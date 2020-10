Più forte di prima: torna la Milano Wine Week

Dopo la Milano Fashion Week e Milano Design City, ecco il terzo grande appuntamento milanese phygital, in equilibro da fisico e digitale. Dal 3 all'11 ottobre, il vino sarà protagonista di Milano con una serie di eventi, degustazioni, mostre fotografiche, masterclass e webinar, tutti dedicati alla cultura enologica italiana. Che prova a ripartire più forte di prima, al motto #StrongerThanEver.

Quartier generale della manifestazione sarà anche quest'anno Palazzo Bovara, in corso Venezia, a cui si aggiunge il Babila Building by Guastoni, dove si terranno i Wine Pairing - vera novità di questa edizione - che vedrà protagonisti alcuni chef stellati come Andrea Berton, Daniel Canzian e Alessandro Borghese, impegnati nell'inventare una ricetta a partire da un vino selezionato.

Sono sette poi i Wine District - ognuno dedicato a una regione vinicola o a un consorzio - dove si terranno eventi e degustazioni in ristoranti ed enoteche: la zona di Brera-Garibaldi-Solferino sarà dedicata al Franciacorta; via Eustachi al Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese; il quartiere Isola al Consorzio Doc Friuli Venezia Giulia; la zona di Porta Nuova farà scoprire i vini del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg; Corso Sempione e le vie attorno all'Arco della Pace celebreranno i prodotti del Consorzio dell'Asti e Moscato D'Asti Docg; Porta Romana sarà invece dedicata al Consorzio Tutela Lugana Doc; e infine i Navigli renderanno omaggio al Consorzio Club del Buttafuoco Storico. Ma saranno tantissimi i ristoranti e i locali in tutta la città che prenderanno parte alla Wine Week con tasting experience e menu ad hoc.

Proseguono poi i Wine Telling, gli appuntament di 'social tasting” che uniranno produttori ed esperti di vino con il pubblico a casa.

Tutti gli eventi sono su prenotazione obbligatoria per garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Qui il programma della manifestazione.