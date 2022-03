50 Top, le guide online che premiano i migliori locali e le eccellenze italiane in tutto il mondo, permettono di accedere in tempo reale a schede e consigli sempre aggiornati sui migliori indirizzi della ristorazione del Belpaese. Create da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, sono racchiuse in un portale con centinaia di recensioni a cura dei più importanti critici gastronomici e suddividono i locali presi in esame in differenti categorie, facilitando la consultazione di chi è alla ricerca di una particolare tipologia di cucina. Trattorie e osterie, cucine d’autore, grandi ristoranti, bracerie, ristoranti di pesce e indirizzi dove provare piatti di culture gastronomiche di altri Paesi delineano una mappa virtuale del “mangiare bene”. Qui abbiamo raccolto gli indirizzi premiati per il 2022, in attesa di scoprire le classifiche del 2023 a luglio per la categoria 50 Top Italy Luxury e a ottobre per 50 Top Italy.

I 50 migliori grandi ristoranti d'Italia

Parlando di grandi ristoranti, la classifica 50 Top Italy 2022 mette al primo posto l’Osteria Francescana di Massimo Bottura, seguita da Uliassi a Senigallia e dal tristellato Enrico Bartolini al Mudec di Milano. Il ranking posiziona al quarto posto Danì Maison di Ischia, seguito dal Duomo di Ragusa e dal regno veneto degli Alajmo con Le Calandre a Rubano. Dal settimo al nono posto si piazzano poi tre indirizzi del centro Italia, a partire da Enoteca Pinchiorri di Firenze, Madonnina del Pescatore di Senigallia e Il Pagliaccio di Roma. Chiude la top ten Taverna Estia di Brusciano, in provincia di Napoli, con lo chef Francesco Esposito. Ecco l’elenco completo dei migliori ristoranti d’Italia dalla posizione 11 alla 50.

