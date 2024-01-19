Vere gioie. La nuova linea di preziosi uomo di Louis Vuitton

Nipote del fondatore Louis Vuitton, Gaston-Louis è stato, come il nonno e il padre Georges, un personaggio davvero larger than life: collezionista erudito, raccolse molti bauli ed antichi articoli di viaggio da antiquari ed aste, ma anche giochi e giocattoli; appassionato bibliofilo e collezionista, amante dell’arte e dell’architettura strinse proficui contatti con quelle formidabili avanguardie che facevano di Parigi la capitale del mondo negli anni Trenta del 900. L’innovazione tecnica, la ricerca nei materiali e nei meccanismi rappresentano la sua modernità e la sua libertà. Imprenditore arguto e fascinoso, fortemente interessato alle invenzioni ha dato vita a disegni vivaci e idee originali che fanno parte dell’heritage della griffe.





La collezione divisa in tre capitoli – The Creatives, The Collectors, The Curious – che fanno tutti riferimento alle peculiarità di Gaston-Louis, presenta 16 pezzi e 2 masterpiece (con prezzi conseguenti): anelli, ciondoli, collane, medagliette, gourmette, bracciali e orecchini. Così in The Creatives troviamo per esempio un anello puzzle meccanico e in un ciondolo lavorato con tecniche innovative (i disegni in titanio tagliati al laser, la funzionalità, l’interattività). In The Collectors, le gourmettes rielaborano l’idea della catena in qualcosa di solido, elegante e moderno. I tag, facili da indossare, sono contemporanei e presentano i simboli del Monogram. Infine, in The Curious, il baule è riproposto nella sua versione forse più piccola: una borchia, un bracciale, una collana e un ciondolo con incisioni minuziose e diamanti. I punti chiave di questi pezzi sono oro bianco e diamanti.





1 / 3



2 / 3



3 / 3

A dare un ulteriore segnale di modernità e innovazione è Les Gastons Vuitton Blue, un nuovo colore unico e innovativo, sviluppato grazie all’utilizzo del titanio. La tonalità è stata ispirata dal blu denim, tanto da far dire da Francesca Amfitheatrof; «Questa Collezione è un po’ come un paio di jeans; tutti ne posseggono uno e più lo si indossa, più lo si ama”. Il blu mixato all’oro bianco e all’oro giallo dona ai gioielli un appeal fresco e contemporaneo.