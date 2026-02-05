Regali che non sembrano regali (Speciale San Valentino)

Dalla valigia esclusiva che è un augurio di nuovi viaggi insieme a oggetti di design che rendono la vita migliore. E poi la fotocamera retrò che stampa i ricordi di coppia, la box firmata che profuma di Sicilia e caffè, l’orologio smart alleato del benessere… I regali di San Valentino che proponiamo qui sono pezzi d’autore che vanno a colpo sicuro. Sono idee regalo che non sembrano regali, articoli destinati a funzionare sempre, al di là delle occasioni, nel tempo.

San Valentino Edition

Il profumo che sa di cristallo

Un’eau de parfume come un gioiello senza tempo. Dal sillage misterioso e avvolgente, Baccarat Rouge 540 di Maison Francis Kurkdjian è tra le fragranze più iconiche di sempre.

Creata nel 2014 dal profumiere Francis Kurkdjian, celebra l’incontro con la storica casa di cristalleria Baccarat. Il famoso naso francese ha dato un profumo… al cristallo!

Baccarat Rouge 540 evoca la densità e la trasparenza della pietra preziosa mixando note legnose di ambra grigia, accordi gourmand di zafferano ed etilmaltolo, accenti di gelsomino. Un’alchimia dei sensi ispirata ai segreti custoditi dall’emblematico cristallo scarlatto di Baccarat.

L’extrait de parfum ne intensifica la potenza e la radiosità, senza tradire l’ispirazione originaria. Il flacone, vestito di un rosso intenso e ornato da dettagli dorati, richiama lo spettacolare processo di fusione del cristallo. Sinonimo di preziosità ed eleganza contemporanea, è il regalo che lascerà a bocca aperta.

La box speciale per gli amanti del caffè

Il rito italiano del caffè è celebrato da due icone del made in Italy, Bialetti e Dolce&Gabbana, in una box che è subito una gioia alla vista. I gialli, i rossi e i blu si rincorrono nel motivo decorativo che si ispira a una stampa foulard d’archivio della Casa di moda, il carretto siciliano. Con la sua vivacità di colori e il richiamo al folklore dell’isola, è da sempre elemento caro dell’estetica di Dolce&Gabbana.

Il pattern ritorna, in tutta la sua festa cromatica, nella Moka da 2 tazze di Bialetti e nei due bicchierini in porcellana. Completano la preziosa scatola 2 palettine dorate.

La Moka Express diventa così un omaggio ai mestieri d’arte, ai paesaggi e ai colori unici della Sicilia. Ideata da Alfonso Bialetti nel 1933, la moka è oggetto di design quotidiano e opera d’arte presente nella collezione permanente del MoMa di New York. Un capolavoro di stile e sapore.

Una box esclusiva, l’idea regalo perfetta per gli irriducibili del caffè. Per chi ama iniziare le giornate inebriato dall’odore del caffè “che sale”, mentre i colori vitali dell’ensemble portano il sole siculo anche dove non c’è.

Una pausa in una spa delle meraviglie

Tra stucchi, affreschi e vetrate in un percorso dei sensi a San Pellegrino Terme. Oppure un soggiorno da favola in un grand hotel stile liberty, tra esperienze gourmet e vasche termali in mezzo alla natura di Bormio. Il Monte Bianco di fronte e saune dai mille profumi da sperimentare. Sono alcune delle meraviglie dei centri QC, dove andare all’esplorazione delle “Spa of Wonders”.

Regalare un QC Pass è un gesto d’amore senza tempo. È un invito a fermarsi e a concedersi momenti rigeneranti di cura personale, una pausa dalle pressioni quotidiane.

Il viaggio intimo nel mondo QC è accompagnato da una costellazione di rituali di caring: un calice sorseggiato lentamente davanti al fuoco, avvolti in un accappatoio, mentre le ore si dilatano osservando lo scintillio dell’acqua al tramonto. E poi una face gym o un massaggio di riequilibrio energetico. O un’immersione in un bagno giapponese, in una vasca nella foresta, lunghi minuti nella salle du sel o nella stanza del ghiaccio.

C’è solo da scegliere la destinazione preferita. Il relax è anche a portata di città, a Milano, Torino o Roma, dove l’antica tradizione imperiale salus per aquam incontra le nuove tecnologie del welness. Il gifting esperienziale QC Spa of Wonders è tempo di qualità assaporare a sensi pieni. Un dono sempre attuale e desiderabile, anche senza un’occasione speciale.

