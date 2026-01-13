ICON celebra la moda maschile con un evento a Firenze durante Pitti Uomo

Proprio a Firenze, con l’edizione 109 di Pitti Uomo, si apre la stagione della moda maschile e ICON non poteva mancare. Con un evento esclusivo nel cuore del centro storico fiorentino, ieri sera il magazine ha celebrato l’uscita del nuovo numero 103, da oggi in edicola con cinque cover da collezione: Eva Herzigová, ritratta con la sua famiglia da Bruce Weber, Blanco, Louis Tomlinson, Saul Nanni e una storia moda firmata da Bruno + Nico Van Mossevelde.

Location d’eccezione del cocktail serale è stata la boutique Eredi Chiarini, simbolo della tradizione e dell’eleganza fiorentina, in cui si sono riuniti professionisti del settore, ospiti e amici del brand. Nelle sale dello storico spazio in via Porta Rossa, un allestimento speciale ripercorreva alcune delle cover più iconiche di ICON e i suoi protagonisti, da Robert De Niro a Jannik Sinner, da Mads Mikkelsen ai giovani talenti della Next Generation.





Durante la serata, il brand di moda Giabsarchivio ha portato gli ospiti alla scoperta della tradizione sartoriale italiana, mentre la maison svizzera di profumi Gisada ha raccontato le sue fragranze maschili, tra note aromatiche e avvolgenti. Oltre ai due partner dell’evento, si ringrazia anche Castello di Uviglie che con una selezione di vini e spumanti ha accompagnato questo momento di incontro all’insegna dell’eleganza maschile, tra heritage e contemporaneità.





