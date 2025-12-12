Natale 2025, panettoni e delizie di cioccolato da regalare

Al caffè, al Negroni o al limoncello, ai lamponi, all’amarena o addirittura alla zuppa inglese e alla melenzana. Dai sapori tradizionali alle più audaci declinazioni, il panettone è il dolce immancabile delle feste natalizie. Ed è uno dei regali più graditi, insieme a cioccolatini e a sopraffini esplorazioni dell'”oro nero”.

Ecco la nostra selezione dei migliori panettoni del Natale 2025 e delle più raffinate ed esclusive delizie di cioccolato. Per doni a colpo sicuro.

Panettoni creativi: a Matrioska o sferici

Credits: Luca Porretto

5 / 8 Panettone Matrioska di Luca Porretto Credits: Luca Porretto

8 / 8 Panettone Porretto sferico

Autentiche opere d’arte culinarie, i panettoni artigianali del maestro pasticcere bolognese Luca Porretto sono intriganti alla vista, deliziosi al palato, suggestivi nel nome.

Tra i grandi lievitati della tradizione c’è Attesa, il panettone classico con glassa di mandorle, simbolo dell’attesa del Natale 2025. E poi ci sono Felicità, un’ode al gusto con la sua ricca presenza di cioccolato fondente, e Incontro, che unisce il sapore dell’amarena al carattere deciso del fondente, in un equilibrio squisito di sapori.

La linea di Panettoni Innovativi osa nelle forme e negli ingredienti, con tanto di brevetto di unicità. Matrioska è un’esperienza di gusto… sorprendente: racchiude un panettone dentro l’altro. L’interno è un impasto al cacao avvolgente, con chunks di cioccolato fondente al 58% e albicocca candita; a mo’ di guscio, lo racchiude un impasto esterno classico, leggero e soffice.

Porretto è il primo panettone sferico. L’impasto è tradizionale al caffè, con chunks al cioccolato al latte e caramello e al caffè, avvolto da una glassa al cremino di nocciola.

Fino a Sóppa, che reinterpreta la zuppa inglese in chiave natalizia trasformandola in un lievitato sofisticato, con tre impasti: al cioccolato, all’Alchermes e classico.

Appunti di cioccolato, per scrittori golosi

Credits: Pineider / Amedei

È un invito a riscoprire il piacere della scrittura a mano, tra un piacere e l’altro del palato. Appunti di cioccolato è il regalo di Natale raffinato e originale che unisce due storiche maison toscane: è una box esclusiva che serba all’interno un taccuino di Pineider, azienda fiorentina di carta e pelletteria di livello, e cioccolato Amedei, firma d’autore nata nel cuore della chocolate valley toscana.

Dalla copertina in pelle marrone, il notebook è un oggetto di preziosa artigianalità, realizzato in edizione numerata e in soli 500 esemplari. Il numero progressivo è impresso a caldo. La scritta “Edizione Limitata” è attraversata da un segno circolare che richiama la colata del cioccolato Amedei e la ceralacca Pineider. All’apertura della scatola, sulla destra, la golosità è subito stuzzicata da dodici napolitains disposti in tre colonne, dedicati alle linee protagoniste del progetto, Porcelana, Nove e Acero, tre declinazioni diverse e deliziose di fondente. Sollevando il primo livello della confezione, ecco che ritornano sotto, in formato tavoletta.

La dolce armonia di lamponi e cioccolato

Credits: Pasticceria Filippi Panettone Lamponi e Cioccolato Fondente

La vivacità fruttata del lampone si sposa alla perfezione con la profondità aromatica del cacao. Una dolce armonia che viene esaltata dal nuovo Panettone Lamponi e Cioccolato Fondente, l’ultima creazione di Pasticceria Filippi per il Natale 2025.

La farcitura è ghiotta e intrigante. Alla dolcezza acidula dei lamponi disidratati risponde l’intensità del cioccolato fondente al 60%. È ricavato da cacao Trinitario e, soprattutto, cacao Criollo, made in Ecuador, nella regione di Chachi Cayapas. Gli esperti di questa prelibatezza lo sanno bene: si tratta di una varietà rara e pregiata, tra l’altro coltivata in modo sostenibile e rispettoso delle comunità locali.

L’impasto è soffice e fragrante grazie alla pasta madre viva, firma inconfondibile della pasticceria di Zanè (Vicenza).

Il dolce senza lattosio che sa di estate

Credits: Lorenzetti

Sul solco della tradizione e abbracciando una sperimentazione votata alla leggerezza, le proposte artigianali del Natale di Lorenzetti sono perfette per chi vuole dolcezza e digeribilità. Immancabile, il Panettone Classico esalta i sapori di una volta. Partendo dal lievito madre vivo, ne nasce una delizia con canditi di arancia e cedro selezionati uno a uno.

