, ibisco, fiori di sambuco, germogli e aghi di pino mugo. Per una complessità aromatica da gustare lentamente.

Lo spumante di carattere regale

Credits: Cesarini Sforza Aquila Reale Riserva

Nobile e maestoso, l’Aquila Reale Riserva è lo spumante simbolo di Cesarini Sforza. Trentodoc dalla struttura virtuosa e complessa, è frutto di un lungo viaggio verso l’eccellenza, grazie al suo affinamento di oltre 90 mesi.

Dal colore giallo paglierino con riflessi dorati, lo Chardonnay avvolge il calice di fresca eleganza, con bollicine leggiadre così carezzevoli al palato. Al naso la dolcezza degli aromi richiama frutta candita, le note di piccola pasticceria con un finale lievemente agrumato.

Le uve sono coltivate a Maso Sette Fontane, un vocato cru alle porte della Valle di Cembra, nel cuore del Trentino, affacciato sulle Dolomiti di Brenta e lambito dalla brezza dell’Ora del Garda. Da questo connubio ha origine la personalità unica di Aquila Reale Riserva, in un mix speciale di potenza e finezza.

Il rosé di indubbia classe

Credits: Marchesi Frescobaldi Leonia Pomino Rosé di Marchesi Frescobaldi

Dal delicato color rosa tenue, limpido e cristallino, Leonia Pomino Rosé di Marchesi Frescobaldi è un vino inaspettato. È uno spumante raffinato, di intensità e note romantiche, perfetto per San Valentino.

Ha carattere espressivo ed elegante. Dapprima seduce l’olfatto con un bouquet fine e complesso, tra note di ribes, pompelmo rosa e fiori d’arancio che si intrecciano a ghiotti sentori di pasticceria. Sorseggiandolo, conquista irrimediabilmente: è asciutto, cremoso e così armonioso. È un connubio di freschezza e acidità. Un vino rosé di indubbia classe, da bere in un’occasione speciale.

Il nome Leonia? Deriva dalla trisavola che impiantò vitigni francesi a Pomino, nelle campagne fiorentine, vinificandoli nella propria cantina a gravità e ricevendo in premio la medaglia d’oro all’Expo di Parigi nel 1878.

L’aperitivo dall’anima molteplice

Credits: Hungrycircle Irripetibile! American

Ogni bottiglia è unica. Nel senso letterale del termine. Perché il contenuto di Irripetibile! American ogni volta cambia. Il drink di Hungrycircle è una sfida intrigante nel mondo del beverage. Si compone di tre basi, assemblate in percentuali sempre diverse, secondo un algoritmo e un processo brevettati: bitter, in cui emergono l’arancio amaro, la china e il santonico; poi la base speziata, con chiare note di zenzero, pepe di Timut e di Sichuan, salvia e timo; e infine smooth, dai sentori di lime, sambuco, vaniglia e gelsomino.

Sull’etichetta dal design futurista sono indicate le proporzioni distintive. È così possibile orientare la propria scelta sulla base delle preferenze personali o della specifica occasione. On the rocks o in versione highball, è un aperitivo ottimo, miscelato con una soda di qualità e arricchito con un garnish. Una bevanda da scoprire, dall’anima molteplice.