Vere gioie. La nuova linea di preziosi uomo di Louis Vuitton

di Digital Team

Si chiama Les Gastons Vuitton la nuova linea di gioielli solo per lui, ispirata alle tanti genialità e passioni di Gaston-Louis Vuitton

 Nipote del fondatore Louis Vuitton, Gaston-Louis è stato, come il nonno e il padre Georges, un personaggio davvero larger than life: collezionista erudito, raccolse molti bauli ed antichi articoli di viaggio da antiquari ed aste, ma anche giochi e giocattoli; appassionato bibliofilo e collezionista, amante dell’arte e dell’architettura strinse proficui contatti con quelle formidabili avanguardie che facevano di Parigi la capitale del mondo negli anni Trenta del 900. L’innovazione tecnica, la ricerca nei materiali e nei meccanismi rappresentano la sua modernità e la sua libertà. Imprenditore arguto e fascinoso, fortemente interessato alle invenzioni ha dato vita a disegni vivaci e idee originali che fanno parte dell’heritage della griffe.


La collezione divisa in tre capitoli – The Creatives, The Collectors, The Curious – che fanno tutti riferimento alle peculiarità di Gaston-Louis, presenta 16 pezzi e 2 masterpiece (con prezzi conseguenti): anelli, ciondoli, collane, medagliette, gourmette, bracciali e orecchini. Così in The Creatives troviamo per esempio un anello puzzle meccanico e in un ciondolo lavorato con tecniche innovative (i disegni in titanio tagliati al laser, la funzionalità, l’interattività). In The Collectors, le gourmettes rielaborano l’idea della catena in qualcosa di solido, elegante e moderno. I tag, facili da indossare, sono contemporanei e presentano i simboli  del Monogram. Infine, in The Curious, il baule è riproposto nella sua versione forse più piccola: una borchia, un bracciale, una collana e un ciondolo con incisioni minuziose e diamanti.  I punti chiave di questi pezzi sono oro bianco e diamanti.



 A dare un ulteriore segnale di modernità e innovazione è Les Gastons Vuitton Blue, un nuovo colore unico e innovativo, sviluppato grazie all’utilizzo del titanio. La tonalità è stata ispirata dal blu denim, tanto da far dire da Francesca Amfitheatrof; «Questa Collezione è un po’ come un paio di jeans; tutti ne posseggono uno e più lo si indossa, più lo si ama”. Il blu mixato all’oro bianco e all’oro giallo dona ai gioielli un appeal fresco e contemporaneo.

