L’oroscopo di novembre 2024

La luce solare diminuisce, il pomeriggio si trasforma velocemente in notte e il freddo comincia a farsi sentire; ecco novembre. Il mese vede tuttavia il Sole entrare nel segno avventuroso del Sagittario, sponsor di speciali, stimolanti attività autunnali: dimenticate il divano e spalancate le porte all’avventura.

Ecco alcune idee per uscire dal torpore autunnale: un weekend torinese alle ATP Finals di tennis o al Film Festival, potrebbe essere un’occasione speciale per Ariete, Gemelli e Cancro. Esperienze tutte al naturale perfette per Leone, Toro e Vergine? Da Nord a Sud trekking panoramici ed escursioni in bici nel distretto turistico dei Laghi in Piemonte, all’Elba, tutta da scoprire anche d’autunno o in Sicilia nel Parco regionale delle Madonie. Un’alternativa avventurosa ma gustosamente naturale è la proposta padovana l’Ape in città evento dedicato al miele e alle api. A Milano l’esposizione internazionale del Ciclo e Motociclo sarà graditissima agli appassionati della moto e quindi ai Gemelli, Sagittario e agli Ariete.

Ariete: pianeta alleato Mercurio pianeta contro Saturno

Doveri: dopo un periodo complesso fioccano, finalmente, nuove possibilità. Giove, sempre dalla vostra parte, ha limitato i danni nel recente passato, tenendo in piedi la barca ma ora trova in Plutone, Sole e Mercurio nuovi alleati che garantiscono una maggior lucidità in ogni azione. Inizia la vera riscossa.

Piaceri: Venere e Marte sono il combo meraviglioso che garantisce divertimenti e seratone. Il picco si registra nel corso delle prime due settimane. Poi la situazione vira al soft; avventura e passioni vengono vissute con meno entusiasmo. Mettetevi in gioco e siate sempre e comunque romantici.

Toro: pianeta alleato Nettuno pianeta contro Marte

Doveri: siete in calo energetico ma determinazione e volontà restano i vostri superpoteri e vi permettono di portare a casa risultati concreti nonostante una serie di piccoli contrattempi che finiscono per innervosirvi. Evitate di ammorbare colleghi e superiori con inutili tiritere. Le finanze registrano spese extra che potevano essere evitate o quantomeno limitate.

Piaceri: fatica e stress potrebbero rendere appuntite le relazioni e i rapporti con i vostri cari. Pure l’intraprendenza erotica è in fase down. Venere vi supporta nella seconda metà del mese e da una spinta all’umore, migliorando il mood .

Gemelli: pianeta alleato Marte pianeta contro Mercurio

Doveri: Marte, Giove e Plutone vi restituiscono la verve che tutti conoscono. Intraprendenti, spiritosi, rapidi nel trovare opportunità e soluzioni, recuperate a grandi passi le occasioni sprecate nei mesi precedenti. Il vostro tallone d’Achille resta l’impazienza. Per costruire è fondamentale evitare le scorciatoie: non mandate tutto all’aria, rispettate il naturale corso degli eventi.

Piaceri: alla ricerca di compagnie brillanti e divertenti, non vi accorgete di chiedere troppo agli altri: ricordatevi che la vita non è uno show del sabato sera. Prima di dileguarvi assicuratevi di non lasciar andare qualcuno di speciale e non siate affrettati nel prenderedecisioni di coppia. Le finanze autorizzano spese extra, nei limiti del buon senso.

Cancro: pianeta alleato Nettuno pianeta contro Plutone

Doveri: il mese è impegnativo, soprattutto in ufficio. I risultati arrivano solo dopo una serie infinita di aggiustamenti e folli interferenze altrui. Perdere la pazienza non servirebbe. E se qualcuno sparla per verde invidia non preoccupatevi: avrete presto il modo di ripagare i torti con eleganza.

Piaceri: a novembre potete spensierarvi in compagnia del partner o di belle persone: c’è però la sensazione che vi manchi il tempo per dare una condizione nuova alla situazione affettiva. Scegliete relax e/o riposo per le vostre serate; Marte poi gira in una posizione scomoda per i soldi. Siate low cost.

Leone: pianeta alleato Marte pianeta contro Plutone

Doveri: forte è il desiderio di un upgrade e, in generale, di ricevere gratificazioni e riconoscimenti. I pianeti non sono tutti a favore e dicono che dovete accontentarvi e gestire lo status quo. Non è facile ma con Sole, Mercurio, Venere e Marte dalla vostra parte trovate sempre una via d’uscita.

Piaceri: se la sfera lavorativa non offre al momento prospettive stimolanti potete contare sulle questioni di cuore e in generale sulle relazioni personali. Siete simpatici e trascinate tutti in un vortice positivo. Code ai caselli di pretendenti per i single che flirtano senza mettere anelli e imprese erotiche per gli accoppiati in stile luna di miele.