Ma la pasticceria veronese di San Giovanni Lupatoto ha pensato a tutti: la Veneziana senza lattosio è una delle novità più attese. È pensata per intolleranti ma anche per chi preferisce un lievitato più delicato. Soffice e profumata, è arricchita da una confettura di pesche lavorata internamente che dona cremosità e freschezza. L’incontro con la frutta estiva è una piacevole sorpresa di gusto, che rende ancora più avvolgente l’inverno di calde tavolate e banchetti.

La tavoletta di cioccolato al panettone

Credits: Vanini Tavoletta di cioccolato al gusto di panettone

No, non è una semplice tavoletta al cioccolato. Per il Natale 2025 Vanini vuole sorprendere con una tavoletta di finissimo cioccolato al latte al gusto di… panettone con scorza di arancia! In edizione limitata, è il regalo perfetto per stupire dolcemente.

Fa parte della linea Tasting Experience del marchio premium di Icam, pensata per chi ama esplorare nuovi orizzonti di gusto. Si può abbinare alla tavoletta di cioccolato al latte con biscotto al gusto di pan di zenzero, sempre di Vanini. Per delle feste natalizie che uniscono originalità e sapori iconici della tradizione, in un’espressione elegante di bontà.

Il panettone che non ti aspetti: con le melanzane

Credits: Torteria Sapiente Panettone Silvy della Torteria Sapiente di Bologna

C’è l’imbarazzo della scelta, sapendo che ogni decisione andrà a segno, di fronte ai Panettoni d’Autore della Torteria Sapiente di Bologna, premio due torte della prestigiosa guida del Gambero Rosso. Panettone Classico, immancabile pilastro della tradizione, o Panettone Rosemary, esplosione di profumi e sapori nordici con una sorprendente combinazione di cioccolato bianco, rosmarino e albicocca? Panettone Dany, dedicato agli amanti della frutta secca, con ripieno di fichi e noci, o Panettone Silvy, che unisce cioccolato bianco e caffè? Per i più golosi la bussola punterà sul Panettone Cioccolato, screziato di cioccolato fondente e al latte.

Chi invece ama il gusto della sorpresa, ci sono anche i lievitati artigianali che non ti aspetti, in edizione limitata. Panettone Melanzane e Cioccolato è originalissimo: è una rivisitazione audace e armonica di un classico della pasticceria del Sud, in chiave natalizia. Panettone Torta di Riso? Un tributo alla pasticceria tipica bolognese: l’iconica torta degli addobbi diventa un soffice grande lievitato. Stupefacenti e buoni.

I panettoni dal cuore siciliano

Credits: Bonfissuto Panettone Vinc’è

Ogni anno Bonfissuto, storica pasticceria di Canicattì, delizia con grandi lievitati sorprendenti e golosi. E anche per il Natale 2025 i due fratelli siciliani esplorano il gusto con panettoni creativi, selezionando ingredienti isolani di qualità. Tra le novità c’è Panettone Vinc’è, in limited edition, un omaggio al grande maestro Vincenzo Bonfissuto. Ha impasto di grano antico siciliano (maiorca), fichi e fragole semi canditi e copertura di cioccolato bianco alle mandorle.

Tante le varianti tra cui scegliere. Da regalare per chi ha un animo artista, ecco il Panettone Salvador Dalì, con sale di Mozia e gocce di caramello salato; all’esterno una copertura di cioccolato al latte aromatizzato al caramello. Per chi vuole la semplicità che sa intrigare, c’è il Panettone Olio e Limone, con limone con olio extravergine di oliva e canditi di limone. Il Panettone Cyber è dall’impasto nero, farcito con pesche candite e crema alle arachidi, ricoperto da una golosa glassa alle arachidi.

I cioccolatini che sembrano vetri di Murano

Credits: Pasticceria Pinel Le Murrine di Pasticceria Pinel

Alla vista sono una meraviglia di sfumature e colori. Gustandole, si apre un’esplosione di gusto che evoca buonissimi ricordi di sapori veneziani. Le Murrine di Pasticceria Pinel di Jesolo sono una collezione di sette cioccolatini che traducono in cioccolato la bellezza del vetro di Murano, arricchendola dei sapori tipici della città. Un’esperienza estetica e sensoriale.