11 D'O, Cornaredo (MI), Lombardia

12 Del Cambio, Torino, Piemonte

13 Piazza Duomo, Alba (CN), Piemonte

14 La Pergola, Roma, Lazio

15 Don Alfonso 1890, Sant'Agata sui Due Golfi (NA), Campania

16 Dal Pescatore, Canneto sull'Oglio (MN), Lombardia

17 Reale, Castel di Sangro (AQ), Abruzzo

18 Piazzetta Milù, Castellammare di Stabia (NA), Campania

19 La Tana Gourmet, Asiago (VI), Veneto

20 Angelo Sabatelli Ristorante, Putignano (BA), Puglia

21 Casa Perbellini, Verona, Veneto

22 Cracco, Milano, Lombardia

23 Agli Amici, Udine, Friuli-Venezia Giulia

24 La Peca, Lonigo (VI), Veneto

25 Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano, Lombardia

26 La Torre del Saracino, Vico Equense (NA), Campania

27 La Madia, Licata (AG), Sicilia

28 El Molin, Cavalese (TN), Trentino-Alto Adige

29 La Trota, Rivodutri (RI), Lazio

30 Ristorante Berton, Milano, Lombardia

31 Ristorante Laite, Sappada (UD), Friuli-Venezia Giulia

32 Aqua Crua, Barbarano Vicentino (VI), Veneto

33 Damini Macelleria & Affini, Arzignano (VI), Veneto

34 Pipero Roma, Roma, Lazio

35 IYO Experience, Milano, Lombardia

36 Caino, Montemerano (GR), Toscana

37 Antica Osteria Cera, Campagna Lupia (VE), Veneto

38 Ristorante Romano, Viareggio (LU), Toscana

39 Terrazza Gallia, Milano, Lombardia

40 San Domenico, Imola (BO), Emilia-Romagna

41 Poggio Rosso, Castelnuovo Berardenga (SI), Toscana

42 Virtuoso Gourmet - Tenuta Le Tre Virtù, Scarperia e San Piero (FI), Toscana

43 Magnolia, Cesenatico (FC), Emilia-Romagna

44 Joia, Milano, Lombardia

45 Gourmetstube Einhorn, Vipiteno (BZ), Trentino-Alto Adige

46 Palazzo Petrucci, Napoli, Campania

47 Christian & Manuel Ristorante, Vercelli, Piemonte

48 Accursio Ristorante, Modica (RG), Sicilia

49 Impronta d'Acqua, Lavagna (GE), Liguria

50 Pashà, Conversano (BA), Puglia

I 50 migliori ristoranti d'autore del 2022

Marco Ambrosino, 28posti Milano, Credits Marco Varoli

La classifica 50 Top Italy lascia spazio anche a cinquanta indirizzi della ristorazione d’autore d’Italia. Al primo posto si trova L'Argine a Vencò dove Antonia Klugmann sperimenta con ingredienti vegetali della zona di Dolegna del Collio, in provincia di Gorizia. Al secondo posto c’è il romagnolo daGorini di San Pietro in Bagno, mentre il bronzo va a Dattilo di Strongoli in Calabria. Si scende in Campania per il quarto posto di Marotta Ristorante, per poi risalire sulle sponde del Garda al Lido84 di Riccardo Camanini. Nel Lazio si trovano Pascucci al Porticciolo al sesto posto e le Colline Ciociare di Acuto in ottava posizione, mentre in settima posizione c’è il Qafiz di Santa Cristina d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Chiudono la top ten Condividere di Torino e i piatti mediterranei di Marco Ambrosino al 28posti di Milano. Ecco quali sono gli altri ristoranti d’autore nella classifica di 50 Top Italy 2022.