Vergine: pianeta alleato Marte pianeta contro Saturno

Doveri: è il momento perfetto per affrontare indigeste questioni rimaste in sospeso.Riordinare e sistemare scartoffie come al solito vi riesce alla grande. Anche in casa c’è parecchio da fare: piccole riparazioni, un cambio dell’armadio per i ritardatari ed aggiustamenti vari da concordare in assemblea condominiale. Fate valere i vostri millesimi.

Piaceri: occorre la giusta cautela nell’amministrare i liquidi viste le spese in arrivo, di piccola entità ma numerose e impreviste. Le questioni di cuore risentono dell’umore a balzelli. Chi è impegnato può avere tentazioni extra che porterebbero solo tensioni inutili. Perché cercarsi rogne?

Bilancia: pianeta alleato Giove pianeta contro Saturno

Doveri: Plutone ritorna a piccoli passi dalla vostra parte regalandovi un aumento di energia, determinazione ma anche opzioni e possibilità pratiche. Ci sono le premesse per ribaltare in meglio la situazione e ricostruirla in un modo a voi piu confacente. Ci vorràtempo e strategia anche se preferite affrontare le cose senza maschera. Niente sensi di colpa. Pensate al vostro benessere.

Piaceri: le finanze richiedono un filo di attenzione; state sereni poiché per divertirsi e ritemprarsi non occorrono sessioni milionarie di shopping. In più dalla vostra c’è simpatia extra e una dose di fascino che vi mette in copertina anche se non volete. Non è tempo di prendere impegni eterni ma di svagarsi. Lanciatevi.

Scorpione: pianeta alleato Saturno pianeta contro Marte

Doveri: non sopportate limiti e regole imposte dagli altri e pensate di fare a modo vostro:questo mood novembrino vi accompagna per un po’ e crea rogne quando incide sulle modalità di gestione del budget. La questione è delicata, provate a rivedere alcune scelte e, anche se siete tentati dal rischio, cercate di mantenere un low profile facendo di necessità virtù.

Piaceri: famiglia e relazioni vi caricano di energia; avete bisogno di sentirvi coccolati e protetti e gli affetti sono la vostra forza. Chi ha un partner si lasci guidare ad occhi chiusi; i single facciano riferimento agli amici del cuore, sempre presenti e pronti ad intervenire. È tempo di rifornimento affettivo.

Sagittario: pianeta alleato Sole pianeta contro Giove

Doveri: nascono nuovi progetti e avventure professionali sponsorizzati da passione ed entusiasmo. Il bisogno di fare da sé, dimostrando a sé stessi e agli altri di avere il necessario per stravincere è macroscopico. Unico neo: la voglia di arrivare subito al traguardo. La qualità non conosce scorciatoie.

Piaceri: novembre dispensa grandi successi affettivi e nelle relazioni interpersonali. Se c’è un segno che merita l’oscar questo mese è proprio il vostro. L’eleganza con cui vi esprimete, sia nel look che nei gesti e nelle parole non ha paragoni. Trionfi in vista per i single e anche per chi è in coppia e farà fatica a districarsi tra i molti sguardi. Il partner non vi perde di vista. Sappiatelo.

Capricorno: pianeta alleato Saturno pianeta contro Marte

Doveri: vi attende un mese di transizione, nel corso del quale non si verificano rivoluzioni impreviste e gli eventuali cambiamenti risultano in qualche modo naturali. Tutto procede secondo programma; il vostro impegno dà risultati e riconoscimenti. Se vi viene voglia di proporre nuove strategie preparatene al meglio la presentazione poiché la predisposizione a cambiare di colleghi e superiori è al minimo.

Piaceri: Venere torna nel segno e porta una ventata di primavera a novembre. Il cuore si fa romantico e il partner gongola. I single mettano da parte i se e i ma e si lancino: non sembrano esserci i presupposti per mettere anelli al dito ma per divertirsi, si! Anche perché Marte vi regala un mood sessuale intrigantemente rivoluzionario.

Acquario: pianeta alleato Giove pianeta contro Urano

Doveri: i transiti vi rendono particolarmente intuitivi e attenti ad ogni minimo cambiamento. L’errata percezione di essere bersaglio di perfidi sabotaggi vi porta però un po’ sopra le righe. Siate soft nelle reazioni e più realistici.

Piaceri: leggere libri, seguire gli hobbies, fare meditazione. Cercate di praticare ciò che vi porta equilibrio. Nelle relazioni state alla larga dai punzecchiatori seriali e se avete un partner ricordate che sta dalla vostra parte. Del bicchiere sforzatevi sempre di vedere la metà piena. Stoppate sul nascere le lagne asfissianti.

Pesci: pianeta alleato Saturno pianeta contro Giove

Doveri: novembre non vi vede al top energetico; riuscite a sistemare tutte le scartoffie ma nel farlo percepite una fatica gigante che vi rende nervosi e inclini al battibecco. Agli altri passa in fretta ma a voi resta il pensiero. Cambiate mood e piuttosto dite subito quello che pensate facendovi valere.

Piaceri: dopo un inizio mese alquanto nervoso, riprendete quota grazie a Venere. Le uscite con gli amici sono corroboranti e per i single aprono la porta a conoscenze speciali. Le spese extra un po’ vi preoccupano ma a ben vedere non comportano problemi.