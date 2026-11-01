Kaká entra nella Hall of Fame del Milan con Tiffany & Co.

E il centesimo derby tra Milan e Inter che si gioca allo Stadio Meazza di Milano, detto anche San Siro, e che coincide anche con il secolo trascorso dall'inaugurazione della struttura aperta nel 1926 e che ora si avvia alla dismissione a favore del nuovo impianto. I lavori, secondo gli ultimi annunci, inizieranno nel 2028 e saranno completati per la stagione 2031/32. Prima del match ho potuto calpestare il terreno di gioco sotto gli occhi degli oltre 77 mila spettatori e assistere alla premiazione di una delle bandiere della squadra rossonera, Ricardo Izecson dos Santos Leite, per tutti Kaká, ex trequartista brasiliano nato a Gama, classe 1982 e campione del mondo con la sua nazionale nel 2002.

Courtesy Tiffany&Co. Kaká

Con il club ha giocato dal 2003 al 2009 e nella stagione 2013/14, vincendo uno scudetto (2004), una Champions League (2007) e il Pallone d'Oro (2007) collezionando un totale di 307 presenze e 104 gol, non uno qualunque quindi. Numeri che giustificano il suo ingresso nella Hall of Fame del Milan, istituita per il centoventicinquesimo anniversario della squadra per onorare le figure che hanno segnato la loro storia. L'ex calciatore Daniele Massaro gli ha consegnato un trofeo realizzato da Tiffany & Co., di cui Kakà è anche brand ambassador: un vassoio in argento sterling di circa 30 centimetri, inciso con il suo nome, che è stato creato artigianalmente nel laboratorio Tiffany di Cumberland, Rhode Island, negli Stati Uniti dove c'è uno dei laboratori di argenteria del brand in cui vengono realizzati anche trofei sportivi. Per l'occasione Kakà indossava anche una spilla Jean Schlumberger in platino e oro con tsavorite, diamanti e zaffiro rosa, un anello Sixteen Stone by Tiffany in oro giallo e platino con diamanti e un orologio meccanico Union Square da 30 mm in oro giallo.

Courtesy Tiffany&Co.

La collaborazione con Tiffany&Co. è partita nel 2024 e segna il primo ingresso della maison americana nella realizzazione di trofei per il calcio italiano. Per questa seconda edizione sono stati premiati anche Carlo Ancelotti e Ruud Gullit, mentre la stagione scorsa aveva celebrato Franco Baresi, come Membro Onorario, nominato nel suo 50° anno con il Club, oltre a Andriy Shevchenko, Marco van Basten e Filippo Inzaghi. Per la cronaca la partita è finita 3-1 per i rossoneri con gol di Perisic, Rabiot e Moreira mentre il gol della bandiera per i nerazzurri l'ha segnato Bastoni, una vera notte di Halloween per gli interisti. Ma questa è un'altra storia.



