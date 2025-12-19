Regali last minute (ma fatti bene): le idee che salvano il Natale

Ogni Natale è la stessa storia: il tempo manca, le idee sembrano finite e il rischio di regalare qualcosa di anonimo è dietro l’angolo. Eppure, anche all’ultimo momento, esistono regali capaci di dire qualcosa, di chi li fa e di chi li riceve. La chiave? Puntare su esperienze, oggetti curati che raccontano una storia e mai casuali. Ecco una selezione di idee semplici, immediate e tutt’altro che banali.

Il cofanetto TheFork per un’esperienza gourmet

Courtesy Getty Images

Negli ultimi anni è sempre più chiaro: ciò che resta non sono gli oggetti, ma i momenti. Le esperienze funzionano perché sono flessibili, personali e spesso acquistabili anche all’ultimo secondo. Tra le opzioni più intelligenti, per i food lover, c’è il cofanetto regalo TheFork, che trasforma una cena in un’esperienza su misura. Il voucher permette di scegliere pranzo o cena per una, due o più persone in oltre 15.000 ristoranti in tutta Italia, dalla trattoria contemporanea al fine dining. Nessun menu imposto, massima libertà di scelta e prenotazione immediata tramite app. È il classico regalo last minute che non sembra affatto improvvisato.

Assouline per chi odia i luoghi comuni (e ama macchine e cinema)

21 Design © Assouline

Se vi aspettate i classici, per quanto impeccabili, volumi sulle destinazioni del mondo, siete fuori strada. Assouline dà il meglio di sé quando sposta il focus dal viaggio geografico al racconto culturale. Un esempio è James Bond Cars, volume della Classics Collection che attraversa sei decenni di cinema e immaginario globale raccontando le automobili, e i mezzi più improbabili, che hanno definito l’universo di 007. Più di trecento immagini, materiali d’archivio e storie di produzione firmate da Chris Corbould, storico supervisore degli effetti speciali della saga, trasformano il libro in un viaggio attraverso stile, tecnologia e mito contemporaneo. Un coffee table book pensato per essere sfogliato lentamente e lasciato in vista. Nonché un regalo elegante, colto e trasversale.

Un kit Barberino’s per l’uomo che ama prendersi cura di sè

Courtesy BARBERINO’S

Per l’uomo che considera il grooming parte integrante del proprio stile (non un dettaglio accessorio) un kit Barberino’s è un regalo che va dritto al punto. Barba, pelle e capelli diventano un vero e proprio linguaggio personale, e i set del brand italiano rispondono a esigenze diverse con un approccio su misura: dal minimalista che cerca pochi gesti efficaci, al professionista sempre di corsa, fino a chi vive il benessere come rituale quotidiano. Prodotti pensati per funzionare davvero, formule sviluppate in Italia e un’idea di lusso accessibile che unisce tradizione barber e sensibilità contemporanea. Un regalo pratico, sì, ma anche un invito a ritagliarsi tempo per sé, cosa sempre più rara, e quindi sempre più preziosa.

Tech & Fun: lo speaker Transparent che è anche un pezzo di design

Courtesy Transparent

Transparent speaker è uno di quei regali tech che funzionano su due livelli: suono di livello hi-fi e oggetto d’arredo contemporaneo. L’altoparlante combina un’estetica minimalista, con scocca in alluminio e vetro temperato che lascia vedere parte dei componenti interni, a una riproduzione sonora potente e dettagliata, grazie a driver full-range e woofer integrato, processore DSP e connettività Bluetooth 5.0 (e modulo Wi-Fi opzionale per multi-room). La trasparenza permette allo speaker di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente, dal salotto alla zona home-office, senza sacrificare qualità audio o presenza scenica. Perfetto per chi ama ascoltare musica con suono ricco e definito, ma non vuole rinunciare al design nella propria casa. Un regalo tech che fa bene all’occhio e all’orecchio.

Una stampa di Drool per gli spiriti creativi

Courtesy drool_art via Instagram

Per chi ha uno sguardo artistico, o semplicemente ama circondarsi di immagini che parlano, le stampe d’autore sono un regalo intelligente e sorprendente. Piattaforme come Drool Art rendono l’arte contemporanea accessibile senza banalizzarla: poster curati, edizioni limitate, lavori firmati da artisti emergenti e affermati, pensati per essere vissuti nello spazio quotidiano. Non l’impegno (né il budget) di un’opera museale, ma la stessa capacità di portare cultura visiva, identità e carattere dentro casa. Un regalo personale, colto e decisamente più interessante del solito oggetto decorativo.

Per chi vive di musica: concerti, festival e grandi palchi

(Photo by Ricardo ARDUENGO / AFP)

Per i veri music-aholic non c’è regalo migliore di un biglietto. Concerti ed eventi musicali funzionano perché parlano direttamente ai gusti (e all’identità) di chi li riceve. Dal pop internazionale che domina le classifiche e l’immaginario globale, con nomi come Rosalía, Bad Bunny o The Weeknd, ai festival che definiscono l’estate europea, come il Primavera Sound di Barcellona. Regali immateriali, sì, ma capaci di trasformarsi in ricordi, viaggi, attese e serate che restano.