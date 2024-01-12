St. Moritz, 5 ristoranti in cui mangiare (e bere) adesso

St. Moritz d’inverno è sempre una buona idea, per le piste da sci, per le attività sul lago ghiacciato e per l’offerta di ristoranti e cocktail bar che accolgono ogni giorno gli appassionati di cucina gourmet e della tradizione engadinese. Ecco quindi una selezione di 5 posti con tanto di nuove aperture per l’inverno 2023/24 in cui prenotare (con un po’ di anticipo) e sedersi per una cena o un cocktail vista montagne.

Langosteria riapre le sue porte al Top of the World

Langosteria riapre le sue porte per la nuova stagione invernale a St. Moritz, perla dell’Engadina a rappresentare la prima destinazione leisure in montagna, che si è andata ad aggiungere a quelle urbane di Milano e Parigi e a quella marittima nella splendida Baia di Paraggi a Portofino. Il ristorante è situato a Chesa Chantarella, uno chalet con tanto di terrazza con ingresso diretto sulle piste da sci del comprensorio del Corviglia che rendono la location perfetta per incorniciare la collaborazione con moncler, suo main sponsor.

All’interno si respira un’aria accogliente grazie anche alla firma degli interni dell’architetto Andy Küchel, che ha studio a St. Moritz e Zurigo. Protagonista indiscusso e cuore del progetto è l’utilizzo del legno che dona allo spazio uno stile alpino contemporaneo. Le pareti sono arricchite dalla presenza di diversi oblò con mosaici raffiguranti gli ingredienti nobili dell’arte culinaria di Langosteria, mentre l’attenzione all’illuminazione garantisce scenari intimi ed eleganti, con dettagli e scenografie che ripercorrono il fil rouge degli altri ristoranti del Gruppo. Langosteria porta ad alta quota l’esperienza culinaria che l’ha resa famosa selezionando i migliori ingredienti da ogni parte del mondo e combinando la tradizione italiana con un approccio contemporaneo e internazionale.





Krone, la stella della cucina in alta quota

Per un’esperienza oltre le (solite) righe la scelta porta a prenotare un tavolo al Ristorante Krone al cospetto del giovane chef stellato Samuel Carugati diventato punto di riferimento nel panorama gastronomico italo-svizzero. Dopo aver chiuso brillantemente la prima stagione estiva sulle sponde del Lago di Como con il tapas, wine e cocktail bar La Piazzetta di Cernobbio, a due passi dai sontuosi cancelli di Villa d’Este, il tema dei Cookerz, composto da giovani professionisti under 35 e capitanato da Fabio Rovisi, owner del gruppo, torna in Engadina per portare in tavola un menu sincero, attento alla genuinità e alla territorialità delle materie prime.

Il nuovo menu del Krone comprende una selezione di piatti pensata per accontentare ogni palato e soddisfare le diverse esigenze del pubblico. L’opzione à la carte propone infatti per ogni portata – antipasto, primo e secondo – tre alternative con base diversa: di carne, di pesce o vegetariana. A dare il benvenuto agli ospiti, gli amuse-bouche realizzati con opzioni senza glutine e lattosio.

Tra le novità da ordinare alla carta spiccano il Carciofo alla brace con pecorino e cardo gobbo, lo Spaghettone Monograno Felicetti con scampi e aglio nero e il Cervo in due cotture, con contorno di broccolo, mirtillo e maggiorana. A chiudere le portate, tre alternative di dessert: “Il ricordo”, una rivisitazione della torta di pane con cioccolato, uvetta e salsa di pane; “Un tuffo in costiera”, a base di mandorle, limone e mandarino; e “Una mattina”, composto da liquirizia, pino cembro e fieno.





Un cocktail nel nuovo Dascanio Cafè

Uno dei più rinomati flower ed event designer in Italia e uno dei più quotati in Europa. Dopo quello di Cernobbio aperto nel 2022, Vincenzo Dascanio inaugura il suo nuovo Dascanio Bistrot & Café a St. Moritz nel cuore della perla dell’Engadina. Elegante e caldo, curato in ogni minimo dettaglio con le sue vetrate che si affacciano sulla via Serlas, in fronte allo storico Badrutt’s Palace Hotel, centro dello shopping di lusso. Il nuovo Café è un piccolo rifugio dopo lo sci, per le colazioni o il tea time all’inglese. L’offerta comprende lunch e light dinner oltre a una interessante selezione di cocktail miscelati con maestria dal giovane bar manager.





Il nuovo Kulm Country Club firmato Mauro Colagreco

Con l’avvio della stagione invernale, il Kulm Hotel St. Moritz mira a riconfermare il proprio ruolo da protagonista nella scena gourmet engadinese e svela una proposta gastronomica completamente rinnovata, studiata in collaborazione con rinomati Chef e designer internazionali. Tra le nuove firme, gli occhi sono puntati su Mauro Colagreco che si sposta al Kulm Country Club proponendo una cucina sofisticata ma allo stesso tempo informale, focalizzata sul concetto di “Mountain Terroir”. La visione audace di Colagreco – designato Ambasciatore di Buona Volontà dell’UNESCO per la Biodiversità nel 2022 – si sposa anche qui con un forte impegno verso la sostenibilità per sfruttare al massimo ingredienti locali e stagionali di alta qualità, utilizzati per la preparazione di piatti cotti a fuoco vivo sulla brace. Gli spazi concepiti nel 2017 dal restyling firmato da Sir Norman Foster sono stati rinnovati con colori neutri e naturali per esaltare la bellezza delle montagne circostanti, mentre la selezione musicale curata dal nuovo “Directeur d’ambience” Arman Naféei contribuisce a creare un’atmosfera rilassante e famigliare.





The View il ristorante del nuovo Hotel Grace La Margna

È questo il motto del ristorante The View all’interno del nuovo Grace Hotel di St. Moritz che ha aperto le sue porte per ridare vita ad un luogo storico dell’ospitalità nella perla dell’Engadina. La cucina, capitanata dall’Executive Chef Andrea Bonini, è poliedrica e giocosa, crede nella cultura del cibo, nei prodotti eccellenti e in momenti memorabili e nasce con l’intento di accompagnare la clientela in un tour culinario intorno al Mediterraneo, un viaggio attraverso i diversi sapori del cuore gastronomico dell’Europa.