La friggitrice ad aria di design

È più di una friggitrice ad aria. Cosori Iconic Single è anche oggetto di design. Compatta e dall’essenza minimalista, punta sull’eleganza asciutta dell’acciaio inossidabile. È il regalo perfetto per chi è attento al proprio benessere e non rinuncia mai all’estetica, neanche in cucina.

Il rivestimento in acciaio inossidabile di qualità è pensato per l’igiene, sia internamente che esternamente. Oltre ad essere facile da pulire, favorisce la dispersione degli odori. Le superfici a contatto con i cibi sono in ceramica senza Pfas (sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate), per una sicurezza alimentare a lunga durata.

Dal pannello di controllo touch in vetro temperato, è possibile scegliere tra sei programmi di cottura versatili, dalla frittura ad aria a quella al forno, dalla lievitazione alla disidratazione al mantenimento in caldo.

I piatti? Oltre a essere più leggeri e poveri di grassi rispetto alla classica frittura, sono croccanti e ben cotti, in tempi rapidi. Il sistema del flusso d’aria calda conta cinque velocità della ventola.

Il cestello della friggitrice ad aria Cosori Iconic Single è di 6,2 litri, adatto sia per chi prepara porzioni abbondanti in un’unica volta che per famiglie. In abbinamento è incluso un ricettario con idee da sperimentare, studiate da chef e nutrizionisti.

La valigia per viaggi iconici

Regalare una valigia Rimowa è la promessa di tanti nuovi viaggi davanti, con un iconico bagaglio accanto destinato a durare nel tempo. Per globetrotter di stile.

Con le righe distintive della storica Maison di Colonia, fondata nel 1898, la Rimowa Distinct Cabin è bellissima nel nuovo colore Powder Blue, dalle sfumature di un cielo mattutino d’inverno. Ispirata alla fugace quiete di una fredda alba, questa tonalità ariosa simboleggia la calma e il rinnovamento. Verso nuove mete da scoprire.

La superficie è rilegata in pelle pregiata che disegna le caratteristiche scanalature. Robusti angoli in alluminio e paracolpi posteriori proteggono la valigia durante il movimento. Il rivestimento interno è impreziosito dal monogramma Rimowa in jacquard. È facile organizzare i propri oggetti grazie a un divisore Flex e a uno scomparto con cerniera.

Con la Distinct Cabin sono inclusi anche etichetta in pelle per personalizzare il trolley e una copertura in nylon idrorepellente, come protezione durante il trasporto o quando la si ripone. Alla raffinatezza, unisce la tempra teutonica. Non a caso l’azienda tedesca punta sulla sua longevità fornendo una garanzia a vita.

Il libro sugli champagne da collezione

Nel mondo dei regali che resistono al tempo, pochi oggetti riescono a unire cultura, estetica e lusso come The Impossible Collection of Champagne.

Curato da Enrico Bernardo, World’s Best Sommelier, questo volume edito da Assouline non è un semplice libro da collezione, ma un racconto visivo e culturale che attraversa oltre tre secoli di storia dello champagne, tra bottiglie leggendarie, maison iconiche e momenti che hanno definito l’arte della celebrazione.

Rilegato a mano e custodito in un elegante cofanetto di legno, è pensato come un’esperienza sensoriale completa: da sfogliare con lentezza, da esporre, da conservare.

Un regalo che non insegue la novità, ma afferma un’idea di gusto precisa: colto, misurato, destinato a durare.

La fotocamera vintage che stampa i ricordi

Sembra una fotocamera d’altri tempi, invece ha tutta la praticità delle macchine digitali. Con uno stile fascinosamente vintage e la possibilità di stampare subito i propri scatti in formato carta di credito. La Fujifilm Instax Mini Evo è il regalo perfetto per chi ama la fotografia e per i nostalgici delle foto da toccare e appendere, invece di dimenticarle in un archivio digitale senza spessore.

Fotocamera a sviluppo istantaneo evoluta, dal design analogico senza tempo, cattura e dà vita a ogni momento immortalato. Compatta e pratica da maneggiare, è comoda da portare sempre con sé, pronta da utilizzare in ogni istante in cui l’ispirazione chiama.

Il lato artistico è stimolato da dieci diversi effetti pellicola, che permettono di esprimere vivacità di colori o sfumature dal tocco retrò. Abbinati a dieci effetti obiettivo, danno spazio a cento modi diversi di creatività.