Ideate da Giulia Pinel, hanno richiesto cinque anni di ricerca e perfezionamento. Ogni Murrina ha un guscio di cioccolato fondente finissimo, reso unico da quattro tecniche di decorazione a mano che ne esaltano brillantezza e gioco cromatico. Al cuore, sette diversi ripieni racchiudono l’eredità enogastronomica del territorio lagunare: dallo Zaeto, omaggio al tradizionale biscotto di mais e uvetta sotto spirito, al Bussolà, dolce tipico di Burano. E poi il Tiramisù, simbolo della pasticceria veneta, e l’incontro armonioso tra Pera del Veneziano e Noce Lara. Ombra di Rosso ha note di vino e cioccolato fondente. Miele di Barena è ricavato dall’unico miele prodotto negli habitat delle barene lagunari. Non può mancare lo Spritz, l’iconico aperitivo veneziano in versione pralina.

Ai tre cioccolati o al sapor di limoncello?

Credits: Eataly Panettone Classico Eataly

Per il Natale 2025 Eataly prosegue sul solco della tradizione italiana, ma esplora anche nuove declinazioni di gusto. Il Panettone Classico, con il suo irresistibile aroma agrumato, è un regalo di essenziale eleganza, soprattutto se si opta per la variante in latta rossa. Se si vuole stupire con un tocco di brio, il Panettone al Limoncello Eataly ha un profumo inebriante: l’impasto è arricchito con limoncello, scorza di limone e limone italiano candito. Chi cerca golosità ancor più articolate, può optare per il Panettone con Cioccolato Bianco e Crema Spalmabile al Pistacchio Eataly, che racchiude tutta la delicatezza del cioccolato bianco in una sofficità senza uvetta né canditi. Nella confezione è inclusa una crema spalmabile realizzata con il 41% di pistacchi tostati.

Ma la grande novità di queste feste è il Panettone Tre Cioccolati Eataly, per i veri amanti del cioccolato. L’impasto, morbido e fragrante grazie al lievito madre e alla vaniglia Bourbon, è arricchito con tre diverse qualità di cioccolato: 50% fondente, 28% al latte e 24% bianco. Un mix irresistibile.

La focaccia che si traveste da panettone

Credits: Pasticceria Tabiano

Alla vista sembra panettone, in tutto e per tutto, ma non lo è. È focaccia dolce, soffice e leggera. È questa l’idea innovativa della Pasticceria Tabiano, eccellenza parmense guidata dal maestro Davide Ferri che rivoluziona il grande classico delle feste natalizie proponendo un’alternativa più light, ma sempre nel solco della tradizione.

La focaccia dolce è frutto di un impasto altamente idratato che richiede tecnica e 72 ore di lavorazione complessiva.

Due le proposte per il Natale 2025. Profumata e digeribile, la Focaccia all’Olio d’Oliva e Limone è senza lattosio, arricchita da olive candite e scorze di limoni lavorati a bassa temperatura. La Focaccia Classica invece ha un impasto morbido, con alveolatura fine e canditi di arancia selezionati.

Il panettone all’Acqua di Cedro

Credits: Nardini Panettone all’Acqua di Cedro Nardini

Raffinato e dal sapore agrumato avvolgente, il panettone all’Acqua di Cedro Nardini profuma di Mediterraneo e di estati da ricordare e da aspettare. Senza canditi, è farcito con una crema inebriata dal liquore della storica distilleria di Bassano del Grappa, la più antica d’Italia, nato dall’infusione delle scorze di cedro e dagli aromi del frutto stesso.

Delicato all’assaggio, è un fresco connubio di tradizione e innovazione. Ha la briosità di una brezza marina. È il regalo perfetto per chi già sogna costiere assolate e arbusti impenetrabili a vista onde. Per un Natale 2025 che guarda già a nuovi lidi.

Il panettone che sa di Negroni

Credits: Strucchi

Il dolce sposa l’amaro tra note agrumate e speziate che richiamano al palato il gusto inconfondibile del… Negroni. Strucchi Vermouth & Bitter incontra l’artigianalità del panificatore Adriano Del Mastro per dar vita a un insolito Panettone al Negroni, che cattura l’essenza di uno dei più iconici cocktail italiani. Nell’impasto, la dolcezza dei canditi al Bitter Rosso Strucchi, mentre nel cuore l’abbraccio intenso del Vermouth Rosso Strucchi.

Per il “Panegroni” sono state scelte accuratamente materie prime d’eccezione. Oltre ai dettagli alcolici dati dal brand piemontese, contiene farina biologica italiana selezionata della filiera di Forno Del Mastro, burro di centrifuga, tuorlo d’uovo, zucchero, arancia candita macinata e scorza di arancia candita prodotta dal marchigiano Christian Castorani. E ovviamente il lievito madre, che impiega ben 10 ore per essere pronto.

È il panettone regalo perfetto per il Natale 2025, per chi ama l’aroma deciso e bilanciato del Negroni e non si stanca mai di essere sorpreso.