11 Dina, Gussago (BS), Lombardia

12 Ristorante Villa Maiella, Guardiagrele (CH), Abruzzo

13 Dalla Gioconda, Gabicce Monte (PU), Marche

14 Materia, Cernobbio (CO), Lombardia

15 Ristorante Andreina, Loreto (AN), Marche

16 Ristorante Abbruzzino, Catanzaro, Calabria

17 Zia Restaurant, Roma, Lazio

18 L'Asinello, Castelnuovo Berardenga (SI), Toscana

19 Abocar Due Cucine, Rimini, Emilia-Romagna

20 Oasis Sapori Antichi, Vallesaccarda (AV), Campania

21 Re Santi e Leoni, Nola (NA), Campania

22 Stube Gourmet, Asiago (VI), Veneto

23 Casa Sgarra, Trani (BT), Puglia

24 Il Bavaglino, Terrasini (PA), Sicilia

25 Hostaria Ducale, Genova, Liguria

26 Gambero Rosso, Marina di Gioiosa Ionica (RC), Calabria

27 Acqua Pazza, Ponza (LT), Lazio

28 Il Povero Diavolo, Poggio Torriana (RN), Emilia-Romagna

29 SUD Ristorante, Quarto (NA), Campania

30 Antica Corte Pallavicina, Polesine Parmense (PR), Emilia-Romagna

31 Casa Format, Orbassano (TO), Piemonte

32 Ristorante Giglio, Lucca, Toscana

33 Essenza, Terracina (LT), Lazio

34 Al Metrò, San Salvo (CH), Abruzzo

35 Quintessenza Ristorante, Trani (BT), Puglia

36 Trattoria Al Cacciatore - La Subida, Cormons (GO), Friuli-Venezia Giulia

37 Gabbiano 3.0, Marina di Grosseto (GR), Toscana

38 Atelier Restaurant, Domodossola (VB), Piemonte

39 Lazzaro 1915, Pontelongo (PD), Veneto

40 Borgo Sant'Anna, Monforte d'Alba (CN), Piemonte

41 Cannavacciuolo Bistrot Torino, Torino, Piemonte

42 Roscioli Salumeria con Cucina, Roma, Lazio

43 Il Faro di Capo d'Orso, Maiori (SA), Campania

44 La Bandiera, Civitella Casanova (PE), Abruzzo

45 Casa Rapisarda, Numana (AN), Marche

46 Josto, Cagliari, Sardegna

47 Orto by Jorg Giubbani, Moneglia (GE), Liguria

48 La Cru, Romagnano (VR), Veneto

49 Gardenia, Caluso (TO), Piemonte

50 Zum Löwen, Tesimo (BZ), Trentino-Alto Adige

Le 50 migliori trattorie e osterie d'Italia

Trattoria da Burde Firenze

Chi preferisce un’esperienza nei locali che rappresentano l’autentica anima gastronomica italiana, per scegliere la prossima tappa culinaria potrà seguire i consigli della classifica di 50 Top Italy 2022 dedicata a trattorie e osterie. Il primo indirizzo segnalato è Sora Maria e Arcangelo a Olevano Romano, seguito dall’Antica Osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna e da Villa Rosa – La Casa di Lella a Vico Equense. La Liguria conquista il quarto posto con La Brinca, mentre in quinta posizione c’è il Ristorante Al Cambio di Bologna seguito dalla veneta L’Osteria della Tana ad Asiago. Fegatini toscani, pici fatti a mano e fiorentina sono i piatti forti della Trattoria Da Burde a Firenze, settima in classifica, mentre all’ottavo posto si piazza Lo Stuzzichino di Massa Lubrense, in provincia di Napoli. La carbonara di anguilla dello storico Caffè La Crepa di Isola Dovarese fa conquistare il nono posto, mentre chiude il gotha delle 10 migliori trattorie e osterie italiane Al Convento di Cetara, in provincia di Salerno. Qui, tutti gli altri indirizzi in classifica, fino alla posizione numero 50.

11 Trippa, Milano, Lombardia

12 La Piola, Alba (CN), Piemonte

13 Luciano Cucina Italiana, Roma, Lazio

14 Antichi Sapori, Montegrosso di Andria (BT), Puglia

15 Armidda Trattoria Sarda, Abbasanta (OR), Sardegna

16 Armando al Pantheon, Roma, Lazio

17 Da Lucio Trattoria, Rimini, Emilia-Romagna

18 Osteria Ophis, Offida (AP), Marche

19 Trattoria da Amerigo, Savigno (BO), Emilia-Romagna

20 Ristorante Consorzio, Torino, Piemonte

21 Vecchia Marina, Roseto degli Abruzzi (TE), Abruzzo

22 SantoPalato, Roma, Lazio

23 Boivin, Levico Terme (TN), Trentino-Alto Adige

24 Gerani Ristorante, Sant’Antonio Abate (NA), Campania

25 Antica Trattoria del Gallo, Gaggiano (MI), Lombardia

26 I’ Ciocio, Suvereto (LI), Toscana

27 Ai Due Platani, Parma, Emilia Romagna

28 Lokanda Devetak 1870, Savogna d’Isonzo (GO), Friuli-Venezia Giulia

29 Antica Trattoria Da Doro, Solagna (VI), Veneto

30 Corona Trattoria, Palermo, Sicilia

31 Taverna Del Cacciatore, Castiglione dei Pepoli (BO), Emilia-Romagna

32 Osteria della Villetta, Palazzolo sull’Oglio (BS), Lombardia

33 Antica Trattoria Ballotta, Torreglia (PD), Veneto

34 Osteria Ca’ Dei Giosi, Covelo di Vallelaghi (TN), Trentino-Alto Adige

35 Masseria Barbera, Minervino Murge (BT), Puglia

36 L’Agave Framura, Framura (SP), Liguria

37 Futura Osteria, Monteriggioni (SI), Toscana

38 Taverna Kerkira, Bagnara Calabra (RC), Calabria

39 Osteria La Torre, Cherasco (CN), Piemonte

40 Taverna Centomani, Potenza, Basilicata

41 Trattoria Popolare L’Avvolgibile, Roma, Lazio

42 Abraxas Osteria, Pozzuoli (NA), Campania

43 Il Capanno, Spoleto (PG), Umbria

44 Cibus, Ceglie Messapica (BR), Puglia

45 Ristorante Cacciatori, Cartosio (AL), Piemonte

46 Ristorante Baraonda, Porto Viro (RO), Veneto

47 Trattoria La Grotta Da Concetta, Campobasso, Molise

48 Trattoria Don Ciccio, Bagheria (PA), Sicilia

49 Irina Trattoria, Savigno (BO), Emilia-Romagna

50 Osteria Botteghe Antiche, Putignano (BA), Puglia