È possibile anche collegare la Mini Evo al proprio smartphone, così da avere un pulsante di scatto remoto, ideale per foto di gruppo, ritratti d’autore o per situazioni più difficili nella natura.

La memoria ampia permette di conservare centinaia di scatti.

Il cardigan fatto con il cuore

Tra i capi che non hanno bisogno di presentazioni, il cardigan AMI Paris con l’iconico Ami de Cœur è una scelta che funziona sempre: essenziale ma riconoscibile, morbido ma strutturato, elegante senza essere formale.

Il blu profondo lo rende facile da indossare e ancora più facile da regalare, perché attraversa stili, età e occasioni senza perdere carattere.

Cardigan AMI Paris

È il classico dono che non segue una stagione, ma resta nel guardaroba: da portare sopra una t-shirt nelle mezze stagioni o sotto un cappotto quando fa freddo, con jeans, pantaloni sartoriali o persino over tailoring.

Un regalo intelligente, che unisce comfort, qualità e un simbolo ormai universale dello stile contemporaneo.

La lampada da tavolo che si trasforma

«Creare oggetti per tutti, capaci di resistere alle mode». Ha centrato la sua mission Elio Martinelli, il designer della luce, innovatore visionario che fondò Martinelli Luce. Ideata nel 1968, ancor oggi la sua lampada Cobra ha un fascino futuristico.

Dalle linee sinuose e scattanti, quando è racchiusa in una sfera ha una silhouette rassicurante, con due piani orizzontali che dividono il riflettore dalla base. Ma ecco che la lampada girevole da tavolo si trasforma in un guizzo. Ruotando la parte superiore, sembra prender le sembianze di un cobra.

Stampata in un unico materiale, in resina termoindurente, unisce al rigore stilistico un dinamismo ficcante. È sicuramente una delle opere più significative di Martinelli. Nella lampada Cobra c’è tutta la sua filosofia creativa: purezza delle forme, geometria e sperimentazione.

È piaciuta molto anche al Maurizio Gucci interpretato da Adam Driver, che nel film House of Gucci la sfoggia nel suo ufficio. Autentico pezzo da collezione, è il regalo che mette d’accordo tutti, tanto più i cultori del design.

L’orologio smart per lo sport e la quotidianità

Venu x1 di Garmin è l’orologio smart da indossare in ogni occasione. Sottile sottile e leggero, dal peso di appena 40 grammi, è il compagno di sport, di relax, di lavoro, alleato silenzioso del benessere personale.

Dal design dinamico, ha un display Amoled da 2 pollici di facile lettura, in una cassa da 8 mm. Le dimensioni dei caratteri sono pensate per visualizzare al meglio le notifiche. Grazie all’altoparlante e al microfono integrati è possibile rispondere alle chiamate direttamente dal polso.

Il wereable di Garmin conta più di 100 app sportive precaricate, con informazioni dettagliate per massimizzare le prestazioni. Per mantenersi in forma con costanza, propone i piani di allenamento Garmin Coach per la corsa, il ciclismo o la forza funzionale. Per gli appassionati di golf, Venu X1 permette di migliorare il proprio gioco con funzionalità avanzate e mappe CourseView per oltre 43.000 campi nel mondo.

In ogni istante, monitora la salute analizzando parametri come HRV Status, sonno e Body Battery corporea.

Promette una durata fino a 8 giorni in modalità smartwatch. È il regalo perfetto per chi cerca l’avventura come per chi è attento al proprio star bene.

Il set per aspiranti bartender

Per gli appassionati di mixology, ecco un’idea regalo originale e inaspettata che farà sicuramente centro. È The tending box di Alessi, la collezione di strumenti per la preparazione di cocktail.

È disegnata dal designer Compasso d’oro Giulio Iacchetti, con la consulenza del mixologist Oscar Quagliarini, artista dello shaker di fama internazionale.

Si tratta di un set speciale pensato per la preparazione di cocktail mixati. Include doppio passino da bar, bicchiere miscelatore, misurino per cocktail “Quadri Combo Jigger”, cucchiaio miscelatore e frullino da bar “Baton Lélé” in acciaio inossidabile.

Di estetica elegante, morbida nella linea e rigorosa nel disegno, è una sintesi equilibrata tra forma e praciticà. The tending box è perfetta sia per bartender professionisti che per appassionati di cocktail che vogliano mettersi alla prova con cubetti di ghiaccio e shaker.